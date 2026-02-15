‘Heer Ranjha’ची स्टारकास्ट ठरली? रांझाच्या भूमिकेत दिसणार ‘हा’ अभिनेता, Imtiaz Ali–Ekta Kapoor यांचा चित्रपट चर्चेत

आठ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर, इम्तियाज अली एका नवीन चित्रपटासह परतणार आहेत. ज्याची एक झलक त्यांनी व्हिडिओद्वारे चाहत्यांसाठी शेअर केली आहे. व्हिडिओ समोर येताच तो सोशल मीडियावर व्हायरल होऊ लागला आहे. खरं तर, “लैला मजनू” चे चाहते तो मोठ्या प्रमाणात शेअर करत आहेत. प्रसिद्ध दिग्दर्शक आणखी एक चित्रपट घेऊन परतत आहे, ज्यामध्ये एकता कपूर आणि इम्तियाज अली एकत्र काम करताना दिसणार आहेत. इम्तियाज अली यांनी या नवीन चित्रपटाचे नाव “हीर रांझा” ठेवले आहे.
इम्तियाज अली यांच्या “लैला मजनू” या चित्रपटात तृप्ती डिमरी आणि अविनाश तिवारी यांनी मुख्य भूमिका साकारल्या होत्या. चाहते “हीर रांझा” या जोडीची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. रांझा आणि हीरची भूमिका कोण करणार ते जाणून घ्या.
व्हरायटी इंडियाच्या वृत्तानुसार, रोहित सराफ या चित्रपटात रांझाची भूमिका साकारणार आहे. रोहित सराफने आधीच ही भूमिका मिळवली आहे. चाहते त्याला “मिसमॅच्ड” आणि इतर चित्रपटांमधून ओळखतात. गेल्या वर्षी त्याने “सनी संस्कार की तुलसी कुमारी” मध्येही दमदार अभिनय केला होता. निर्मात्यांना विश्वास आहे की रोहित ही आव्हानात्मक भूमिका खूप चांगल्या प्रकारे साकारेल.
हीरची भूमिका एक नवीन अभिनेत्री साकारणार आहे. अभिनेत्रीचे नाव गुप्त ठेवण्यात आले आहे, ज्यामुळे उत्सुकता आणखी वाढली आहे. लवकरच शूटिंग सुरू होणार आहे. चाहते आधीच्या कलाकारांच्या (तृप्ती डिमरी आणि अविनाश तिवारी) पुनरागमनासाठी इच्छा व्यक्त करत आहेत.परंतु ही एक वेगळी शैली असलेली एक नवीन कथा आहे.
“हीर रांझा” ची घोषणा
इम्तियाज अली आणि एकता कपूर यांनी व्हॅलेंटाईन डेच्या दिवशी एक चांगली बातमी दिली. ते आठ वर्षांनी पुन्हा एकत्र आले आहेत. त्यांनी त्यांच्या नवीन चित्रपटाची घोषणा केली आहे, “हीर रांझा”, जो हीर रांझा यांच्या प्रसिद्ध प्रेमकथेवर आधारित असेल. हा चित्रपट “लैला मजनू” नंतरचा त्यांचा दुसरा रोमँटिक चित्रपट आहे. त्याचे दिग्दर्शन साजिद अली करणार आहेत. व्हॅलेंटाईन डेच्या दिवशी या चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित झाला होता, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्साह निर्माण झाला आहे.
