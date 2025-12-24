मायथॉलॉजिकल एपिकसाठी अल्लू अर्जुन–त्रिविक्रम यांची हिट जोडी पुन्हा एकत्र, चाहत्यांमध्ये उत्साह

संपूर्ण फिल्म इंडस्ट्रीत खळबळ उडवणारी बातमी म्हणजे आयकॉन स्टार अल्लू अर्जुन आणि प्रसिद्ध दिग्दर्शक त्रिविक्रम श्रीनिवास पुन्हा एकदा एकत्र येत आहेत. ही दोघांची चौथी फिल्म असून, विशेष म्हणजे हा प्रोजेक्ट एक भव्य मायथॉलॉजिकल एपिक असणार आहे.
अभिनेत्यासाठी खास लिहिलेल्या दमदार स्क्रिप्टवर आधारित हा महत्त्वाकांक्षी चित्रपट सध्या चाहत्यांपासून ते फिल्म इंडस्ट्रीपर्यंत प्रचंड उत्साह निर्माण करत आहे. असं सांगितलं जात आहे की, हा महत्त्वाकांक्षी चित्रपट अल्लू अर्जुनसाठी खास लिहिलेल्या दमदार स्क्रिप्टवर आधारित असेल. या प्रोजेक्टची चर्चा सुरू होताच चाहत्यांपासून ते फिल्म इंडस्ट्रीपर्यंत प्रचंड उत्साह पाहायला मिळत आहे. ही हिट जोडी पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर पाहण्यासाठी सर्वजण आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
अल्लू अर्जुन आणि त्रिविक्रम यांची जोडी यापूर्वीही अत्यंत यशस्वी ठरली आहे. दोघांनी मिळून अनेक सुपरहिट आणि ब्लॉकबस्टर चित्रपट दिले आहेत. त्यांचा मागील चित्रपट अला वैकुंठपुरमुलू यांनी साऊथ इंडियामध्ये बॉक्स ऑफिसचे अनेक विक्रम मोडले होते आणि तो आपल्या काळातील सर्वाधिक चर्चित चित्रपटांपैकी एक ठरला होता.
इंडस्ट्रीतील सूत्रांच्या मते, येणारा हा चित्रपट आतापर्यंतच्या सर्वात भव्य स्तरावर तयार केला जाणार आहे. या चित्रपटाचा बजेट 1000 कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचं सांगितलं जात आहे, ज्यामुळे तो भारतीय सिनेमातील सर्वात महागड्या आणि महत्त्वाकांक्षी मायथॉलॉजिकल चित्रपटांपैकी एक ठरेल. दमदार कथा, भव्य व्हिज्युअल्स आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने हा चित्रपट मायथॉलॉजी जॉनरला नव्या उंचीवर नेईल, तेही पॅन-इंडिया आणि जागतिक प्रेक्षकांसाठी.
या मेगा प्रोजेक्टची अधिकृत घोषणा येत्या काही आठवड्यांत होण्याची शक्यता आहे, तर चित्रपटाचं शूटिंग फेब्रुवारी 2027 पासून सुरू होणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. सध्या या ऐतिहासिक कोलॅबोरेशनबाबत उत्सुकता शिगेला पोहोचली असून, हा चित्रपट भारतीय सिनेमात नवे बेंचमार्क सेट करेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.