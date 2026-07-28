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थोरल्या डोंगरावर श्रमदानाचा जागर! गावकऱ्यांनी मृत तळ्याला दिली नवसंजीवनी; भर उन्हाळ्यातील कष्टाला पावसाळ्यात आले यश

Updated On: Jul 28, 2026 | 09:34 PM IST
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सारांश

सातारच्या मसूर-हणबरवाडी येथील थोरल्या डोंगरावर गावकऱ्यांनी श्रमदानातून मृत तळ्याचे पुनरुज्जीवन केले. उन्हाळ्यातील कष्टांमुळे पावसाळ्यात तलाव पाण्याने तुडुंब भरला आहे.

थोरल्या डोंगरावर श्रमदानाचा जागर! गावकऱ्यांनी मृत तळ्याला दिली नवसंजीवनी; भर उन्हाळ्यातील कष्टाला पावसाळ्यात आले यश
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विस्तार
  • थोरल्या डोंगरावर श्रमदानाचा जागर!
  • गावकऱ्यांनी मृत तळ्याला दिली नवसंजीवनी
  • भर उन्हाळ्यातील कष्टाला पावसाळ्यात आले यश
गजानन गिरी,नवराष्ट्र : मसूर-हणबरवाडी-निगडीच्या सीमेवर वसलेल्या थोरल्या डोंगरावर जलसंधारणाचा प्रेरणादायी अध्याय लिहिला गेला. सुमारे सहाशे मीटर उंचीच्या या बलाढ्य डोंगरावर ज्येष्ठ मंडळी, युवक, बालचमूंनी एकत्र येत श्रमदानाच्या माध्यमातून वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित पडलेल्या मृत तळ्याला नवसंजीवनी दिली. भर उन्हाळ्यात प्रखर उन्हाची तमा न बाळगता डोंगर चढून तळ्याची साफसफाई केली. अन् त्याचे पुनरुज्जीवन केले. त्याच कष्टांचे फळ आज पावसाळ्यात दिसून येत आहे. सद्यस्थितीत हा तलाव पाण्याने भरून उसंडून वाहत आहे. एकंदरीत थोरल्या डोंगरावर श्रमदानाचा जागर झाला… अन् तळ्याला नवसंजीवनीच मिळाली.

थोरल्या डोंगरावरील हे तळे अनेक वर्षांपासून गाळ, दगड, झाडांचा पालापाचोळा, गवत, वेली यांनी पूर्णपणे बुजून गेले होते. त्यामुळे पावसाचे पाणी साठण्याऐवजी वाया जात होते. परिसरातील जलस्रोतांची स्थिती सुधारावी, वन्यजीवांना पाण्याचा आधार मिळावा. भूजलपातळी वाढण्यास हातभार लागावा या उद्देशाने प्रत्यक्ष श्रमदान करण्याचा निर्णय घेतला. अनेक हात एकत्रित आले. उन्हाळ्यात अनेक दिवस सातत्याने मेहनत घेत तळ्यातील गाळ, दगड, झाडांचा पालापाचोळा, वाढलेले गवत, वेली हटवल्या. तळ्याचा मूळ आकार पुन्हा तयार झाला. त्यानंतर तळ्याभोवती दगडी तटबंदी उभारण्यात आली.

चंद्रकोरीच्या आकाराच्या या तळ्याची तटबंदी करताना पूर्वेकडील बाजू जाणीवपूर्वक मोकळी ठेवण्यात आली, जेणेकरून डोंगरावरून नैसर्गिकरित्या वाहून येणारे पावसाचे पाणी थेट तळ्यात जमा होईल. जलसंधारणाचा विचार करून केलेले हे नियोजन आज यशस्वी ठरले आहे. या जलसाठ्यामुळे परिसरातील जैवविविधता, वन्यजीव, पक्ष्यांना मोठा आधार मिळणार असून भविष्यात भूजलपातळी वाढण्यासही मदत होणार आहे.

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जलस्रोतांचे संवर्धन महत्वपूर्ण…

या उपक्रमात सातारा पोलिस दलातील सिद्धनाथ शेडगे, चित्रपट दिग्दर्शक रामकुमार शेडगे, अमोल मोहिते, मीरा शेडगे, ज्ञानेश्वरी शेडगे यांच्यासह अनेक निसर्गप्रेमी, बालचमूंनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. सर्वांच्या सामूहिक श्रमातून कार्य शक्य झाले.  हा उपक्रम संपूर्ण परिसरासाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. जलसंधारणाबरोबरच जलस्रोतांचे सातत्याने संवर्धन करणेही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचा संदेश या उपक्रमातून मिळाला आहे.

उन्हाळ्यात प्रखर उन्हात केलेल्या श्रमदानाचे फळ आज सर्वांच्या डोळ्यांसमोर आहे. डोंगरावरील प्रत्येक थेंब अडवण्याचा आमचा प्रयत्न यशस्वी झाला आहे. हा तलाव पाण्याने भरलेला पाहून सर्व मेहनतीचे सार्थक झाले. जलसंधारण ही केवळ शासनाची जबाबदारी नाही. तर प्रत्येक नागरिकाचे हे  कर्तव्य आहे. समाजातील प्रत्येकाने वर्षातून काही दिवस श्रमदानासाठी दिले, तर हजारो जलस्रोताला नव संजीवनी मिळते. या श्रमदानातून हेच प्रत्ययास आले. – सिद्धनाथ शेडगे श्रमदानातून निर्माण होणारे समाधान हे कोणत्याही पुरस्कारापेक्षा मोठे असते.” “निसर्गाने आपल्याला भरभरून दिले आहे. त्या निसर्गाचे ऋण फेडण्याचा हा एक छोटासा प्रयत्न आहे. मृतप्राय तळ्याला नवजीवन देताना आम्ही केवळ माती, दगड हलवले नाहीत, तर भविष्यातील पिढ्यांसाठी पाण्याची अमूल्य शिदोरी निर्माण केली आहे. जलसंधारण ही लोकचळवळ बनली पाहिजे. प्रत्येक गावाने,  नागरिकाने पर्यावरण संवर्धनासाठी पुढाकार घेतला, तर महाराष्ट्र पुन्हा जलसमृद्ध होईल. – चित्रपट दिग्दर्शक रामकुमार शेडगे

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Web Title: Masur hanbarwadi thorla dongar lake revival through shramdan satara marathi news

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Published On: Jul 28, 2026 | 09:34 PM

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