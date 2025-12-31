Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

‘120 Bahadur’ OTT वर रिलीज: या नवीन वर्षात घरबसल्या पाहा फरहान अख्तरचा चित्रपट, जाणून घ्या कधी आणि कुठे पाहता येणार चित्रपट

120 बहादुर हा चित्रपट आता ओटीटीवर प्रदर्शित होण्यासाठी सज्ज झाला आहे. या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर तुम्हाला हा चित्रपट पाहता येणार आहे.

Updated On: Dec 31, 2025 | 07:46 PM
थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाल्यानंतर, “१२० बहादूर” हा चित्रपट आता डिजिटल रिलीजसाठी सज्ज झाला आहे. २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झालेला हा ऐतिहासिक युद्ध नाटक आता जानेवारी २०२६ मध्ये ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होईल.

फ्री प्रेस जर्नलमधील एका वृत्तानुसार, “१२० बहादूर” हा चित्रपट १६ जानेवारी २०२६ पासून अमेझॉन प्राइम व्हिडिओवर प्रदर्शित होईल. हा चित्रपट केवळ सबस्क्राइबर्ससाठी उपलब्ध असेल. हा चित्रपट थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाल्यानंतर जवळजवळ दोन महिन्यांनी आणि प्रजासत्ताक दिनाच्या काही दिवस आधी ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर येतो.

२०२५ मधील सर्वात अपेक्षित चित्रपटांपैकी एक असूनही, “१२० बहादूर” बॉक्स ऑफिसवर कमी कामगिरी करू शकला, त्याने अंदाजे २० कोटी (अंदाजे २०० दशलक्ष डॉलर्स) कमावले. समीक्षकांनी म्हटले की तो प्रेक्षकांवर प्रभाव पाडू शकला नाही.

Kaps Cafe: नवीन वर्षाच्या आधी कपिल शर्माचा धमाका! कॅनडानंतर आता ‘या’ देशात उघडला आलिशान कॅफे, पहा INSIDE व्हिडिओ

‘Stranger Things 5 Finale चा ट्रेलर रिलीज, ‘या’ दिवशी थिएटरमध्ये दाखल होणार, OTT वर स्ट्रीम होईल का? जाणून घ्या

“१२० बहादूर” चित्रपटाची कथा काय आहे?

फरहान अख्तरचा “१२० बहादूर” हा चित्रपट १९६२ च्या भारत-चीन युद्धादरम्यान झालेल्या रेझांग लाच्या लढाईवर आधारित आहे. या युद्धात, मेजर शैतान सिंग भाटी यांच्या नेतृत्वाखाली १३ व्या कुमाऊँ रेजिमेंटच्या सुमारे १२० भारतीय सैनिकांनी ३,००० हून अधिक चिनी सैनिकांचा धैर्याने सामना केला आणि शेवटच्या श्वासापर्यंत त्यांच्या चौकीचे रक्षण केले. चित्रपटात फरहान मेजर शैतान सिंग भाटीची भूमिका साकारताना दिसणार आहे.

या चित्रपटातील कलाकार
फरहान अख्तर, राशी खन्ना, अंकित सिवाच, विवियन भटेना आणि एजाज खान, यांच्यासह इतर कलाकार या चित्रपटात दिसले. फरहानने मेजर शैतान सिंग भाटीची भूमिका साकारली होती.

“१२० बहादूर” मध्ये रेझांग ला येथे झालेल्या भारत-चीन युद्धाची कथा दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. चित्रपटाची कथा उत्तम आहे. कथा सांगणारा कथानक एका बाहेरील व्यक्तीच्या माध्यमातून सादर केला आहे जो बाहेरचा नाही तर रेझांग ला युद्ध जवळून पाहणारा सैनिक आहे. अहिर रेजिमेंटच्या १२० शूर सैनिकांपैकी रामचंद्र यादव हा एकमेव जिवंत सैनिक होता. स्पर्श वालियाने या पात्राला जिवंत केले आहे. फरहान अख्तरप्रमाणेच, स्पर्श वालिया हा चित्रपटाचा मुख्य नायक आहे, जो त्याची भूमिका अत्यंत प्रामाणिकपणे साकारतो.

Published On: Dec 31, 2025 | 05:11 PM

