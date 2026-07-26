Digital Stress: सतत मोबाईल वापरामुळे वाढतोय डिजिटल स्ट्रेस; तुम्हीही करत नाही ना ‘या’ चुका?

Swollen Feet: पायांना वारंवार सूज येतेय? दुर्लक्ष करणं पडेल महागात! असू शकतो ‘या’ गंभीर आजारांचा इशारा
डिजिटल साधनांच्या अतिवापरामुळे मनावर निर्माण होणारा मानसिक ताण म्हणजे डिजिटल स्ट्रेस. सतत माहिती मिळणे, अनेक कामे एकाच वेळी करण्याची सवय आणि प्रत्येक मेसेजला तत्काळ प्रतिसाद देण्याचा दबाव यामुळे मेंदूला पुरेशी विश्रांती मिळत नाही. त्यामुळे मानसिक थकवा आणि अस्वस्थता वाढू शकते.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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