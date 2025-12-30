Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

भारतीला पहिल्यांदाच जाणवले Post Partum Effect, ‘काजू’च्या जन्मानंतर होतोय त्रास, हर्ष घेतोय काळजी

भारती सिंग युट्यूबवर व्हीलॉग शेअर करत नेहमीच चाहत्यांसह तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल माहिती देत असते. तसेच तिने अलीकडेच तिच्या दुसऱ्या मुलाला जन्म दिल्यानंतर प्रसूतीनंतरचा त्रास जाणवत असल्याचे सांगितले आहे.

Updated On: Dec 30, 2025 | 10:44 AM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • भारतीला पहिल्यांदाच जाणवले Post Partum Effect
  • ‘काजू’च्या जन्मानंतर भारतीला होतोय त्रास
  • हर्षने पत्नीची घेतली अशी काळजी
 

प्रसिद्ध कॉमेडियन अभिनेत्री भारती सिंगने नुकत्याच तिच्या दुसऱ्या मुलाला जन्म देऊन दुसऱ्यांदा आई झाली आहे.अभिनेत्रीने आपल्या दुसऱ्या मुलाचे नाव लाडाने काजू ठेवले आहे. तिच्या दुसऱ्या मुलाच्या जन्मानंतर ती भावनिकदृष्ट्या खूप असुरक्षित वाटत आहे. तिने तिच्या नवीनतम व्लॉगमध्ये या आव्हानाबद्दल उघडपणे सांगितले. तिने म्हटले आहे की तिला कधीही रडावेसे वाटते. पण हर्षने तिला ज्या पद्धतीने हाताळले त्याचे कौतुक देखील तिने केले आहे.

भारती सिंगने शेअर केला व्हीलॉग

भारती सिंग तिच्या व्लॉगमध्ये खूप रडताना दिसत आहे. आणि ती व्हिडीओमध्ये म्हणाली आहे, “मी सध्या रडत आहे. मला माहित नाही की मी कशामुळे रडत आहे, मला ते समजत नाही. मी बसून रडत आहे. घरी सर्व काही ठीक आहे, काम करणारे बरेच लोक आहेत. घरात प्रत्येक गोष्टीसाठी एक व्यक्ती आहे.” भारतीने तिचा गोंधळ आणखी स्पष्ट केला, “मला स्वतःला समजत नाहीये, मला रडावेसे का वाटतेय, मला काय होत आहे ? देवाने मला खूप आनंद दिला आहे, हा प्रसूतीनंतरचा परिणाम आहे का?”. असे म्हणताना भारती दिसली आहे.

‘आमचा तिच्याशी काहीही संबंध नाही..’ टीव्ही अभिनेत्रीच्या सुनेचा कांड, 10 कोटी खंडणी प्रकरणात केली अटक

 

त्याच व्लॉगमध्ये, भारतीचा पती, हर्ष लिंबाचिया, घरी परतला तेव्हा भारती पुन्हा रडू लागली. हर्षने तिला मिठी मारली, तिचे सांत्वन केले आणि एक विनोदही सांगितला. हर्ष त्याच्या पत्नीची इतकी काळजी घेतो याबद्दल लोक त्याचे कौतुक देखील करत आहे. एका व्यक्तीने कमेंट सेक्शनमध्ये म्हटले, “फक्त भाग्यवान लोकांनाच इतका प्रेमळ नवरा मिळतो.” दुसऱ्याने लिहिले, “हर्ष भाऊ खूप गोड आहे. तो तुमची खूप काळजी घेतो.” तर तिसऱ्याने कमेंट केली, “तुम्ही दोघे एक परिपूर्ण जोडपे आहात.”

डाळ खिचडी ५५० रुपये, ‘एंटी एजेंट’ पाणी ३५० रुपये; मलायका अरोराच्या रेस्टॉरंटच्या मेनूची किमत गगनाला भिडणारी

भारती आणि हर्षची प्रेमकहाणी

भारती आणि हर्ष यांची पहिली भेट २००९ मध्ये कॉमेडी सर्कसच्या चित्रीकरणादरम्यान झाली. मैत्रीपासून सुरू झालेली मैत्री लवकरच प्रेमात बदलली. काही काळ डेटिंग केल्यानंतर, त्यांनी २०१७ मध्ये गोव्यात लग्न केले. तेव्हापासून, या जोडप्याने अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे आणि त्यांच्या विनोदाने प्रेक्षकांना मोहित करत आहे. त्यांचा पहिला मुलगा लक्ष (गोला) २०२२ मध्ये जन्मला आणि त्यानंतर त्यांचा दुसरा मुलगा काजू १९ डिसेंबर २०२५ रोजी जन्मला. हे छोटं कुटुंब आता खूप आनंदी आहे.

