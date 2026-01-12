Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

‘बॉर्डर 2’मधील तिसरं गाणं ‘जाते हुए लम्हों’ रिलीज, मात्र सनी देओलच्या चाहत्यांनी व्यक्त केली निराशा

"बॉर्डर २" मधील नवीन गाणे "जाते हुए लम्हों" चा ऑडिओ रिलीज झाला आहे. हे गाणे "बॉर्डर" मधील सर्वात प्रिय गाण्यांपैकी एक होते.

Updated On: Jan 12, 2026 | 01:22 PM
सनी देओलच्या “बॉर्डर २” चित्रपटातील “घर कब आओगे” हे गाणे प्रदर्शित झाले तेव्हा लोक खूप उत्साहित झाले होते. आता, पुढचे गाणे आले आहे आणि गायक विशाल मिश्राने त्यात एक अनोखा ट्विस्ट जोडला आहे. “बॉर्डर २” मधील नवीन गाणे “जाते हुए लम्हों” चा ऑडिओ रिलीज झाला आहे. हे गाणे “बॉर्डर” मधील सर्वात प्रिय गाण्यांपैकी एक होते आणि आता ते विशाल मिश्राच्या आवाजात ऐकल्याने चाहते भावनिक झाले आहेत. मूळ गाण्याशी तुलना केली गेली आहे आणि त्याला फारसे प्रेम मिळालेले नाही.

विशालने हा गाण्याचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. विशालच्या पोस्टवर लोकांनी प्रेमाचा वर्षाव केला आहे. अनेकांनी दोन्ही गायकांमधील सहकार्याचे कौतुक केले आहे, तर काहींनी क्लासिक गाणे पुन्हा तयार करण्याची गरज आहे का यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. एका वापरकर्त्याने लिहिले की, “दिग्गज रूप कुमार राठोड या नवीन कलाकाराचे इतके सुंदर गाणे गाण्याबद्दल कौतुक करत आहेत आणि टिप्पण्या वाचल्यानंतर, लोक त्याचा तिरस्कार का करत आहेत हे मला समजत नाही. जेव्हा त्यांना स्वतःला वाटते की विशाल योग्य काम करत आहे, तेव्हा आपणही आनंदी असले पाहिजे.”

 

एमी पुरस्कार विजेता Owen Cooper ने पुन्हा रचला इतिहास, वयाच्या १६ व्या वर्षी गोल्डन ग्लोबचा जिंकला किताब

दरम्यान, गाणे रिलीज झाल्यानंतर, काहींनी त्याची तुलना मूळ आवृत्तीशी केली आणि म्हटले की ते पुन्हा बनवले जाऊ नये. एका चाहत्याने म्हटले, “मी गाण्यासाठी वोट केले.” दुसऱ्याने लिहिले, “हे मला रूप कुमार राठोडची आठवण करून देते.” दुसऱ्याने म्हटले, “तुम्ही सर्व गाणी का कॉपी करत आहात? काही मूळ राहू द्या.” दुसऱ्या वापरकर्त्याने म्हटले, “बॉलिवूड संपले आहे. पुन्हा बॉर्डर बनवणे चांगले होईल.”

 

बॉर्डर २’ २३ जानेवारी २०२६ रोजी, प्रजासत्ताक दिनाच्या अगदी आधी प्रदर्शित होईल. आणखी एका भव्य लाँचसह, निर्माते पुन्हा एकदा स्वतःला कसे मागे टाकतील हे पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत.

‘बिग बॉस मराठी’ फेम आयुष संजीव आणि अनुश्री मानेला चढलीय प्रेमाची झिंग, ‘तुझ्या पिरमाचा नाद खुळा’गाण्याने जिंकले मनं

Published On: Jan 12, 2026 | 01:22 PM

