पंचायत समिती सभापती निवडणुकीत भाजपचा झेंडा; पूर्णामध्ये अपक्षाला मिळाला सभापती पदाचा मान

परभणी : बाळासाहेब काळे : जिल्ह्यातील परभणी, पूर्णा, गंगाखेड, सोनपेठ, जिंतूर, पाथरी, सेलू, मानवत या सात पंचायत समित्यांच्या सभापती व उपसभापती पदाची निवडणूक प्रक्रिया मंगळवारी (दि. १०) पार पडली. यातील चार सभापती पदांवर भाजपने तर चार सभापती पदांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसने वर्चस्व राखले असून एका सभापती पदाचा मान अपक्षाला मिळाला आहे. भाजपने (BJP Politics) जिंतूर, सेलू, पालम, गंगाखेड पंचायत समिती तर राष्ट्रवादी सोनपेठ, पाथरी, काँग्रेसने परभणी, मानवत या पंचायत समितींचे सभापतीपद मिळवले आहे. पूर्णा पंचायत समिती सभापतीपदी अपक्ष सभापती पदी उज्ज्वला नारायणराव पिसाळ यांनी बाजी मारली आहे. परभणी पंचायत समितीच्या सभापती व उपसभापती निवडीत नाट्यमय राजकीय घडामोडी पहावयास पाहायला मिळाल्या. (Nanded News)
अवघ्या एका मताच्या फरकाने मिळविला विजय
अवघ्या एका मताच्या फरकाने राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) चे रवी उत्तमराव चव्हाण यांनी सभापतीपद पटकावून सत्ता आपल्या बाजूला खेचली, तर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे विवेक बाळासाहेब रसाळ हे उपसभापतीपदी विराजमान झाले. यासाठी आमदार डॉ. राहूल पाटील, आमदार राजेश विटेकर यांनी ताकद पणाला लावली होती. या निवडीमुळे तालुक्यातील राजकीय समीकरणांना नवा कलाटणी मिळाली आहे. सेलू पंचायत समिती सभापतिपदी भाजपच्या विजयमाला डोंबे यांची तर उपसभापती सुलभाबाई घुगे यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे.
पूर्णा पंचायत समिती सभापतीपदी उज्ज्वला नारायणराव पिसाळ (अपक्ष) तर उपसभापती काशीनाथ काळबांडे (शिवसेना उबाठा) यांची निवड झाली आहे. पालम पंचायत समिती सभापतीपदी भाजपच्या रेवता लक्ष्मण ढोले तर उपसभापती पदी सुरेखा बालाजी बरडे यांची निवड करण्यात आली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही मिळविले वर्चस्व
पाथरी पंचायत समितीवर काँग्रेसच्या सहकार्यान राष्ट्रवादीचा झेंडा फडकला आहे. काँग्रेसच्या सहकार्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने सत्ता मिळवत सभापतीपदी सुनीता गजेंद्र डुकरे तर उपसभापतीपदी सचिन लिंबाजी अंभोरे यांची निवड केली आहे.
सोनपेठ पंचायत समितीच्या सभापतीपदी उखळी पंचायत समितीमधून निवडून आलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या निकिता अवचारे यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली असून उपसभापतीपदी शेळगाव पंचायत समिती गणातून निवडून आलेले पद्मसिंह देशमुख यांची निवड करण्यात आली आहे.
गंगाखेडात भाजपचे मनोज लक्ष्मण मुंडे हे सभापती पदी तर उपसभापती पदी सारिका रमेश खांडेकर या बिनविरोध निवडून आल्या. जिंतूर पंचायत समितीच्या सभापती पदासाठी भाजपाच्या अयोध्या खिस्ते यांची तर भाजपाच्याच सोनी दराडे यांची उपसभापतीसाठी बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सहा सदस्य या बैठकीला गैरहजर होते.