Web Title: Bharti singh postpartum effect new youtube vlog with husband harssh limbachiyaa

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 30, 2025 | 10:44 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘पंगा नहीं लेने का…’ म्हणत शाहिद कपूर पुन्हा दिसला अ‍ॅक्शन भूमिकेत; ‘O Romeo’ चा धमाकेदार ट्रेलर रिलीज
1

‘पंगा नहीं लेने का…’ म्हणत शाहिद कपूर पुन्हा दिसला अ‍ॅक्शन भूमिकेत; ‘O Romeo’ चा धमाकेदार ट्रेलर रिलीज

भूमी पेडणेकरच्या ‘Daldal’ वेब सीरिजचा ट्रेलर प्रदर्शित; सिरियल किलर्सची झोप उडवण्यासाठी डीसीपी रीता फरेरा सज्ज
2

भूमी पेडणेकरच्या ‘Daldal’ वेब सीरिजचा ट्रेलर प्रदर्शित; सिरियल किलर्सची झोप उडवण्यासाठी डीसीपी रीता फरेरा सज्ज

‘Border 2’ ला कोणत्याही कटशिवाय सेन्सॉर बोर्ड काढून हिरवा कंदील; जाणून घ्या चित्रपटाचा स्क्रिन टाईम
3

‘Border 2’ ला कोणत्याही कटशिवाय सेन्सॉर बोर्ड काढून हिरवा कंदील; जाणून घ्या चित्रपटाचा स्क्रिन टाईम

Bigg Boss Marathi 6 : घरात पडली वादाची ठिणगी! ड्युटीवरून प्राजक्ता आणि अनुश्रीमध्ये झाला राडा
4

Bigg Boss Marathi 6 : घरात पडली वादाची ठिणगी! ड्युटीवरून प्राजक्ता आणि अनुश्रीमध्ये झाला राडा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Devendra Fadnavis : तिसऱ्या मुंबईतील रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरची घोषणा, देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा

Devendra Fadnavis : तिसऱ्या मुंबईतील रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरची घोषणा, देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा

Jan 21, 2026 | 03:49 PM
Australian Open 2026 : तीन ग्रँड स्लॅम जिंकणारा सिन्नर चौथा खेळाडू बनणार; मॅडिसन कीजनेचा झाला संघर्षपूर्ण विजय

Australian Open 2026 : तीन ग्रँड स्लॅम जिंकणारा सिन्नर चौथा खेळाडू बनणार; मॅडिसन कीजनेचा झाला संघर्षपूर्ण विजय

Jan 21, 2026 | 03:47 PM
NBCC ची भरती! ‘या’ पदांसाठी करता येईल अर्ज; कंपनीबद्दल अधिक माहिती

NBCC ची भरती! ‘या’ पदांसाठी करता येईल अर्ज; कंपनीबद्दल अधिक माहिती

Jan 21, 2026 | 03:46 PM
भारतीय जवानांचा हटके अंदाज! प्रजासत्ताक दिनाच्या प्रॅक्टिस परेडमध्ये गायले गाणे, VIDEO नेटकऱ्यांच्या पसंतीस

भारतीय जवानांचा हटके अंदाज! प्रजासत्ताक दिनाच्या प्रॅक्टिस परेडमध्ये गायले गाणे, VIDEO नेटकऱ्यांच्या पसंतीस

Jan 21, 2026 | 03:45 PM
जळकोटमध्ये जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीची तयारी पूर्ण; ५ फेब्रुवारीला मतदान

जळकोटमध्ये जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीची तयारी पूर्ण; ५ फेब्रुवारीला मतदान

Jan 21, 2026 | 03:42 PM
हवेत गेला तोल अन् Indian Air Force चे प्लेन थेट शहरातील…; प्रयागराजमध्ये घडला भीषण अपघात

हवेत गेला तोल अन् Indian Air Force चे प्लेन थेट शहरातील…; प्रयागराजमध्ये घडला भीषण अपघात

Jan 21, 2026 | 03:40 PM
Shubh Yog Rashifal: बुध आणि अरुणचा त्रिदशंक योग, या राशीच्या लोकांवर होईल संपत्तीचा वर्षाव

Shubh Yog Rashifal: बुध आणि अरुणचा त्रिदशंक योग, या राशीच्या लोकांवर होईल संपत्तीचा वर्षाव

Jan 21, 2026 | 03:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM