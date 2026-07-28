PMP चा उधळपट्टीविरोधात ‘सर्जिकल स्ट्राइक’! अनावश्यक खरेदीवर बंदी अन् २४ तासांत…

यापूर्वी गरज नसतानाही स्पेअर पार्टची खरेदी होत असल्याने अनेक साहित्य गोदामात पडून राहत होते. त्यामुळे महामंडळावर अनावश्यक आर्थिक भार पडत होता. नव्या निर्णयामुळे केवळ आवश्यक तेवढ्याच साहित्याची खरेदी होणार असून खर्चात मोठी बचत होण्याची अपेक्षा आहे.
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याशिवाय ज्या बसमार्गांवर प्रवाशांची संख्या कमी आहे,अशा मार्गांचा सध्या सविस्तर अभ्यास सुरू आहे. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर कमी प्रवासी असलेल्या मार्गांवरील बसगाड्या प्रवाशांची संख्या अधिक असलेल्या मार्गांवर वळविण्यात येणार आहेत.त्यामुळे बससेवा अधिक परिणामकारक होण्याबरोबरच उत्पन्नातही वाढ होईल.सध्या पीएमपीला तिकीट व पास विक्रीतून दरवर्षी सुमारे ७२० कोटी रुपये उत्पन्न मिळते.हे उत्पन्न वाढवून ८०० कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने ठेवले असल्याचे आव्हाड यांनी सांगितले.
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पीएमपीचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रत्येक खर्चावर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. स्पेअर पार्ट खरेदीची नवी पद्धत,तसेच प्रवाशांची संख्या लक्षात घेऊन बसमार्गांचे पुनर्नियोजन या माध्यमातून खर्चात बचत आणि उत्पन्नात वाढ साध्य करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
– महेश आव्हाड,
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक,पीएमपी
हजारो कामगारांची समस्या दूर
चाकण एमआयडीसी औद्योगिक वसाहतीच्या फेज-२ परिसरातील हजारो कामगार, विद्यार्थी आणि स्थानिक नागरिकांना सार्वजनिक वाहतुकीच्या अपुऱ्या सुविधेमुळे दररोज मोठ्या गैरसोयींचा सामना करावा लागत होता. खासगी वाहनांवर अवलंबून राहावे लागत असल्याने आर्थिक भार वाढत होता, तर अनेकांना वेळेवर कामावर व शैक्षणिक संस्थांमध्ये पोहोचणेही कठीण होत होते. या पार्श्वभूमीवर पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेड (पीएमपीएमएल)ने चाकण एमआयडीसी फेज-२ साठी नवीन सार्वजनिक बससेवा सुरू करून मोठा दिलासा दिला आहे.