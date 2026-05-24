Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

वानखेडे स्टेडियमवरील ‘सलाम मुंबई’वरून नवा वाद; भाजप युवा मोर्चा आक्रमक, स्क्रीनवर ‘नमस्कार मुंबई’ लिहिण्याची मागणी

Updated On: May 24, 2026 | 10:04 PM IST
सारांश

आयपीएल सामन्यांदरम्यान 'सलाम मुंबई' या घोषणेवरून वाद निर्माण झाला आहे. भाजप युवा मोर्चाने MCA चे अध्यक्ष अजिंक्य नाईक यांची भेट घेतली आणि त्याऐवजी 'नमस्कार मुंबई' व 'जय महाराष्ट्र' हे शब्द प्रदर्शित करण्यात यावेत, अशी मागणी केली.

वानखेडे स्टेडियमवरील ‘सलाम मुंबई’वरून नवा वाद; (Photo Credit- X)

वानखेडे स्टेडियमवरील ‘सलाम मुंबई’वरून नवा वाद; (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • वानखेडे स्टेडियमवरील ‘सलाम मुंबई’वरून नवा वाद
  • भाजप युवा मोर्चा आक्रमक
  • स्क्रीनवर ‘नमस्कार मुंबई’ लिहिण्याची मागणी
मुंबई: मुंबईच्या भूमीवर क्रिकेट आणि राजकारण यांचे नाते नेहमीच जुने राहिले आहे. आयपीएलच्या (IPL 2026) चालू हंगामात वानखेडे स्टेडियमवर सामना पाहण्यासाठी येणाऱ्या लाखो प्रेक्षकांमध्ये सध्या एका नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. स्टेडियममधील डिजिटल स्क्रीनवर वारंवार झळकणाऱ्या ‘सलाम मुंबई’ (Salam Mumbai) या शब्दावर भारतीय जनता युवा मोर्चाने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. हा प्रकार मुंबईची भाषिक आणि सांस्कृतिक अस्मिता यांच्याशी खेळ असल्याचा आरोप करत मुंबई भाजप युवा मोर्चाचे अध्यक्ष दीपक सिंह यांनी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनकडे (MCA) आपला कडक विरोध नोंदवला आहे.

‘सलाम’ नको, ‘नमस्कार मुंबई’ करा; दीपक सिंह यांची भूमिका

भाजप युवा मोर्चाचे अध्यक्ष दीपक सिंह यांनी ‘एमसीए’ला दिलेल्या आपल्या अधिकृत निवेदनात मुंबईच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारशाची आठवण करून दिली. ते म्हणाले, “मुंबई हे केवळ एक आंतरराष्ट्रीय महानगर नाही, तर ती महान छत्रपति शिवाजी महाराज यांच्या महाराष्ट्राची राजधानी आहे. या मातीला स्वतःचा एक समृद्ध सांस्कृतिक वारसा आणि मराठी भाषेची थोर परंपरा लाभली आहे.” ते पुढे म्हणाले, “‘सलाम मुंबई’ सारखे शब्द आपल्या पारंपरिक ओळखीशी आणि संस्कृतीशी सुसंगत नाहीत. खेळपट्टीवर आणि क्रीडांगणावरही आपल्या संस्कृतीचा आदर राखला गेला पाहिजे. त्यामुळे वानखेडे स्टेडियमच्या स्क्रीनवर ‘सलाम मुंबई’ ऐवजी तातडीने ‘नमस्कार मुंबई’ किंवा ‘नमस्ते मुंबई’ या आदरयुक्त मराठी शब्दांचा वापर सुरू करण्यात यावा.”

