रहस्य, थरार आणि भव्य कथा; ‘घबाडकुंड’ चित्रपटातून मराठीत ‘युनिव्हर्स’ची सुरुवात

निर्माते रसिक कदम यांच्या महत्त्वाकांक्षी संकल्पनेतून साकारत असलेला ‘घबाडकुंड’ हा चित्रपट येत्या १९ जून रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. ‘अल्याड पल्याड’ चित्रपटाच्या भरभरून यशानंतर दिग्दर्शक प्रीतम एस. के. पाटील ‘घबाडकुंड’ हा नवा चित्रपट प्रेक्षकांसाठी घेऊन येत आहेत. भय, थरार, रहस्य असा भरगच्च मसाला असलेला ‘घबाडकुंड’ चित्रपट सादरीकरणाच्या दृष्टीने प्रेक्षकांसाठी ‘स्पेशल ट्रीट’ असणार आहे.
या चित्रपटाची कथा अनपेक्षित घटनांभोवती फिरते. काही जणांच्या आयुष्यात अचानक घडणाऱ्या घटनांमुळे त्यांच्या स्वप्नांना नवे पंख मिळतात, मात्र त्याच वेळी पडद्यामागे संशय, भीती आणि संकटांचा भयानक खेळ सुरू होतो. अकल्पित घटनांमुळे कथानक प्रत्येक टप्प्यावर नवे प्रश्न निर्माण करते. सत्याच्या शोधात निघालेल्या व्यक्तींना कोणत्या परिस्थितींना सामोरे जावे लागते आणि शेवटी नशिब जिंकते की माणूस? याची उत्कंठा वाढवणारा हा चित्रपट प्रेक्षकांना थरारक अनुभव देणार आहे.
महिला दिनाचं औचित्य साधत ‘घबाडकुंड’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या तारखेची घोषणा आणि चित्रपटाचा ‘फर्स्ट लूक’ नुकताच एका शानदार सोहळ्यात प्रदर्शित करण्यात आला. याप्रसंगी विविध क्षेत्रातील कर्तृत्ववान स्त्रियांचा गौरवचिन्हे आणि भेटवस्तू देऊन सन्मान करण्यात आला. यासोबत स्टायलिश आणि ग्लॅमरस फॅशन शोची शानदार झलक उपस्थितांनी अनुभवली. विविध क्षेत्रांमध्ये उल्लेखनीय कार्य करणारे निर्माते रसिक कदम यांची ‘आयकॉन दी स्टाईल’ कंपनी आता ‘घबाडकुंड’ चित्रपटाच्या माध्यमातून मराठी मनोरंजन क्षेत्रात जोरदार पदार्पण करण्यास सज्ज झाली आहे.
याप्रसंगी निर्माते रसिक कदम म्हणाले, ‘घबाडकुंड’ हा एक वेगळा आणि रोमहर्षक अनुभव असणार आहे. उत्तम कथानक, दर्जेदार सादरीकरण आणि कलाकारांचा जबरदस्त अभिनय या सगळ्यांचा उत्तम संगम या चित्रपटात पहायला मिळेल. १९ जूनला हा चित्रपट प्रेक्षकांसमोर येणार असून, त्यांना नक्कीच एक वेगळी आणि थरारक कथा पहायला मिळेल याची आम्हाला खात्री आहे.’
तसेच दिग्दर्शक प्रीतम एस. के. पाटील म्हणाले, ‘मराठीत ‘युनिव्हर्स’ चित्रपट करण्याचं स्वप्न मी खूप दिवसांपासून पाहत होतो. या चित्रपटाच्या निमित्ताने ते स्वप्न साकार होत आहे, याचा मला विशेष आनंद आहे. नव्या पिढीला अशी वेगळी आणि मोठ्या कॅनव्हासवरची संकल्पना खूप आवडते. त्यांच्या आवडीचा विचार करूनच हा प्रयोग करण्याचा प्रयत्न केला आहे.’
‘घबाड़कुंड’ चित्रपट मराठीसह दाक्षिणात्य भाषांमध्ये सुद्धा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपटाचे लेखन संजय नवगिरे, अक्षय धरमपाल यांचे आहे. या चित्रपटाचे गीतकार नयूम पठाण आहेत. कलादिग्दर्शन योगेश इंगळे, छायांकन योगेश कोळी तर संकलन सौमित्र धाराशिवकर यांचे आहे. साऊथचे प्रसिद्ध फाईट मास्टर कार्तिक यांनी या चित्रपटासाठी बॅकग्राउंड म्युझिकची जबाबदारी अभिनय जगताप यांनी सांभाळली आहे. रि-रेकॉर्डिंग मिक्सर सुजित शिनगारे आणि साउंड डिझाइन मानव श्रोत्रिय (एम पी एस सी) यांचे आहे. ‘घबाडकुंड’ चित्रपटाच्या निमित्ताने मराठीत पहिल्यांदाच साकारत असलेल्या या ‘युनिव्हर्स’मुळे हा चित्रपट जबरदस्त सिनेमॅटिक अनुभव ठरणार आहे.