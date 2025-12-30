भारतीला पहिल्यांदाच जाणवले Post Partum Effect, ‘काजू’च्या जन्मानंतर होतोय त्रास, हर्ष घेतोय काळजी

प्रसिद्ध कॉमेडियन अभिनेत्री भारती सिंगने नुकत्याच तिच्या दुसऱ्या मुलाला जन्म देऊन दुसऱ्यांदा आई झाली आहे.अभिनेत्रीने आपल्या दुसऱ्या मुलाचे नाव लाडाने काजू ठेवले आहे. तिच्या दुसऱ्या मुलाच्या जन्मानंतर ती भावनिकदृष्ट्या खूप असुरक्षित वाटत आहे. तिने तिच्या नवीनतम व्लॉगमध्ये या आव्हानाबद्दल उघडपणे सांगितले. तिने म्हटले आहे की तिला कधीही रडावेसे वाटते. पण हर्षने तिला ज्या पद्धतीने हाताळले त्याचे कौतुक देखील तिने केले आहे.
भारती सिंगने शेअर केला व्हीलॉग
भारती सिंग तिच्या व्लॉगमध्ये खूप रडताना दिसत आहे. आणि ती व्हिडीओमध्ये म्हणाली आहे, “मी सध्या रडत आहे. मला माहित नाही की मी कशामुळे रडत आहे, मला ते समजत नाही. मी बसून रडत आहे. घरी सर्व काही ठीक आहे, काम करणारे बरेच लोक आहेत. घरात प्रत्येक गोष्टीसाठी एक व्यक्ती आहे.” भारतीने तिचा गोंधळ आणखी स्पष्ट केला, “मला स्वतःला समजत नाहीये, मला रडावेसे का वाटतेय, मला काय होत आहे ? देवाने मला खूप आनंद दिला आहे, हा प्रसूतीनंतरचा परिणाम आहे का?”. असे म्हणताना भारती दिसली आहे.
त्याच व्लॉगमध्ये, भारतीचा पती, हर्ष लिंबाचिया, घरी परतला तेव्हा भारती पुन्हा रडू लागली. हर्षने तिला मिठी मारली, तिचे सांत्वन केले आणि एक विनोदही सांगितला. हर्ष त्याच्या पत्नीची इतकी काळजी घेतो याबद्दल लोक त्याचे कौतुक देखील करत आहे. एका व्यक्तीने कमेंट सेक्शनमध्ये म्हटले, “फक्त भाग्यवान लोकांनाच इतका प्रेमळ नवरा मिळतो.” दुसऱ्याने लिहिले, “हर्ष भाऊ खूप गोड आहे. तो तुमची खूप काळजी घेतो.” तर तिसऱ्याने कमेंट केली, “तुम्ही दोघे एक परिपूर्ण जोडपे आहात.”
भारती आणि हर्षची प्रेमकहाणी
भारती आणि हर्ष यांची पहिली भेट २००९ मध्ये कॉमेडी सर्कसच्या चित्रीकरणादरम्यान झाली. मैत्रीपासून सुरू झालेली मैत्री लवकरच प्रेमात बदलली. काही काळ डेटिंग केल्यानंतर, त्यांनी २०१७ मध्ये गोव्यात लग्न केले. तेव्हापासून, या जोडप्याने अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे आणि त्यांच्या विनोदाने प्रेक्षकांना मोहित करत आहे. त्यांचा पहिला मुलगा लक्ष (गोला) २०२२ मध्ये जन्मला आणि त्यानंतर त्यांचा दुसरा मुलगा काजू १९ डिसेंबर २०२५ रोजी जन्मला. हे छोटं कुटुंब आता खूप आनंदी आहे.