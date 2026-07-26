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Ujani Dam Update: भीमा खोऱ्यातून ५५ हजार क्युसेकचा विसर्ग! उजनीचा उपयुक्त साठा ८६ टक्क्यांवर; पाणीपातळीत झपाट्याने वाढ

Updated On: Jul 26, 2026 | 07:28 PM IST
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सारांश

Ujani Dam News: भीमा खोऱ्यातील मुसळधार पावसामुळे पुणे जिल्ह्यातील धरणे तुडुंब भरली आहेत. उजनी धरणात ५५,३१९ क्युसेक वेगाने आवक सुरू असून जलसाठा ८६ टक्क्यांवर पोहोचला आहे.

भीमा खोऱ्यातून ५५ हजार क्युसेकचा विसर्ग! (Photo Credit- X)

भीमा खोऱ्यातून ५५ हजार क्युसेकचा विसर्ग! (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • भीमा खोऱ्यातून ५५ हजार क्युसेकचा विसर्ग!
  • उजनीचा उपयुक्त साठा ८६ टक्क्यांवर
  • पाणीपातळीत झपाट्याने वाढ
टेंभुर्णी, (वा.): भीमा खोऱ्यात सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळे पुणे जिल्ह्यातील प्रमुख धरणे तुडुंब भरली असून, पूरनियंत्रणासाठी मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे. या सर्व धरणांमधून सोडलेले पाणी भीमा नदीमार्गे उजनी धरणात दाखल होत असल्याने उजनीच्या जलसाठ्यात मोठी वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. रविवार सायंकाळी सहा वाजेपर्यंतच्या अहवालानुसार, खडकवासला प्रकल्पातील धरणांसह पवना, चासकमान, भामा-आसखेड, घोड, आंद्रा, कळमोडी आणि वीर या धरणांमध्ये ८५ ते १०० टक्क्यांदरम्यान उपयुक्त पाणीसाठा झाला आहे. त्यामुळे नदीपात्रातील पूरस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी विविध धरणांतून सातत्याने पाणी सोडण्यात येत आहे.

सध्या मुळशी धरणातून १० हजार क्युसेक, पवना धरणातून ७ हजार ४५० क्युसेक, चासकमानमधून १५ हजार क्युसेक, घोड धरणातून १२ हजार क्युसेक, वीर धरणातून १३ हजार ९११ क्युसेक, भामा-आसखेडमधून ४ हजार ३९६ क्युसेक, वडिवळेमधून ४ हजार ७०४ क्युसेक आणि खडकवासला धरणातून २ हजार ९९६ क्युसेक्स पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. या सर्व धरणांमधून सोडण्यात येणारे पाणी भीमा नदीमार्गे उजनी धरणात येत असल्याने धरणातील आवक मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.

उजनीत ५५ हजार क्युसेक वेगाने आवक

उजनी धरणाची पाणीपातळी सध्या ४९६.२०० मीटरवर पोहोचली असून, धरणातील एकूण पाणीसाठा १०९.९५ टीएमसी इतका झाला आहे. तर उपयुक्त (जिवंत) पाणीसाठा ४६.३० टीएमसी असून, उपयुक्त साठ्याची टक्केवारी ८६.४२ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. दौंड नदी मापन केंद्रावर ५०१.१०० मीटर पाणीपातळीची नोंद झाली असून, उजनी धरणात तब्बल ५५ हजार ३१९ क्युसेक्स वेगाने पाण्याची आवक सुरू आहे. ही आवक कायम राहिल्यास उजनीचा जलसाठा आणखी झपाट्याने वाढण्याची शक्यता जलसंपदा विभागाने व्यक्त केली आहे.

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उजनीतून सध्या सुरू असलेला पाणीपुरवठा

सीना-माढा उपसा सिंचन योजना : २८० क्युसेक
दहीगाव उपसा सिंचन योजना : ९० क्युसेक
भीमा-सीना बोगदा : ९०० क्युसेक
मुख्य कालवा : २ हजार क्युसेक

नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

भीमा खोऱ्यात पावसाचा जोर कायम राहिल्यास वरच्या धरणांमधील विसर्ग आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उजनी धरणाच्या पाणीस्थितीवर जलसंपदा विभागाचे बारकाईने लक्ष असून, नदीकाठच्या नागरिकांनी प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

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Web Title: Ujani dam water level rises 86 percent due to pune dams water discharge marathi news

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Published On: Jul 26, 2026 | 07:28 PM

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