‘मी त्याला सावधान केले होते…’, कृष्णा अभिषेकबद्दल मामा गोविंदाचा धक्कादायक खुलासा

गोविंदाने कृष्णाबद्दल धक्कादायक विधान केले आहे. त्याचा पुतण्या कृष्णाचा उल्लेख करताना अभिनेता गोविंद म्हणाला, “जर तुम्ही कृष्णाचा शो पाहिला असेल किंवा त्याचे चाहते असाल तर तुमच्या लक्षात आले असेल की लेखक अनेकदा त्याला असे काही बोलायला लावतात ज्यामुळे मला वाईट वाटते. मी कृष्णा अभिषेकला सावधगिरी बाळगण्यास सांगितले आहे. परंतु, जेव्हा जेव्हा असे काही घडते तेव्हा सुनीता खूप रागावते. इतकेच नाही तर जेव्हा माझे मित्र रागावतात किंवा तणावात येतात तेव्हा मला काहीही समजत नाही. मी शांत राहण्याचा प्रयत्न करतो.”
कृष्णाने गोविंदाबद्दल एक महत्त्वाचे विधान केले
जेव्हा कृष्णा अभिषेकला गोविंदाबद्दल विचारण्यात आले तेव्हा विनोदी कलाकार कृष्णाने विनोदी पद्धतीने उत्तर दिले, “मी माझे काका गोविंदावर प्रेम करतो आणि त्यांचा आदर करतो. तो एक दिग्गज आहे आणि त्याची विचारसरणी आपल्यापेक्षा खूप मोठी आहे. कदाचित म्हणूनच तो गोष्टी वेगळ्या पातळीवर पाहतो.” कृष्णा पुढे म्हणाला, “लोक त्याच गोष्टींचा वेगळ्या पद्धतीने अर्थ लावतात. पण मी ते सकारात्मकतेने घेतो.” असे कृष्णा म्हणाला.
सुनीता आहुजा तिच्या कुटुंबाबद्दल काय म्हणाली?
सुनीता आहुजा यांनी यापूर्वी सांगितले होते की २०१६ नंतर कुटुंबातील संबंध लक्षणीयरीत्या बिघडले होते. पण आता सर्व काही ठीक आहे. ती म्हणाली, “कृष्णा अभिषेक माझ्यासमोर मोठा झाला आहे. मी भूतकाळातील सर्व गोष्टी विसरली आहे. आता मला फक्त सर्व मुलांनी चांगले जगावे आणि आनंदी राहावे अशी इच्छा आहे.” माझे आशीर्वाद सर्वांसोबत आहेत.” असे सुनीता आहुजा या म्हणाल्या आहेत.