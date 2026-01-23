Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

‘मी त्याला सावधान केले होते…’, कृष्णा अभिषेकबद्दल मामा गोविंदाचा धक्कादायक खुलासा

अभिनेता गोविंदा आणि त्याची पत्नी सुनीता आहुजा हे गेल्या काही दिवसांपासून त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहेत. आता त्यांचा पुतण्या कृष्णा अभिषेकही या वादात अडकला आहे.

Updated On: Jan 23, 2026 | 08:50 AM
  • कृष्णा अभिषेकबद्दल गोविंदाचा धक्कादायक खुलासा
  • कृष्णाने गोविंदाबद्दल एक महत्त्वाचे विधान केले
  • सुनीता आहुजा तिच्या कुटुंबाबद्दल काय म्हणाली?
प्रसिद्ध बॉलीवूड अभिनेता गोविंदा आणि त्याची पत्नी सुनीता आहुजा सध्या त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहेत. त्यांनी आता त्यांच्या वैयक्तिक बाबी सार्वजनिक केल्या आहेत. सुनीता आहुजा यांनी तिचा पती गोविंदावर विवाहबाह्य संबंध असल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणाचे निराकरण करण्यासाठी विचारले असता, अभिनेत्याने त्याऐवजी त्याचा पुतण्या कृष्णा अभिषेकचे नाव घेतले. गोविंदा म्हणाला, “तो माझे नाव वापरून विनोद करतो… लेखक त्याला हे नाव वापरायला लावतात, मी त्याला इशारा दिला होता.” असे गोविंदा म्हणाला आहे.

मुनमुन स्पष्टच बोलली! TMKOC फेम बबिताला व्हायचं नाही आई… कारण ऐकून व्हाल थक्क

गोविंदाने कृष्णाबद्दल धक्कादायक विधान केले आहे. त्याचा पुतण्या कृष्णाचा उल्लेख करताना अभिनेता गोविंद म्हणाला, “जर तुम्ही कृष्णाचा शो पाहिला असेल किंवा त्याचे चाहते असाल तर तुमच्या लक्षात आले असेल की लेखक अनेकदा त्याला असे काही बोलायला लावतात ज्यामुळे मला वाईट वाटते. मी कृष्णा अभिषेकला सावधगिरी बाळगण्यास सांगितले आहे. परंतु, जेव्हा जेव्हा असे काही घडते तेव्हा सुनीता खूप रागावते. इतकेच नाही तर जेव्हा माझे मित्र रागावतात किंवा तणावात येतात तेव्हा मला काहीही समजत नाही. मी शांत राहण्याचा प्रयत्न करतो.”

कृष्णाने गोविंदाबद्दल एक महत्त्वाचे विधान केले

जेव्हा कृष्णा अभिषेकला गोविंदाबद्दल विचारण्यात आले तेव्हा विनोदी कलाकार कृष्णाने विनोदी पद्धतीने उत्तर दिले, “मी माझे काका गोविंदावर प्रेम करतो आणि त्यांचा आदर करतो. तो एक दिग्गज आहे आणि त्याची विचारसरणी आपल्यापेक्षा खूप मोठी आहे. कदाचित म्हणूनच तो गोष्टी वेगळ्या पातळीवर पाहतो.” कृष्णा पुढे म्हणाला, “लोक त्याच गोष्टींचा वेगळ्या पद्धतीने अर्थ लावतात. पण मी ते सकारात्मकतेने घेतो.” असे कृष्णा म्हणाला.

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

सुनीता आहुजा तिच्या कुटुंबाबद्दल काय म्हणाली?

सुनीता आहुजा यांनी यापूर्वी सांगितले होते की २०१६ नंतर कुटुंबातील संबंध लक्षणीयरीत्या बिघडले होते. पण आता सर्व काही ठीक आहे. ती म्हणाली, “कृष्णा अभिषेक माझ्यासमोर मोठा झाला आहे. मी भूतकाळातील सर्व गोष्टी विसरली आहे. आता मला फक्त सर्व मुलांनी चांगले जगावे आणि आनंदी राहावे अशी इच्छा आहे.” माझे आशीर्वाद सर्वांसोबत आहेत.” असे सुनीता आहुजा या म्हणाल्या आहेत.

Published On: Jan 23, 2026 | 08:50 AM

