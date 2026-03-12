Jobs In Mumbai/Thane: मुंबईकरांनो! तयारीला लागा, नोकरीची संधी! MBPA ची बंपर भरती

MBPA ने भरतीला सुरुवात केली आहे. मुंबई पोर्ट अथॉरिटीने या भरतीला सुरुवात केली आहे. ही भरती प्रथम श्रेणी पदांसाठी आयोजित करण्यात आली आहे. ही भरती थेट आहे. या भरतीच्या तारखाही जाहीर करण्यात आल्या आहेत. 6 मार्च 2026 पासून या भरतीसाठी अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली आहे तर ही भरती एका महिन्यासाठी खुली असून, अर्ज करू पाहणाऱ्या उमेदवारांना 6 एप्रिल 2026 पर्यंत अर्ज करता येणार आहे.
इतकेच नव्हे तर उमेदवारांना भरतीसाठी अर्ज शुल्क bharave लागणार आहे. त्यासाठी अर्ज शुल्काचा एक मसुदा जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार, PwBD (दिव्यांग) उमेदवारांना एकूण ₹२५० अर्ज शुल्क भरायचे आहे. तसेच GST 18% आकारण्यात येणार आहे, ती वेळेनुसार लागू करण्यात येईल. तसेच मुख्य अर्ज शुल्क ₹७५० रुपये इतके आहे. ती देखील वेळेनुसार लागू करण्यात येईल.
MBPA 2026 भरतीसाठी विविध पदांवर उमेदवारांची पात्रता आणि अनुभव वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत. असिस्टंट डायरेक्टर (EDP) पदासाठी उमेदवाराकडे कंप्युटर इंजिनिअरिंग किंवा कंप्युटर सायन्समध्ये पदवी असावी किंवा गणित, सांख्यिकी किंवा अर्थशास्त्रात पदवी असून कंप्युटर/IT मध्ये PG डिप्लोमा असणे आवश्यक आहे, तसेच 2 वर्षांचा अनुभव लाभदायक मानला जाईल. असिस्टंट डायरेक्टर (रिसर्च) पदासाठी अर्थशास्त्र, सांख्यिकी किंवा गणितात पदवी आवश्यक आहे. कैटरिंग ऑफिसर पदासाठी कोणत्याही विषयात पदवी असावी आणि कैटरिंग टेक्नोलॉजी व अप्लाइड न्यूट्रिशनमध्ये डिप्लोमा तसेच 3 वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. असिस्टंट एग्झिक्युटिव्ह इंजिनिअर (विद्युत) पदासाठी इलेक्ट्रिकल किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स & कम्युनिकेशन इंजिनिअरिंगमध्ये पदवी आवश्यक आहे, तर एग्झिक्युटिव्ह इंजिनिअर (विद्युत) पदासाठी त्याच क्षेत्रातील पदवीसह किमान 5 वर्षांचा अनुभव असावा लागतो. एग्झिक्युटिव्ह इंजिनिअर (मेकेनिकल) पदासाठी मेकेनिकल इंजिनिअरिंगमध्ये पदवी आणि 5 वर्षांचा अनुभव आवश्यक आहे. डिप्टी सेक्रेटरी पदासाठी कोणत्याही विषयात पदवी असावी आणि प्रशासन, कार्मिक किंवा औद्योगिक संबंधात किमान 9 वर्षांचा अनुभव असावा लागतो. सीनियर वेलफेअर ऑफिसर पदासाठी सामाजिक शास्त्रात पदवी किंवा डिप्लोमा असणे आवश्यक आहे, तसेच श्रम कल्याण आणि औद्योगिक संबंधात 5 वर्षांचा अनुभव आवश्यक असून मराठी भाषेचे ज्ञान देखील आवश्यक आहे. डिप्टी मॅनेजर पदासाठी सामाजिक शास्त्रात पदवी किंवा डिप्लोमा असावी आणि श्रम कल्याण किंवा औद्योगिक संबंधात किमान 9 वर्षांचा अनुभव असावा, तसेच मराठी भाषेचे ज्ञान असणे अनिवार्य आहे.
चार टप्प्यांमध्ये निवड प्रक्रिया घेण्यात येईल. यामध्ये ऑनलाईन परीक्षा, दस्तऐवज पडताळणी, साक्षात्कार तसेच अंतिम मेरिट सूची यांचा समावेश आहे. परीक्षेचे आयोजन मुंबई / ग्रेटर मुंबई / नवी मुंबई / ठाणे / पालघर या ठिकाणी करण्यात येईल.