वानखेडे स्टेडियमवरील ‘सलाम मुंबई’वरून नवा वाद; भाजप युवा मोर्चा आक्रमक, स्क्रीनवर ‘नमस्कार मुंबई’ लिहिण्याची मागणी

भाजप युवा मोर्चाचे अध्यक्ष दीपक सिंह यांनी ‘एमसीए’ला दिलेल्या आपल्या अधिकृत निवेदनात मुंबईच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारशाची आठवण करून दिली. ते म्हणाले, “मुंबई हे केवळ एक आंतरराष्ट्रीय महानगर नाही, तर ती महान छत्रपति शिवाजी महाराज यांच्या महाराष्ट्राची राजधानी आहे. या मातीला स्वतःचा एक समृद्ध सांस्कृतिक वारसा आणि मराठी भाषेची थोर परंपरा लाभली आहे.” ते पुढे म्हणाले, “‘सलाम मुंबई’ सारखे शब्द आपल्या पारंपरिक ओळखीशी आणि संस्कृतीशी सुसंगत नाहीत. खेळपट्टीवर आणि क्रीडांगणावरही आपल्या संस्कृतीचा आदर राखला गेला पाहिजे. त्यामुळे वानखेडे स्टेडियमच्या स्क्रीनवर ‘सलाम मुंबई’ ऐवजी तातडीने ‘नमस्कार मुंबई’ किंवा ‘नमस्ते मुंबई’ या आदरयुक्त मराठी शब्दांचा वापर सुरू करण्यात यावा.”
भाजयुमोच्या शिष्टमंडळाने या संदर्भात मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे (MCA) अध्यक्ष अजिंक्य नाईक यांची विशेष भेट घेतली. यावेळी त्यांनी स्क्रीनवर ‘नमस्कार’ शब्दासोबतच आणखी एक महत्त्वाची मागणी लावून धरली. महाराष्ट्रात होणाऱ्या प्रत्येक क्रिकेट सामन्यादरम्यान स्टेडियमच्या डिजिटल स्क्रीनवर ‘जय महाराष्ट्र’ (Jai Maharashtra) हा गौरवशाली नारा प्रमुखतेने दाखवला जावा, अशी मागणी त्यांनी केली. एमसीए अध्यक्ष अजिंक्य नाईक यांनी शिष्टमंडळाचे म्हणणे अत्यंत गांभीर्याने ऐकून घेतले. मुंबईतील स्थानिक क्रिकेट प्रेमींच्या भावना आणि राज्याची सांस्कृतिक ओळख सर्वोपरि ठेवून, लवकरच डिजिटल स्क्रीनवर हे तांत्रिक बदल लागू केले जातील, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
मुंबईच्या राजकारणाचा जवळून अभ्यास करणाऱ्या तज्ज्ञांच्या मते, भाषेवरून आणि अस्मितेवरून निर्माण झालेला हा वाद मुंबईसाठी नवीन नाही. यापूर्वीही मुंबईत स्थानिक विरुद्ध परकीय संस्कृती आणि मराठी भाषेच्या गौरवासाठी अनेक मोठी आंदोलने झाली आहेत. काही काळापूर्वीच मुंबईतील अनेक प्रमुख रेल्वे स्थानकांची ब्रिटीशकालीन इंग्रजी नावे बदलून ती शुद्ध मराठी आणि ऐतिहासिक नावांनुसार बदलण्यात आली होती. आता आयपीएलसारख्या जागतिक दर्जाच्या क्रीडा मंचावरून ‘सलाम’ शब्द हटवण्याची मागणी म्हणजेच या सांस्कृतिक चळवळीचा पुढचा भाग मानला जात आहे.
हा संपूर्ण प्रकार समोर आल्यानंतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) आणि इंस्टाग्रामवर नेटीझन्समध्ये जोरदार चर्चा रंगली आहे. इंटरनेटवर दोन स्पष्ट तट पडल्याचे पाहायला मिळत असून, एका मोठ्या गटाने भाजप युवा मोर्चाच्या या भूमिकेचे स्वागत केले आहे. मराठी अस्मितेच्या रक्षणासाठी हे पाऊल आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, काही कट्टर क्रिकेट चाहत्यांच्या मते खेळ आणि खेळाच्या मैदानाला भाषा किंवा राजकीय वादापासून दूर ठेवले पाहिजे. आता आगामी सामन्यांदरम्यान वानखेडेच्या स्क्रीनवर ‘सलाम’ ऐवजी ‘नमस्कार मुंबई’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ पाहायला मिळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
