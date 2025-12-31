Kaps Cafe: नवीन वर्षाच्या आधी कपिल शर्माचा धमाका! कॅनडानंतर आता ‘या’ देशात उघडला आलिशान कॅफे, पहा INSIDE व्हिडिओ

नवीन वर्ष येण्यापूर्वीच कपिल शर्माने एक आनंदाची बातमी आणली आहे. या वर्षी कपिलने कॅनडामध्ये त्याचे कॅफे उघडले, ज्याला लोकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्याच्या कामकाजाचा विस्तार करत कपिलने आता दुबईमध्ये आणखी एक रेस्टॉरंट उघडले आहे. विशेष म्हणजे, दुबईचा हा कॅफे ३१ डिसेंबरपासून पाहुण्यांसाठी खुला असेल. तर, जर तुम्ही दुबईमध्ये राहत असाल किंवा सहलीची योजना आखत असाल तर तुम्ही या खास कॅफेमध्ये कपिलचे पाहुणे बनू शकता.
या विनोदी कलाकाराने सोशल मीडियावर त्याच्या दुबई कॅफेची घोषणा केली. अभिनेत्याने खुलासा केला की त्याचा नवीन कॅफे आज दुपारी ४ ते मध्यरात्री १२ वाजेपर्यंत पाहुण्यांसाठी खुला असेल. कपिलने कॅफेचा एक आतील व्हिडिओ देखील शेअर केला आहे, ज्यामध्ये तो ग्राहकांना कॉफी देत असल्याचे दिसत आहे. व्हिडिओ पोस्ट करताना त्याने लिहिले, “हबीबी… तुमच्या कॅप्स कॅफेमध्ये स्वागत आहे. ३१ डिसेंबर रोजी दुबईमध्ये लॉन्च होत आहे.”
भारती सिंगने दिल्या शुभेच्छा
कपिलने हा व्हिडिओ शेअर करताच चाहते आणि सेलिब्रिटींनी त्याला त्याच्या नवीन कॅफेसाठी शुभेच्छा देण्यास सुरुवात केली. भारती सिंगने कपिलच्या पोस्टवर कमेंट करत लिहिले, “माझ्या भावाला आणि वहिनीला खूप खूप शुभेच्छा. गणपती बाप्पा मोरया.”
कॅनडा कॅफेमध्ये गोळ्या झाडल्या
या वर्षी कपिलचा कॅनडा कॅफे चर्चेत होता, अज्ञात व्यक्तींनी कॅफेवर केलेल्या गोळीबारामुळे. महत्त्वाचे म्हणजे, कॅफे उघडल्यानंतर काही दिवसांतच या कॅफेवर गोळीबार झाला. पहिला हल्ला १० जुलै रोजी, दुसरा ७ ऑगस्ट रोजी आणि तिसरा १५ ऑक्टोबर रोजी झाला. कॅफेमध्ये झालेल्या गोळीबाराचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते, ज्यामध्ये काही लोक पळून जाताना दिसत होते. १५ ऑक्टोबरच्या हल्ल्याची जबाबदारी लॉरेन्स बिश्नोई टोळीने स्वीकारली.