Who will be Mumbai’s new mayor: कोण होणार मुंबईचा नवा महापौर…? ‘या’ मराठी नावाची आहे चर्चा

मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) निवडणुकीत भाजपच्या उमेदवार तेजस्वी घोसाळकर यांनी दणदणीत विजय मिळवला. घोसाळकर यांनी मुंबईतील दहिसर वॉर्ड क्रमांक २ मधून निवडणूक यशस्वीरित्या जिंकली. या विजयानंतर, आता त्यांना मुंबईच्या महापौरपदासाठी संभाव्य उमेदवार मानले जात आहे. निवडणुकीच्या सुमारे एक महिना आधी तेजस्वी घोसाळकर यांनी शिवसेना (ठाकरे गट) सोडून भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला होता. (Municipal Election Result 2026)
सूत्रांनुसार, तेजस्वी यांची वाढती लोकप्रियता, जनसमर्थन आणि मजबूत राजकीय प्रभावामुळे त्यांना महापौरपदासाठी एक मजबूत दावेदार बनवले आहे. तेजस्वी घोसाळकर या शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी आमदार विनोद घोसाळकर यांच्या सूनबाई आहेत. तेजस्वी घोसाळकर यांनी २०१७ च्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेच्या (तेव्हाची अविभाजित शिवसेना ) तिकिटावर विजय मिळवला होता. तेव्हापासून त्या राजकारणात सक्रिय आहेत. पण तेजस्वी यांचे पती अभिषेक घोसाळकर यांची २०२२ मध्ये फेसबुक लाईव्ह दरम्यान गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. या हत्येमुळे महाराष्ट्रात खळबळ उडाली आणि राजकीय वर्तुळात त्याचे पडसाद उमटले. (Municipal Elections)
अभिषेक घोसाळकर यांच्या हत्येनंतर, तेजस्वी यांचा समावेश त्याच बँकेच्या संचालक मंडळावर करण्यात आला, जो भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या प्रभावाखाली असल्याचे मानले जाते. या घटनेने तेजस्वी यांच्या राजकीय कारकिर्दीला चालना मिळाली आणि त्यांच्या पक्ष बदलाच्या चर्चांणा उधाण आले. तेजस्वी घोसाळकर यांनी २०२२ मध्ये वैयक्तिक कारणांमुळे उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा राजीनामा दिला. आता, त्यांच्या विजयासह, भाजपमध्ये त्यांच्या भविष्याबद्दल चर्चा तीव्र झाल्या आहेत आणि मुंबई महापौरपदाच्या शर्यतीत त्यांचे नाव प्रमुखतेने घेतले जात आहे.