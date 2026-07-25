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Maharashtra Rain Alert: राज्यात नुसता धुमाकूळ; तुरळक ठिकाणी अतिवृष्टीची तर…, घाट माथ्यावर मुसळधार

Updated On: Jul 25, 2026 | 07:42 PM IST
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सारांश

भारतीय हवामान विभागाच्या नोंदीनुसार, पुण्यात शनिवारी कमाल तापमान २९ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २२.४ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविण्यात आले.

Maharashtra Rain Alert: राज्यात नुसता धुमाकूळ; तुरळक ठिकाणी अतिवृष्टीची तर…, घाट माथ्यावर मुसळधार

घाटमाथ्यावर मुसळधार पाऊस (फोटो- ai gemini)

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विस्तार

पुणे शहरात काही प्रमाणात पावसाची उघडीप
घाटमाथा परिसरात जोरदार ते अतिजोरदार पावसाचा जोर कायम
रविवारी तापमानात किंचित घट होण्याची शक्यता

पुणे: गेल्या चार दिवसांपासून पुणे शहरात सुरू असलेल्या संततधार पावसानंतर शनिवारी (ता.२५) पुणे शहरात काही प्रमाणात उघडीप पाहायला मिळाली. शहरातील काही भागांत पावसाने विश्रांती घेतली, तर काही ठिकाणी हलक्या सरी बरसल्या. दिवसभर आकाश ढगाळ राहिले असून अधूनमधून ऊनही पडल्याने वातावरणात काहीसा बदल जाणवला. मात्र, घाटमाथा परिसरात जोरदार ते अतिजोरदार पावसाचा जोर कायम राहिला.

भारतीय हवामान विभागाच्या नोंदीनुसार, पुण्यात शनिवारी कमाल तापमान २९ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २२.४ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविण्यात आले. शहरात हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची नोंद झाली असली, तरी घाट विभागातील काही ठिकाणी जोरदार ते अतिजोरदार पाऊस झाला.

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रविवारी (ता. २६) तापमानात किंचित घट होण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे. कमाल तापमान २८ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २२ अंश सेल्सिअस राहण्याचा अंदाज आहे. आकाश अंशतः ते सामान्यतः ढगाळ राहून दुपारनंतर किंवा सायंकाळी खूप हलक्या ते हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मात्र, घाट विभागात काही ठिकाणी जोरदार ते अतिजोरदार पावसाचा इशारा देण्यात आला असून तुरळक ठिकाणी अतिवृष्टीची शक्यता असल्याने तेथे रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या माहितीनुसार, राज्यात मान्सून पुन्हा सक्रिय झाला आहे. गुजरात किनारपट्टीपासून अरबी समुद्रापर्यंत सक्रिय झालेल्या पूर्व-पश्चिम द्रोणीय रेषा आणि तीव्र झालेल्या मान्सून वाऱ्यांमुळे उत्तर कोकण, नाशिक आणि पुणे जिल्ह्याच्या घाटमाथ्यावर पावसाचा जोर वाढला आहे. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील घाट परिसरात काही ठिकाणी खूप जोरदार, तर तुरळक ठिकाणी अतिवृष्टीची शक्यता व्यक्त करण्यात आली असून या भागासाठी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

पावसाची नोंद (मिमी मध्ये)
लवळे – ५४.०
कुरवंडे – १८.५
गिरिवन – १७.०
भोर – १५.५
माळीण – ११.०
तळेगाव – ४.०
चिंचवड – ४.०

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राजगुरूनगर – २.०
दापोडी – १.०
कोरेगाव पार्क – १.०
हडपसर – ०.५
पाषाण – ०.५
एनडीए – ०.५
शिवाजीनगर – ०.४

Web Title: Imd gave red alert to heavy rain in maharashtra some areas pune rain latest weather updates

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Published On: Jul 25, 2026 | 07:42 PM

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