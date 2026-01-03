Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

अभिनेता Ashish Vidyarthi आणि त्यांच्या पत्नीचा अपघात; गुवाहाटीमध्ये भरधाव दुचाकीनं दिली धडक, व्हिडीओ शेअर करत दिली अपडेट

प्रसिद्ध बॉलीवूड अभिनेते आशिष विद्यार्थी आणि त्यांच्या पत्नीचा गुवाहाटीमध्ये अपघात झाला आहे. याबद्दल त्यांनी व्हिडिओ शेअर करत माहिती दिली आहे.

Updated On: Jan 03, 2026 | 06:56 PM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

प्रसिद्ध बॉलीवूड अभिनेते आणि फूड ब्लॉगर आशिष विद्यार्थी आणि त्यांच्या पत्नीचा अपघात झाला आहे. अभिनेत्याने स्वतः एका व्हिडिओद्वारे ही माहिती शेअर केली आहे. आशिष विद्यार्थी यांचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर येताच चाहत्यांना धक्का बसला आहे. अभिनेत्याने त्यांच्या प्रकृतीची अपडेट शेअर केली आहे.

आशिष विद्यार्थी यांची प्रकृती कशी आहे?
आशिष विद्यार्थी यांनी त्यांच्या इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. व्हिडिओमध्ये ते त्यांच्या अपघाताची माहिती देत आहेत. व्हिडिओमध्ये आशिष विद्यार्थी म्हणाले, “मी तुम्हाला सर्वांना हे सांगण्यासाठी एका असामान्य वेळी लाईव्ह येत आहे की रूपाली आणि मला एका वेगवान बाईकने धडक दिली. आम्ही दोघेही बरे आहोत आणि रूपाली ऑब्जर्वेशन मध्ये आहे.”

आशिष काय म्हणाले?
आशिष पुढे म्हणाले, “सर्व काही ठीक आहे, आणि मीही ठीक आहे. मला किरकोळ दुखापत झाली आहे, पण बाकी सर्व काही ठीक आहे. हे तुम्हाला कळवण्यासाठी आहे की हो, ते घडले होते, पण घाबरून जाण्याची गरज नाही. मी पोलिसांशी संपर्क साधला आहे आणि बाईकस्वार शुद्धीवर आला आहे. सर्वांचे कल्याण होवो, सर्व काही ठीक होवो. मी तुम्हालाही तेच सांगू इच्छितो.”

चाहते त्याच्या लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना करत आहेत. व्हिडिओ शेअर करताना अभिनेत्याने कॅप्शन दिले आहे की, “रुपाली आणि मी बरे आहोत. आम्ही डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली आहोत, पण सर्व काही ठीक आहे. तुमच्या प्रेमाबद्दल धन्यवाद.” आशिष यांचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर चाहत्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे आणि सर्वजण आशिष हे लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना करत आहेत.

मराठी सिनेमाचा ऐतिहासिक क्षण, ऑस्करच्या दारात पोहोचला प्रभावळकरांचा ‘दशावतार’, मुख्य श्रेणी स्पर्धेत चित्रपटाची निवड

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ashish Vidyarthi (@ashishvidyarthi1)


Uttar Marathi Movie: मराठी चित्रपटाची बॉक्स ऑफिसवर ‘धुरंधर’ कमाई! बॉलिवूड चित्रपटांना दिले चोख ‘उत्तर’! जाणून घ्या बॉक्स ऑफिस कलेक

अपघात कसा झाला?
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की या प्रकरणातील सूत्रांनी उघड केले आहे की आशिष आणि त्यांची पत्नी जेवणासाठी एका रेस्टॉरंटमध्ये गेले होते. परत येत असताना ते रस्ता ओलांडत असताना त्यांचा अपघात झाला. एका भरधाव दुचाकीने त्यांना धडक दिली, ज्यामुळे दोघेही जखमी झाले. मात्र काळजी करण्याची गरज नाही, कारण दोघेही ठीक आहेत.

Web Title: Actor ashish vidyarthi and his wife injured in accident actor shares video update

Published On: Jan 03, 2026 | 06:56 PM

