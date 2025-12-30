Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

‘आमिर खानला देशाबाहेर काढण्यासाठी सुरु आहेत प्रयत्न..’, Mr Perfectionist लाही मिळाल्या धमक्या, इम्रान खानचा खुलासा

अभिनेता आमिर खानचा पुतण्या इम्रान खानने त्याच्याबद्दल एक धक्कादायक खुलासा केला आहे. अलिकडेच दिलेल्या एका मुलाखतीत त्याने खुलासा केला की त्याच्या काकांना देशाबाहेर काढण्याच्या धमक्या मिळाल्या आहेत.

Updated On: Dec 30, 2025 | 11:35 AM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • Mr Perfectionist लाही मिळाल्या धमक्या
  • इम्रान खानने केला धक्कादायक खुलासा
  • आमिर खानला देशाबाहेर जाण्याची धमकी
 

आमिर खान हा बॉलीवूडमधील काही मोजक्या अभिनेत्यांपैकी एक प्रसिद्ध अभिनेता आहे. ज्यांनी त्यांच्या सुपरहिट चित्रपटांव्यतिरिक्त, देशासमोरील महत्त्वाच्या सामाजिक समस्यांबद्दलही विस्तृतपणे भाष्य केले आहे. अभिनेत्याचा “सत्यमेव जयते” हा शो, विशेषतः २०१२ ते २०१४ दरम्यान प्रसारित झाला. आणि या टीव्ही शोने प्रत्येक भागाने ठळक बातम्या मिळवल्या. स्त्रीभ्रूणहत्या असो, बाल लैंगिक शोषण असो, हुंडा व्यवस्था असो किंवा जातीयवाद, अस्पृश्यता आणि LGBTQ+ समुदायाची दुर्दशा असो, मिस्टर परफॉर्मेनिस्टने शोमध्ये या मुद्द्यांवर वादविवादाला सुरुवात केली. आता, अभिनेत्याचा पुतण्या इम्रान खानने एक धक्कादायक खुलासा केला आहे.

अभिनेत्याने खुलासा केला की “सत्यमेव जयते” मुळे अनेक लोक आमिर खानवर नाराज होते. त्यांना देशाबाहेर काढण्याच्या प्रयत्नांनाही सामोरे जावे लागले आणि त्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्याही मिळाल्या. “डेल्ही बेली” आणि “जाने तू या जाने ना” फेम इम्रान खानने समदीश भाटिया यांच्याशी झालेल्या संभाषणात हा खुलासा केला आहे. अभिनेत्याने म्हटले की वाईट प्रथांमध्ये सहभागी असलेले लोकच त्यांच्याशी संबंधित मुद्द्यांवर सुरू झालेल्या “सत्यमेव जयते” वादावर नाराज होते. या लोकांनी शोवर टीका केली आणि सुपरस्टारला धमक्याही दिल्या.

डाळ खिचडी ५५० रुपये, ‘एंटी एजेंट’ पाणी ३५० रुपये; मलायका अरोराच्या रेस्टॉरंटच्या मेनूची किमत गगनाला भिडणारी

स्त्रीभ्रूणहत्येच्या प्रकरणानंतर आमिर खानला मिळाली धमकी

आमिर खान “सत्यमेव जयते” चा निर्माता, सूत्रसंचालक आणि सह-निर्माता होता. मुलाखतीदरम्यान इम्रान म्हणाला, “मी मामाला खूप जवळून ओळखतो. तो जे काही निर्णय घेतो, ज्या गोष्टीत तो आपला वेळ आणि शक्ती घालवतो, ते तो चांगल्या हेतूने आणि प्रामाणिकपणे करतो यावर माझा विश्वास आहे. स्त्रीभ्रूणहत्येवरील त्याच्या भागामुळे अनेक लोक नाराज झाले आणि त्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळाल्या.”

इम्रान पुढे म्हणाला, “मामाला, किती दिवसांपासून ते देशाबाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत आहे, पण हे शिकण्याचा देखील एक भाग आहे. हा एक महत्त्वाचा संदेश आहे जो आपण सर्वांना शिकायला हवा. ‘डोके खाली ठेवा. जास्त बोलू नका. नाहीतर, आम्ही तुमच्या घरी येऊन घर जाळून टाकू.’ अश्या धमक्या मामाला मिळाल्या आहेत.

भारतीला पहिल्यांदाच जाणवले Post Partum Effect, ‘काजू’च्या जन्मानंतर होतोय त्रास, हर्ष घेतोय काळजी

‘मुस्लिम आणि अभिनेत्यांना मुंबईत घर घेणं कठीण’ – इम्रान खान

इम्रान खान पुढे म्हणाला की, त्यांच्या धार्मिक ओळखीमुळे आणि त्यांच्या व्यवसायामुळे मुंबईत घर भाड्याने घेणे त्यांच्यासाठी कठीण आहे. अभिनेता म्हणाला, “माझ्यासाठी, त्यात आणखी एक विचित्र घटक आहे. कधीकधी लोकांना त्यांच्या इमारतींमध्ये चित्रपट उद्योगातील लोक नको असतात. मी मुस्लिम आहे, जरी मी मुस्लिम म्हणून ओळख देत नाही.” त्यांनी कबूल केले की या ओळखी असलेल्या लोकांसाठी मुंबईत घर भाड्याने घेणे कठीण असू शकते.

 

 

Published On: Dec 30, 2025 | 11:35 AM

