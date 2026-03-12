Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

पंचायत समिती सभापती निवडणुकीत भाजपचा झेंडा; पूर्णामध्ये अपक्षाला मिळाला सभापती पदाचा मान

Political News : पूर्णा पंचायत समिती सभापतीपदी अपक्ष सभापती पदी उज्ज्वला नारायणराव पिसाळ यांनी बाजी मारली आहे. अपक्ष असून त्यांनी बाजी मारली आहे.

Updated On: Mar 12, 2026 | 02:46 PM
Ujjwala Narayanrao Pisal elected as independent chairman of Purna Panchayat Samiti

पुर्णा पंचायत समिती सभापतीपदी अपक्ष सभापती पदी उज्ज्वला नारायणराव पिसाळ यांची निवड झाली (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

परभणी : बाळासाहेब काळे : जिल्ह्यातील परभणी, पूर्णा, गंगाखेड, सोनपेठ, जिंतूर, पाथरी, सेलू, मानवत या सात पंचायत समित्यांच्या सभापती व उपसभापती पदाची निवडणूक प्रक्रिया मंगळवारी (दि. १०) पार पडली. यातील चार सभापती पदांवर भाजपने तर चार सभापती पदांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसने वर्चस्व राखले असून एका सभापती पदाचा मान अपक्षाला मिळाला आहे. भाजपने (BJP Politics) जिंतूर, सेलू, पालम, गंगाखेड पंचायत समिती तर राष्ट्रवादी सोनपेठ, पाथरी, काँग्रेसने परभणी, मानवत या पंचायत समितींचे सभापतीपद मिळवले आहे. पूर्णा पंचायत समिती सभापतीपदी अपक्ष सभापती पदी उज्ज्वला नारायणराव पिसाळ यांनी बाजी मारली आहे. परभणी पंचायत समितीच्या सभापती व उपसभापती निवडीत नाट्यमय राजकीय घडामोडी पहावयास पाहायला मिळाल्या. (Nanded News)

अवघ्या एका मताच्या फरकाने मिळविला विजय

अवघ्या एका मताच्या फरकाने राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) चे रवी उत्तमराव चव्हाण यांनी सभापतीपद पटकावून सत्ता आपल्या बाजूला खेचली, तर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे विवेक बाळासाहेब रसाळ हे उपसभापतीपदी विराजमान झाले. यासाठी आमदार डॉ. राहूल पाटील, आमदार राजेश विटेकर यांनी ताकद पणाला लावली होती. या निवडीमुळे तालुक्यातील राजकीय समीकरणांना नवा कलाटणी मिळाली आहे. सेलू पंचायत समिती सभापतिपदी भाजपच्या विजयमाला डोंबे यांची तर उपसभापती सुलभाबाई घुगे यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे.

पूर्णा पंचायत समिती सभापतीपदी उज्ज्वला नारायणराव पिसाळ (अपक्ष) तर उपसभापती काशीनाथ काळबांडे (शिवसेना उबाठा) यांची निवड झाली आहे. पालम पंचायत समिती सभापतीपदी भाजपच्या रेवता लक्ष्मण ढोले तर उपसभापती पदी सुरेखा बालाजी बरडे यांची निवड करण्यात आली आहे.

हे देखील वाचा : विरोधकांनी संसदेत मांडली चूल! गॅस तुटवड्यावरुन सरकारवर आगपाखड

राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही मिळविले वर्चस्व

पाथरी पंचायत समितीवर काँग्रेसच्या सहकार्यान राष्ट्रवादीचा झेंडा फडकला आहे. काँग्रेसच्या सहकार्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने सत्ता मिळवत सभापतीपदी सुनीता गजेंद्र डुकरे तर उपसभापतीपदी सचिन लिंबाजी अंभोरे यांची निवड केली आहे.
सोनपेठ पंचायत समितीच्या सभापतीपदी उखळी पंचायत समितीमधून निवडून आलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या निकिता अवचारे यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली असून उपसभापतीपदी शेळगाव पंचायत समिती गणातून निवडून आलेले पद्मसिंह देशमुख यांची निवड करण्यात आली आहे.

गंगाखेडात भाजपचे मनोज लक्ष्मण मुंडे हे सभापती पदी तर उपसभापती पदी सारिका रमेश खांडेकर या बिनविरोध निवडून आल्या. जिंतूर पंचायत समितीच्या सभापती पदासाठी भाजपाच्या अयोध्या खिस्ते यांची तर भाजपाच्याच सोनी दराडे यांची उपसभापतीसाठी बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सहा सदस्य या बैठकीला गैरहजर होते.

हे देखील वाचा :  हज यात्रेकरूंसाठी गुड न्यूज! नवी मुंबईत मिळणार जागतिक दर्जाच्या सुविधा आणि प्रशिक्षण.

Web Title: Ujjwala narayanrao pisal elected as independent chairman of purna panchayat samiti

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 12, 2026 | 02:46 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

हिंगोलीच्या बाजारपेठेत हळदीचे भाव घसरले; आखाती युद्धाचे पसरले सावट, शेतकरी चिंतेत
1

हिंगोलीच्या बाजारपेठेत हळदीचे भाव घसरले; आखाती युद्धाचे पसरले सावट, शेतकरी चिंतेत

बंद नंबरवर गॅस बुकिंगचा सल्ला; नांदेडमध्ये ग्राहकांची उडाली धांदल, युद्धाचा बसला फटका
2

बंद नंबरवर गॅस बुकिंगचा सल्ला; नांदेडमध्ये ग्राहकांची उडाली धांदल, युद्धाचा बसला फटका

राज्यसभेची उमेदवारी न मिळाल्याने ‘हा’ नाराज नेता सोडणार काँग्रेसचा ‘हात’? शिवसेनेत प्रवेश करण्याची शक्यता
3

राज्यसभेची उमेदवारी न मिळाल्याने ‘हा’ नाराज नेता सोडणार काँग्रेसचा ‘हात’? शिवसेनेत प्रवेश करण्याची शक्यता

Bihar Assembly Election : भाजपने खर्च केले तब्बल 146.71 कोटी रुपये; जेडीयूने खर्च केला नाही सादर
4

Bihar Assembly Election : भाजपने खर्च केले तब्बल 146.71 कोटी रुपये; जेडीयूने खर्च केला नाही सादर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pratap Sarnaik : “एसटीच्या जागांचा पीपीपी तत्त्वावर विकास, प्रवाशांना आधुनिक सुविधा…”, प्रताप सरनाईक यांची माहिती

Pratap Sarnaik : “एसटीच्या जागांचा पीपीपी तत्त्वावर विकास, प्रवाशांना आधुनिक सुविधा…”, प्रताप सरनाईक यांची माहिती

Mar 12, 2026 | 04:07 PM
२०२६–२७ पासून राज्यात मराठी शाळांना येईल बळ! मंत्री दादा भुसे यांचा विश्वास

२०२६–२७ पासून राज्यात मराठी शाळांना येईल बळ! मंत्री दादा भुसे यांचा विश्वास

Mar 12, 2026 | 04:00 PM
सगळं संपणार! पुण्यात हॉटेल्स, मेसचे लॉकडाउन? विद्यार्थी अन् कामगार ‘गॅस’वर, चिंता वाढली

सगळं संपणार! पुण्यात हॉटेल्स, मेसचे लॉकडाउन? विद्यार्थी अन् कामगार ‘गॅस’वर, चिंता वाढली

Mar 12, 2026 | 03:57 PM
Hormuz Strait Crisis: एलएनजी पुरवठा विस्कळीत झाला तर.. फिच एजन्सीचा इशारा

Hormuz Strait Crisis: एलएनजी पुरवठा विस्कळीत झाला तर.. फिच एजन्सीचा इशारा

Mar 12, 2026 | 03:56 PM
Crime News: रेल्वे पोलिसांची मोठी कारवाई! दरोड्याचा कट उधळला; पळून आलेल्या मुलाची सुटका

Crime News: रेल्वे पोलिसांची मोठी कारवाई! दरोड्याचा कट उधळला; पळून आलेल्या मुलाची सुटका

Mar 12, 2026 | 03:53 PM
Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mar 12, 2026 | 03:50 PM
गेम खेळता खेळता मोबाईल फुटला अन् थोडक्यात वाचला चिमुकलीचा जीव; घटनेचा Video Viral

गेम खेळता खेळता मोबाईल फुटला अन् थोडक्यात वाचला चिमुकलीचा जीव; घटनेचा Video Viral

Mar 12, 2026 | 03:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai : मुंबई बॉम्बस्फोटातील हुतात्म्यांना वाहिली श्रद्धांजली, १९९३ च्या कटू आठवणींना उजाळा

Mumbai : मुंबई बॉम्बस्फोटातील हुतात्म्यांना वाहिली श्रद्धांजली, १९९३ च्या कटू आठवणींना उजाळा

Mar 12, 2026 | 03:46 PM
Raigad : अखेर रायगड जिल्हा परिषदेत महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला

Raigad : अखेर रायगड जिल्हा परिषदेत महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला

Mar 12, 2026 | 03:43 PM
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM