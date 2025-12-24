Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

ईशान रोशनच्या लग्नसोहळ्यात तृतीयपंथींनी मागितले पैसे, राकेश रोशन यांचा राग अनावर; बोलले असं काही…; Video Viral

हृतिक रोशनचे काका राजेश रोशन यांचे घर सध्या आनंदाने भरलेले आहे. एका नवीन सूनचे आगमन या घरामध्ये होणार आहे. राजेश यांचा मुलगा ईशानने ऐश्वर्या सिंगशी लग्न केले आहे. त्यामुळे रोशन कुटुंब आनंदात आहे.

Dec 24, 2025 | 12:18 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

बॉलीवूड अभिनेता हृतिक रोशनचा चुलत भाऊ ईशान रोशनने २३ डिसेंबर रोजी मुंबईत ऐश्वर्या सिंगशी लग्न केले. लग्न समारंभाचे फोटो आता इंटरनेटवर सर्वत्र व्हायरल होत आहेत. लग्नानंतर नवविवाहित जोडपे घरी निघाले. परंतु, बसमधून उतरल्यानंतर त्यांना तृतीयपंथींनी ब्लॉक केले. काही व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत, ज्यामध्ये हृतिकचे वडील राकेश रोशन त्यांच्यावर रागावलेले दिसत आहेत. तसेच राकेश रोशन यांचा हा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. तसेच या व्हिडिओवर चाहते भरभरून कंमेंट करत आहेत.

अक्षय खन्नाचा बदलला Attitude! ‘दृश्यम ३’ साठी जास्त फीची मागणी; चित्रपटात दिसणार नवा लूक

ईशान रोशन हा बॉलीवूड संगीत दिग्दर्शक आणि संगीतकार राजेश रोशनचा मुलगा आहे. राजेश रोशन आणि राकेश रोशन भाऊ आहेत. अशाप्रकारे, राकेशचे मुलगे, हृतिक आणि ईशान, पहिले चुलत भाऊ आहेत. त्याने ऐश्वर्या सिंगशी लग्न केले. लग्न समारंभात, केवळ हृतिकच नाही तर त्याचे दोन्ही मुलगे, हृहान आणि हृधान यांनी नाच केला आणि अभिनेत्याची प्रेयसी सबा आझाद देखील नाचताना दिसली. समारंभानंतर, कुटुंब घरी पोहोचल्यावर त्यांना गाडीतून उतरताना तृतीयपंथींनी घेरले आणि त्यांचे अभिनंदन करण्यास सुरुवात केली.

 

लग्नाच्या मंडपात डोक्याला शॅाट ! प्रियदर्शिनी आणि अभिजीत ‘या’ नव्या जोडीचा ‘लग्नाचा शॉट’ चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीस

दुसऱ्या एका व्हायरल व्हिडिओमध्ये, ऐश्वर्या सिंग लेहेंगा घातलेली दिसत आहे आणि बसमधून उतरताच ती घराकडे जाऊ लागते, परंतु तृतीयपंथींनी तिला थांबवले आणि तिची नजर काढताना दिसले आहेत.

लोकांच्या प्रतिक्रिया आल्या समोर

एका वापरकर्त्याने म्हटले, “त्यांनी कोट्यवधी रुपये कमावल्यामुळे १० लाख रुपये मागितले असतील.” दुसऱ्याने म्हटले, “अभिनंदन? खंडणी.” दुसऱ्याने म्हटले, “ते अभिनंदन करण्यासाठी नाहीत तर खंडणीसाठी आहेत. हे लोक प्रत्येक शहरात एक मोठे रॅकेट चालवतात.” तिसऱ्या वापरकर्त्याने म्हटले, “ते दरोडेखोर आहेत. सरकारने त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे.” परंतु, काही लोकांनी राकेश, राजेश आणि ईशान यांच्यावर टीका केली.

