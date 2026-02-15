‘नायक’नंतर Anil Kapoor यांना राजकीय पक्षांकडून ऑफर? अभिनेत्याचा खुलासा म्हणाले,…

बॉलिवूड अभिनेते अनिल कपूर यांचा २००१ मध्ये प्रदर्शित झालेला “नायक: द रिअल हिरो” हा चित्रपट प्रचंड गाजला. अनिल कपूर यांनी एका वृत्तवाहिनीसाठी कॅमेरामन असलेल्या शिवाजी रावची भूमिका केली होती. या चित्रपटात ते एका दिवसासाठी मुख्यमंत्री बनतात, भ्रष्टाचाराशी लढतो आणि अमरीश पुरी यांच्या व्यक्तिरेखेला विरोध करतो. एका मुलाखतीत त्यांनी खुलासा केला की चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर त्यांना अनेक राजकीय पक्षांकडून ऑफर मिळाल्या होत्या, परंतु त्यांनी राजकारणापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला.
अनिल कपूर यांनी द इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत हे उघड केले. ते म्हणाले, “काही चर्चा झाल्या होत्या, पण मी त्या लवकर थांबवल्या. ते खूप हुशार आहेत. कारण जे लोक तुम्हाला काही ऑफर करतात ते ते थेट करत नाहीत. ते दुसऱ्या कोणामार्फत तुमच्यापर्यंत येते. तुम्हाला असे वाटते की दुसरी व्यक्ती ते करू इच्छित नाही.”
अनिल कपूर पुढे म्हणाले, “जर मला ते करायचे असेल तर मला ते गांभीर्याने आणि प्रामाणिकपणे करावे लागेल. पण माझ्यात पूर्णपणे समर्पित होण्याची क्षमता नाही. मी जे काही करतो त्यात १०० टक्के देऊ इच्छितो. जेव्हा स्लमडॉग मिलेनियर प्रदर्शित झाला तेव्हा मी अमेरिकेत गेलो आणि मला अनेक वेळा ब्रँड अॅम्बेसेडर होण्यास सांगितले गेले. कधीकधी, जेव्हा तुम्ही बातम्यांमध्ये असता तेव्हा जगभरातील संस्था तुमच्यासोबत काम करू इच्छितात.”
भाऊच्या धक्क्यावर 1 नाही तर 2 धक्के बसणार! ‘या’ दोन सदस्यांचा bigg boss च्या घरातील प्रवास थांबणार? पाहा PROMO
२० कोटी बजेटमध्ये बनवलेल्या नायक या चित्रपटाने भारतात १०६ दशलक्ष आणि जगभरात १९६.१ दशलक्ष कमाई केली, तर ₹१७०.५ दशलक्ष (₹१७०.५ दशलक्ष) कमाई केली. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप ठरला. यात राणी मुखर्जी आणि शिवाजी साटम यांनीही भूमिका केल्या होत्या. त्याचे दिग्दर्शन शंकर यांनी केले होते.
Mahesh Babuने महाशिवरात्रीनिमित्त दिली खास भेट; ‘Nagabandham’चा टीझर रिलीज, २ मिनिट ३० सेकंदाच्या व्हिडिओमध्ये काय आहे खास?
“नायक” चा सिक्वेल देखील प्रदर्शित होणार आहे. निर्माते दिमक मुकुट यांनी खुलासा केला की “नायक २” वर काम सुरू आहे. ते आणि अनिल कपूर संयुक्तपणे त्याची निर्मिती करतील. अनिल कपूर देखील त्यात काम करणार आहेत. चित्रपटावर काम सुरू आहे आणि त्याचे हक्क मिळवले आहेत. अनिल कपूर हे होळीला प्रदर्शित होणाऱ्या अमेझॉन प्राइम चित्रपट “सुभेदार” मध्ये दिसणार आहे. ते विजय वर्मा सोबत “फॅमिली बिझनेस” या वेब सिरीजमध्ये देखील दिसणार आहेत.