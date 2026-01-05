Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Pune News : भय इथले संपत नाही; सोलापूर-पुणे मार्गावर चार दिवसात तीन भीषण अपघात

पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गालगत दौंड तालुक्यातील पाटस हद्दीत अपघाताचं सत्र वाढत जात असल्याचं दिसून येत आहे.

Updated On: Jan 05, 2026 | 02:00 PM
भय इथले संपत नाही; सोलापूर-पुणे मार्गावर चार दिवसात तीन भीषण अपघात
  • अपघाताची मालिका संपता संपेना
  • सोलापूर-पुणे मार्गावर चार दिवसात तीन भीषण अपघात
पाटस : पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गालगत दौंड तालुक्यातील पाटस हद्दीत जगदुरू संत तुकाराम महाराज पालखी मार्गाला जोडणाऱ्या बारामती फाट्याजवळ सुरू असलेल्या उड्डाण पुलाच्या कामामुळे हा परिसर सध्या अपघातप्रवण ठरत असून, अक्षरशः मृत्यूचा सापळा बनला आहे. अवघ्या चार दिवसांत येथे तीन गंभीर अपघात घडले असून, त्यात दोघांचा जागीच मृत्यू तर दोन महिलांसह चार जण जखमी झाले आहेत.

PMC Election 2026: अमोल बालवडकरांचे स्फोटक भाषण; पुणे महापालिकेच्या कारभारावर अजित पवारांनी डागली तोफ

31 डिसेंबर रोजी पुणे-सोलापूर महामार्गालगत असलेल्या एका भंगार दुकानात मालवाहतूक कंटेनर घुसल्याने भीषण अपघात झाला होता. या दुर्घटनेत झोपेत असलेले अखिलेश कुमार सोहनकर (भंगार गोळा करणारे मजूर) यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर अन्य दोन मजूर जखमी झाले होते.

ही घटना ताजी असतानाच शनिवारी (दि. 3) सायंकाळी त्याच परिसरात हायवा वाहनाने दुचाकीला जोरदार धडक दिली. यात दुचाकी चालक गजानन मुकिंदा शेलार (रा. पाटस) यांचा मृत्यू झाला. यानंतर रविवारी (दि. 4) दुपारी ट्रकने चारचाकी वाहनाला पाठीमागून धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात कारमधील दोन महिलांना दुखापत होऊन त्या जखमी झाल्या. या घटनांची माहिती पाटस पोलिसांनी दिली.

पिंपरी चिंचवडमध्ये प्रचाराचा धुराळा; प्रभाग २६ मध्ये जनतेचा सारिका गणेश कस्पटे यांना वाढता प्रतिसाद

Published On: Jan 05, 2026 | 02:00 PM

