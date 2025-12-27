Battle of Galwan Teaser: चाहत्यांसाठी खास भेट, Salman Khanच्या ‘बॅटल ऑफ गलवान’चा टीझर रिलीज, पाहायला मिळणार जिद्द आणि शौर्याची कथा

बॉलिवूड सुपस्टार सलमान खान आज त्याचा ६० वा वाढदिवस साजरा करत आहे आणि या निमित्ताने तो त्याच्या चाहत्यांना एक मोठे सरप्राईज देले आहे. आपल्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने सलमान खानने आपल्या बहुप्रतिक्षित ‘बॅटल ऑफ गलवान’ या चित्रपटाचा दमदार टीझर सादर केला आहे. मात्र हा केवळ वाढदिवशी दिलेला सरप्राइझ नसून, देशाच्या सीमांवर उभ्या राहून प्राणपणाने लढणाऱ्या भारतीय सैनिकांना अर्पण केलेला एक गंभीर आणि हृदयस्पर्शी अभिवादन आहे.
या चित्रपटात सलमान खान भारतीय सैन्याच्या अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत दिसणार असून, त्याचा हा अवतार आजवरच्या सर्वात प्रभावी आणि दमदार भूमिकांपैकी एक मानला जात आहे. त्याचा कणखर पण संयमी स्वभाव, नियंत्रित आक्रमकता आणि शांततेतून व्यक्त होणारी ताकद, हे सर्व त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाला एक वेगळीच उंची देते. विशेषतः टीझरच्या शेवटच्या क्षणी त्याची निर्धारपूर्ण नजर प्रेक्षकांच्या मनावर खोल ठसा उमटवते.
टीझरमध्ये हिमालयातील कठोर आणि निर्दयी भूभाग, तसेच उंच पर्वतीय सीमांवरील युद्धाची कठोर वास्तविकता अत्यंत प्रभावी पद्धतीने दाखवली आहे.टीझरला स्टेबिन बेन यांच्या भावस्पर्शी आवाजाची साथ लाभते, ज्यामुळे दृश्यांमधील भावनिक तीव्रता अधिकच वाढते. त्यासोबत हिमेश रेशमिया यांनी दिलेला दमदार पार्श्वसंगीताचा ठेका, या दृश्यांना आणखी प्रभावी आणि हृदयाला भिडणारा बनवतो.
‘बॅटल ऑफ गलवान’ हा फक्त युद्धपट नाही,तो संघर्षाची खरी किंमत, सीमांवर लढणाऱ्या सैनिकांचे अदम्य साहस आणि हे शाश्वत सत्य दाखवतो की, शौर्य जरी अमर असले तरी खरा विजय नेहमी शांततेचाच असतो.
अपुर्व लखिया दिग्दर्शित हा चित्रपट शौर्य, त्याग आणि जिद्दीचे थरारक आणि निःसंग चित्रण करतो. “बॅटल ऑफ गलवान” हा एक शक्तिशाली चित्रपट म्हणून वर्णन केला जात आहे जो देशभक्ती, धैर्य आणि त्यागाची कहाणी दाखवेल. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन अपूर्व लाखिया करत आहेत, ज्यांनी यापूर्वी विविध कथा पडद्यावर आणल्या आहेत. सलमान खान या चित्रपटात केवळ भूमिका करत नाही तर तो त्याच्या सलमान खान फिल्म्स बॅनरखाली त्याची निर्मिती देखील करत आहे. या चित्रपटात सलमान खानसोबत चित्रांगदा सिंह देखील दिसणार आहे. तिचे पात्र कथेत महत्त्वाची भूमिका बजावेल असे मानले जाते. सलमान आणि चित्रांगदा यांच्या जोडीबद्दल प्रेक्षकही खूप उत्सुक आहेत.