‘जय महाराष्ट्र’चा नारा जोडण्याच्या मागणीला ‘एमसीए’ची सहमती

भाजयुमोच्या शिष्टमंडळाने या संदर्भात मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे (MCA) अध्यक्ष अजिंक्य नाईक यांची विशेष भेट घेतली. यावेळी त्यांनी स्क्रीनवर ‘नमस्कार’ शब्दासोबतच आणखी एक महत्त्वाची मागणी लावून धरली. महाराष्ट्रात होणाऱ्या प्रत्येक क्रिकेट सामन्यादरम्यान स्टेडियमच्या डिजिटल स्क्रीनवर ‘जय महाराष्ट्र’ (Jai Maharashtra) हा गौरवशाली नारा प्रमुखतेने दाखवला जावा, अशी मागणी त्यांनी केली. एमसीए अध्यक्ष अजिंक्य नाईक यांनी शिष्टमंडळाचे म्हणणे अत्यंत गांभीर्याने ऐकून घेतले. मुंबईतील स्थानिक क्रिकेट प्रेमींच्या भावना आणि राज्याची सांस्कृतिक ओळख सर्वोपरि ठेवून, लवकरच डिजिटल स्क्रीनवर हे तांत्रिक बदल लागू केले जातील, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

MCA: मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचा ऐतिहासिक निर्णय! खेळाडूंसाठी ‘सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्ट’ची घोषणा; देशातील ठरले पहिले राज्य असोसिएशन

रेल्वे स्थानकांच्या नामकरणानंतर आता थेट वानखेडेवर पडसाद

मुंबईच्या राजकारणाचा जवळून अभ्यास करणाऱ्या तज्ज्ञांच्या मते, भाषेवरून आणि अस्मितेवरून निर्माण झालेला हा वाद मुंबईसाठी नवीन नाही. यापूर्वीही मुंबईत स्थानिक विरुद्ध परकीय संस्कृती आणि मराठी भाषेच्या गौरवासाठी अनेक मोठी आंदोलने झाली आहेत. काही काळापूर्वीच मुंबईतील अनेक प्रमुख रेल्वे स्थानकांची ब्रिटीशकालीन इंग्रजी नावे बदलून ती शुद्ध मराठी आणि ऐतिहासिक नावांनुसार बदलण्यात आली होती. आता आयपीएलसारख्या जागतिक दर्जाच्या क्रीडा मंचावरून ‘सलाम’ शब्द हटवण्याची मागणी म्हणजेच या सांस्कृतिक चळवळीचा पुढचा भाग मानला जात आहे.

सोशल मीडियावर ‘नेम गेम’वरून दोन तट

हा संपूर्ण प्रकार समोर आल्यानंतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) आणि इंस्टाग्रामवर नेटीझन्समध्ये जोरदार चर्चा रंगली आहे. इंटरनेटवर दोन स्पष्ट तट पडल्याचे पाहायला मिळत असून, एका मोठ्या गटाने भाजप युवा मोर्चाच्या या भूमिकेचे स्वागत केले आहे. मराठी अस्मितेच्या रक्षणासाठी हे पाऊल आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, काही कट्टर क्रिकेट चाहत्यांच्या मते खेळ आणि खेळाच्या मैदानाला भाषा किंवा राजकीय वादापासून दूर ठेवले पाहिजे. आता आगामी सामन्यांदरम्यान वानखेडेच्या स्क्रीनवर ‘सलाम’ ऐवजी ‘नमस्कार मुंबई’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ पाहायला मिळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

IPL 2026 : IPL हंगामाधीच RCB आणि RR मध्ये जोरदार स्पर्धा! PUNE होम ग्राउंड बनवण्यासाठी MCA कडे आग्रह 

Web Title: Wankhede stadium salam mumbai controversy bjym demands namaskar mumbai screen

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 24, 2026 | 10:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

KKR vs DC Live Score: दिल्ली कॅपिटल्सचा डाव संपला; कोलकाता समोर विजयासाठी २०४ धावांचे लक्ष्य
1

KKR vs DC Live Score: दिल्ली कॅपिटल्सचा डाव संपला; कोलकाता समोर विजयासाठी २०४ धावांचे लक्ष्य

Rishabh Pant: LSG चा फ्लॉप हंगाम; ऋषभ पंतची कर्णधारपदावरून हकालपट्टी होणार? टीम मॅनेजमेंटचा मोठा इशारा
2

Rishabh Pant: LSG चा फ्लॉप हंगाम; ऋषभ पंतची कर्णधारपदावरून हकालपट्टी होणार? टीम मॅनेजमेंटचा मोठा इशारा

RR Beat MI: राजस्थान रॉयल्स ठरली प्लेऑफमध्ये पोहोचणारी शेवटची टीम; वानखेडे स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्सचा पराभव
3

RR Beat MI: राजस्थान रॉयल्स ठरली प्लेऑफमध्ये पोहोचणारी शेवटची टीम; वानखेडे स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्सचा पराभव

KKR vs DC Live: नशिबाचा खेळ! राजस्थानच्या निकालावर ठरणार कोलकात्याचं भवितव्य, टॉस जिंकून घेतला ‘हा’ निर्णय
4

KKR vs DC Live: नशिबाचा खेळ! राजस्थानच्या निकालावर ठरणार कोलकात्याचं भवितव्य, टॉस जिंकून घेतला ‘हा’ निर्णय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पावसाळ्यात रस्त्यात अडकायचं नसेल तर आधी तपासा गाडीच्या ‘या’ महत्वाच्या गोष्टी!

पावसाळ्यात रस्त्यात अडकायचं नसेल तर आधी तपासा गाडीच्या ‘या’ महत्वाच्या गोष्टी!

May 24, 2026 | 10:08 PM
वानखेडे स्टेडियमवरील ‘सलाम मुंबई’वरून नवा वाद; भाजप युवा मोर्चा आक्रमक, स्क्रीनवर ‘नमस्कार मुंबई’ लिहिण्याची मागणी

वानखेडे स्टेडियमवरील ‘सलाम मुंबई’वरून नवा वाद; भाजप युवा मोर्चा आक्रमक, स्क्रीनवर ‘नमस्कार मुंबई’ लिहिण्याची मागणी

May 24, 2026 | 10:04 PM
बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर गोमातेच्या अवैध वाहतुकीविरोधात राज्य सरकारचा बुलडोझर; कठोर कारवाईचे आदेश

बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर गोमातेच्या अवैध वाहतुकीविरोधात राज्य सरकारचा बुलडोझर; कठोर कारवाईचे आदेश

May 24, 2026 | 09:22 PM
वन विभागाची ‘धडाकेबाज’ कारवाई! घोरपडीच्या अवयवांसह तस्कर जेरबंद, शिकाऱ्यांच्या मनात उडाली धडकी

वन विभागाची ‘धडाकेबाज’ कारवाई! घोरपडीच्या अवयवांसह तस्कर जेरबंद, शिकाऱ्यांच्या मनात उडाली धडकी

May 24, 2026 | 09:08 PM
वाईतील लघु कुंभमेळ्याला भाविकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद, कृष्णाघाट परिसर भक्तिमय

वाईतील लघु कुंभमेळ्याला भाविकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद, कृष्णाघाट परिसर भक्तिमय

May 24, 2026 | 09:08 PM
Recipe: सोप्या पद्धतीने घरीच बनवा साऊथ स्टाईल सांबार; जाणून घ्या स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी

Recipe: सोप्या पद्धतीने घरीच बनवा साऊथ स्टाईल सांबार; जाणून घ्या स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी

May 24, 2026 | 08:51 PM
Thane Crime : ठाणे पोलीसांना मोठं यश; बेकायदा ऑइल तस्करी करणाऱ्यांना ठोकल्या बेड्या

Thane Crime : ठाणे पोलीसांना मोठं यश; बेकायदा ऑइल तस्करी करणाऱ्यांना ठोकल्या बेड्या

May 24, 2026 | 08:32 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 07:38 PM
Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

May 24, 2026 | 07:27 PM
Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

May 24, 2026 | 07:20 PM
Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

May 24, 2026 | 07:13 PM
Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

May 24, 2026 | 07:05 PM
Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

May 24, 2026 | 06:57 PM
Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 03:32 PM