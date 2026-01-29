Maharashtra Politics: राज्यात मोठ्या हालचाली; ZP इलेक्शनबाबत ‘हा’ मोठा निर्णय

जिल्हा परिषद अन् पंचायत समितीची निवडणूक पुढे ढकलली
राज्यात दुखवटा असल्याने घेतला निर्णय
7 तारखेला मतदान तर 9 तारखेला मतमोजणी
ZP Election 2026: राज्यात निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीची घोषणा केली होती. 5 तारखेला मतदान आणि 7 तारखेला निकाल जाहीर होणार होते. मात्र आता या निवडणुकीबाबत महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.
काल विमान दुर्घटनेत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे दुर्दैवी निधन झाले आहे. आज त्यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. दरम्यान अजित पवार यांचे निधन झाल्यामुळे राज्यात तीन दिवसांचा दुखवटा जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दरम्यान आता नवीन निर्णयानुसार राज्यातील 12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समितीच्या निवडणुका 7 आणि 9 फेब्रुवारी रोजी होणार आहेत. 7 तारखेला मतदान आणि 9 तारखेला मतमोजणी होणार आहे.