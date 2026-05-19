Vaduj News : वडूजमध्ये जल्लोषात धर्म ध्वजरोहण; पारंपरिक विधींनी मंडप उभारणीच्या कामाला सुरुवात

वडूज : खटाव तालुक्यातील वडूज येथे वेदावती माणगंगा पारायण सोहळा समितीच्या वतीने पुरुषोत्तम मासानिमित्त रविवार दि.२४ ते ३१ मे अखेर भव्य दिव्य अखंड हरिनाम सप्ताह आयोजित करण्यात आला आहे. दिग्गज साधू संतांच्या उपस्थित धर्म ध्वज उभारून सोहळ्याचा मंडप उभारण्याचा शुभारंभ करण्यात आला.
यावेळी पुसेगाव येथील सेवागिरी देवस्थान ट्रस्टचे मठाधिपती सुंदरगिरी महाराज, अंभेरीचे आचार्य शिवानंद भारती, शामपूरी महाराज औंध, समितीचे अध्यक्ष मठाधिपती विठ्ठलस्वामी महाराज, आचार्य धीरज शास्त्री वलेकर, प्रा. बंडा गोडसे, वडूज शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष गोविंद भंडारे, नगरसेवक अभय देशमुख, धनंजय क्षीरसागर,तानाजीराव वायदंडे, यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी बोलताना सुंदरगिरी महाराज म्हणाले, अधिक मासानिमित्त आयोजित करण्यात आलेला हा कार्यक्रम कोणा एकट्याचा नाही. कार्यक्रम यशस्वी करणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे. त्यासाठी प्रत्येकाने तन, मन, धनाने योगदान द्यावे.
शिवानंद भारती यांनी मनोगतात, हिंदू धर्मातील धर्म ध्वजाचे महत्व सांगितले. तसेच ध्वजामुळे वारकऱ्यामध्ये चांगली ऊर्जा निर्माण होणार असल्याचे सांगितले. माऊली रणनवरे म्हणाले, सर्वांना बरोबर घेऊन कार्यक्रमाचे आयोजन सुरू आहे. जे बरोबर येतील त्या सर्वांना घेऊन नेटके नियोजन केले जाईल.
यावेळी ह. भ. प. नारायण गंबरे गुरुजी यांचेही मनोगत झाले. ह. भ. ओंकार गुरव यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रा. बंडा गोडसे यांनी आभार मानले. कार्यक्रमास ह. भ. प. बाजीराव रणशिंग, ह. भ.प.हणमंत इंदलकर,तानाजी कुंभार, बजरंग भोंडवे महाराज, सुरेश फाळके,टी.के. देवकर , संभाजी पवार,शशिकांत देशमुख, गणपत खाडे, संतोष शहा, भाऊसाहेब खराडे, सोमनाथ वाघमारे, लक्ष्मण पुजारी,संतोष चव्हाण, निलेश आवळे , राजेंद्र दाभाडे आदींसह खटाव माण तालुक्यातील वारकरी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
प्रारंभी पेडगाव रस्त्यावरील विठ्ठल मंदिरापासून वसंतराव दाभाडे मैदानापर्यंत टाळ मृदुंगाच्या गजरात दिंडी काढण्यात आली.
दरम्यान दाभाडे मैदानात उभारण्यात आलेल्या ध्वज खांबाची उंची ५२ फूट आहे. तर त्यावर २१ डौलाने फडकणारा २१ फूटी भगवा ध्वज सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे.तर या उभारणी प्रसंगी वडूज येथिल युवा उद्योजक संतोष शहा यांनी ११ हजार १११ रुपयांची देणगी जाहीर केली.
