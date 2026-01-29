Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Ahilyanagar News: अकोले बस डेपो बंद केल्यास आंदोलन करणार! विकास क्रांती सेनेचा इशारा

वारंवार विनंती अर्ज करून देखील अकोले येथील बससेवा पूर्ववत होत नसल्याने अखेर विकास क्रांती सेनेने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 29, 2026 | 08:00 PM
  • अकोले बस सेवा विस्कळीत
  • 10 दिवसांत बससेवा पूर्ववत ना झाल्यास आंदोलनाचा इशारा
  • विकास क्रांती सेनेचा इशारा
अकोले तालुक्यातील पठार भागात कोरोना महामारीनंतर बंद झालेल्या बससेवा अद्याप पूर्ववत सुरू करण्यात आलेल्या नाहीत. याबाबत विविध ग्रामपंचायती, सामाजिक संघटना, शेतकरी, विद्यार्थी, महिला व नागरिकांनी वारंवार निवेदन देऊनही प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप विकास क्रांती सेनेने केला आहे. येत्या 10 दिवसांत बससेवा पूर्ववत सुरू न झाल्यास अकोले बस डेपो बंद करून अकोले बसस्थानकावर ठिय्या जनआंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा सेनेने दिला आहे.

या संदर्भात विकास क्रांती सेनेने मंगळवार, दि. 27 रोजी अकोले बस डेपो आगार प्रमुखांना निवेदन दिले. निवेदनात म्हटले आहे की, कोरोना महामारीपूर्वी अकोले व संगमनेर तालुक्यातील पठार भागातील ब्राम्हणवाडा, चैतन्यपूर, बेलापूर, बदगी, जांभळे, भक्ताचीवाडी, म्हसवंडी, आंबी दुमाला, कुरकुटवाडी, जाचकवाडी या गावांसाठी अकोले–पुणे, अकोले–परेल, आभाळवाडी–अकोले, नगर–कोतुळ, अकोले–कल्याण अशा नियमित बससेवा सुरू होत्या. मात्र, महामारीनंतर या बससेवा पुन्हा सुरू करण्यात आलेल्या नाहीत.

बसअभावी प्रवाशांची मोठी गैरसोय

बससेवा बंद असल्याने पठार भागातील नागरिकांना बोटा, आळेफाटा, घारगाव, संगमनेर तसेच पुणे, नाशिक, अहिल्यानगर, मुंबई या ठिकाणी शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय व इतर कामांसाठी जाण्यास मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. बस थांब्यांवर शेतकरी, महिला, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक व प्रवासी तासन्तास प्रतीक्षेत उभे राहत असून प्रवासाची मोठी हेळसांड होत आहे.

प्रवास सुरक्षिततेचा प्रश्न

शालेय विद्यार्थी, विद्यार्थिनी व महिलांसाठी प्रवास सुरक्षित वाटत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. बससेवा नसल्याने नागरिकांना आर्थिक, शारीरिक तसेच मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे यावर तातडीने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

आंदोलनाचा इशारा

येत्या 10 दिवसांत बससेवा पूर्ववत सुरू न झाल्यास अकोले आगार बंद करून अकोले बसस्थानकावर ठिय्या जनआंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा विकास क्रांती सेनेचे अध्यक्ष समाजसेवक भगवानदादा काळे यांनी दिला आहे. यावेळी उपाध्यक्ष सरपंच जालिंदर गागरे, कार्याध्यक्ष इंजि. संतोष फापाळे, सचिव पत्रकार सतीश फापाळे उपस्थित होते.

Published On: Jan 29, 2026 | 08:00 PM

