थलापती विजयच्या पत्नीने दाखल केली दुसरी याचिका, संगीताने कोर्टात मांडली ‘ही’ मागणी

दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय स्टार थलापती विजयचे वैयक्तिक आयुष्य वादळात आहे. त्याची पत्नी संगीता सोर्नालिंगम यांनी घटस्फोटासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी त्यांच्या पतीवर अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. आता असे वृत्त आहे की संगीता सोर्नालिंगम यांनी न्यायालयात आणखी एक याचिका दाखल केली आहे, ज्यामध्ये एक विशेष मागणी केली आहे. थलापती विजय याच्या पत्नीने या नवीन याचिकेत काय मागणी केली आहे ते जाणून घेऊया. २७ वर्षांच्या लग्नानंतर थलापती विजय आणि संगीता सोर्नालिंगम यांच्या घटस्फोटाच्या बातमीने चाहत्यांना धक्का बसला आहे.
थलापती विजय याच्या पत्नी संगीता सोर्नालिंगम यांनी न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता. आता त्यांनी आणखी एक याचिका दाखल केली आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की त्यांना त्यांच्या सासरच्या घरात राहण्यापासून रोखले जाऊ शकते आणि म्हणूनच, त्यांना त्याच घरात राहण्याचा अधिकार देणारा अंतरिम आदेश जारी करण्यात यावा. त्यांनी असे म्हटले आहे की त्यांच्याकडे राहण्यासाठी दुसरे घर नाही. संगीता सोर्नालिंगम म्हणतात की ती यूकेची नागरिक आहे आणि भारतात त्यांचे स्वतःचे घर नाही. त्यांचा पती थलापती विजय यांनी त्यांना न्यायालयात जाण्यापासून रोखले होते असा आरोप त्यांनी केला आहे. त्यांनी म्हटले होते की जर ती कायदेशीर घटस्फोटासाठी न्यायालयात गेली तर त्यांना सासरच्या घरात राहू दिले जाणार नाही. याबाबत संगीता सोर्नालिंगम यांनी आता न्यायालयाकडून राहण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी अंतरिम दिलासा मागितला आहे.
मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असा दावा केला आहे की, थलापती विजयला घटस्फोट देणाऱ्या संगीता सोर्नालिंगम २५० कोटी रुपयांच्या (२.५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) पोटगीची मागणी करत आहेत. मात्र याची पुष्टी झालेली नाही. संगीता सोर्नालिंगम यांनी त्यांच्या पतीवर अनेक आरोप केले आहेत, ज्यात एका अभिनेत्रीसोबत अनुचित संबंधांचा समावेश आहे. अनेक रिपोर्ट्समध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की थलापती विजय यांचे दक्षिणेकडील अभिनेत्री त्रिशा कृष्णनसोबत प्रेमसंबंध आहेत. अलीकडेच हे दोघे एका कार्यक्रमात एकत्र दिसले होते. अद्याप या नात्याबद्दल कोणत्याही स्टारने काहीही बोललेले नाही. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की थलापती विजय आणि संगीता सोर्नालिंगम यांचे १९९९ मध्ये लग्न झाले होते आणि त्यांना एक मुलगा आणि एक मुलगी आहे.
