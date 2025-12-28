Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • A Pillar In The World Of Arts Renowned Director K Shekhar Passes Away At 72

Veteran art director: कलाविश्वावर दुःखाचा डोंगर, प्रसिद्ध दिग्दर्शक के.शेखर काळाच्या पडद्याआड,72 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

टॉलिवूड सिनेसृष्टीतून एक दु:खद बातमी समोर येत आहे. प्रसिद्ध दिग्दर्शक के.शेखर यांचे निधन झाले आहे.

Updated On: Dec 28, 2025 | 01:43 PM
(फोटो सौजन्य -इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य -इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

2025च्या अखेरीस टॉलिवूड सिनेसृष्टीतून एक धक्कादायक बातमी समोर येत आहे.ज्येष्ठ कला दिग्दर्शक के. शेखर यांचे निधन झाले आहे. वयाच्या 72 व्या वर्षी त्यांनी त्यांच्या राहत्या घरी अखेरचा श्वास घेतला आहे. के. शेखर यांचे निधन तिरूअनंतपुरम येथील त्यांच्या घरी झालं आहे. के. शेखर यांच्या निधनानंतर मल्याळम सिनेसृष्टीत शोककळा पसरली आहे. मल्याळम सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध कला दिग्दर्शक के. शेखर हे आपल्या अफाट कल्पनाशक्ती आणि स्मार्ट सेट डिझाइनसाठी ओळखले जात होते. आतापर्यंत त्यांनी अनेक गाजलेल्या मल्याळम चित्रपटांसाठी खास आणि नावीन्यपूर्ण सेट्सची रचना केली होती. त्यांच्या कलाकृतींमुळे चित्रपटांना वेगळी ओळख मिळाली असून, त्यांच्या जाण्याने सिनेसृष्टीत मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे.

के. शेखर यांच्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचे काम म्हणजे भारतातील पहिली 3D फिल्म ‘माय डियर कुट्टीचाथन’ (1984) साठी त्यांनी तयार केलेले सेट्स. या चित्रपटातील फिरणाऱ्या खोलीचे प्रसिद्ध दृश्य ही त्यांची कल्पना होती. या सेटमध्ये कॅमेरा जागेवर ठेवून संपूर्ण खोली फिरवली जात असे, त्यामुळे कलाकार हवेत तरंगत असल्यासारखे दिसत. 1980च्या दशकात हे तंत्र खूपच नवीन आणि वेगळे मानले जात होते.

के. शेखर यांनी यांनी आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात 1980 साली केली.के. शेखर हे 1980 साली मल्याळम चित्रपटसृष्टीत आले. त्यांचा पहिला चित्रपट जिजो पुन्नूस दिग्दर्शित ‘पदयोत्तम’ होता, ज्यात त्यांनी कॉस्ट्यूम आणि पब्लिसिटी डिझायनर म्हणून काम केले. नंतर त्यांनी ‘नोक्केथा दूरथ कन्नूम नट्टू’ आणि ‘ओन्नू मुथल पूज्यम वारे’सारख्या चित्रपटांसाठी कला दिग्दर्शन केले.

‘Pushpa 2 ’ प्रीमियर चेंगराचेंगरी प्रकरण: Allu Arjun विरोधात आरोपपत्र, वर्षभरानंतर 23 जणांवर गुन्हा दाखल

1980च्या दशकात त्यांनी तयार केलेल्या फिरणाऱ्या खोलीच्या दृश्यासाठी वापरलेल्या तंत्राला भारतीय चित्रपटसृष्टीत अभूतपूर्व मानले जात असे. ही कल्पना स्टॅनी क्युब्रिकच्या ‘2001: अ स्पेस ओडिसी’ चित्रपटातून आली होती, पण के. शेखर यांनी 26 वर्षांपूर्वी कोणत्याही सीजीशिवाय हे यशस्वीरीत्या केले. आजही अनेक चित्रपटांमध्ये या तंत्राचा उपयोग केला जातो.

Battle of Galwan Teaser: चाहत्यांसाठी खास भेट, Salman Khanच्या ‘बॅटल ऑफ गलवान’चा टीझर रिलीज, पाहायला मिळणार जिद्द आणि शौर्याची कथा

Web Title: A pillar in the world of arts renowned director k shekhar passes away at 72

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 28, 2025 | 01:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

शेफाली जरीवालाचा ब्लॅक मॅजिकमुळे मृत्यू? अफवांवर पती पराग त्यागीने केला मोठा खुलासा
1

शेफाली जरीवालाचा ब्लॅक मॅजिकमुळे मृत्यू? अफवांवर पती पराग त्यागीने केला मोठा खुलासा

Raj Purohit Death: भाजपचे ज्येष्ठ नेते राज पुरोहित यांचे निधन; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी वाहिली श्रद्धांजली
2

Raj Purohit Death: भाजपचे ज्येष्ठ नेते राज पुरोहित यांचे निधन; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी वाहिली श्रद्धांजली

Accident News: पुणे-सोलापूर हायवेवर ड्रायव्हरचा ताबा सुटला अन् थेट…; 5 मृतदेह गाडीतच अडकले
3

Accident News: पुणे-सोलापूर हायवेवर ड्रायव्हरचा ताबा सुटला अन् थेट…; 5 मृतदेह गाडीतच अडकले

‘मैं फिजिकली किसी और से…’, शेफाली जरीवालाच्या मृत्यूनंतर पराग त्यागी करणार दुसरे लग्न? म्हणाला,…
4

‘मैं फिजिकली किसी और से…’, शेफाली जरीवालाच्या मृत्यूनंतर पराग त्यागी करणार दुसरे लग्न? म्हणाला,…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आतड्यांमध्ये चिकटलेली घाण क्षणार्धात पडून जाईल बाहेर! ‘या’ चिमूटभर मसाल्याचे नियमित करा सेवन, मधुमेह राहील नियंत्रणात

आतड्यांमध्ये चिकटलेली घाण क्षणार्धात पडून जाईल बाहेर! ‘या’ चिमूटभर मसाल्याचे नियमित करा सेवन, मधुमेह राहील नियंत्रणात

Jan 20, 2026 | 05:30 AM
WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

Jan 20, 2026 | 05:16 AM
Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Jan 20, 2026 | 02:35 AM
अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

Jan 20, 2026 | 01:15 AM
पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

Jan 20, 2026 | 12:30 AM
पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

Jan 19, 2026 | 11:23 PM
साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

Jan 19, 2026 | 10:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM