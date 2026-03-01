Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • How Is Iran Supreme Leader Elected And What Power Does He Have

राष्ट्रपतींपेक्षाही शक्तिशाली! Iranच्या सर्वोच्च पदाचा ‘पॉवर गेम’; निवड का आहे महत्त्वाची?

Iranच्या सत्तेत एक मोठा बदल झाला आहे. २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या इस्रायली हल्ल्यात Iranचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांचा मृत्यू झाला आहे. त्यांच्या मृत्यूने जगभरात खळबळ उडाली आहे.

Updated On: Mar 01, 2026 | 01:25 PM
leadership change
Follow Us:
Follow Us:
  • इराणची सुत्रे कोणाच्या हाती येणार
  • निवडणूक कशी घेतली जाते
  • या Power मिळतात
Iran Leadership : इराणच्या सत्तेत एक मोठा बदल झाला आहे. २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या इस्रायली हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांचा मृत्यू झाला आहे. त्यांच्या मृत्यूने जगभरात खळबळ उडाली आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या निधनानं इराणच्या भविष्याबाबत महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्यांच्या जागी नवीन व्यक्ती निवडण्याचं काम धर्मगुरुंच्या समितीवर सोपवण्यात आलं आहे. इराणमध्ये ४० दिवसांचा दुखवटा जाहीर करण्यात आला आहे. दरम्यान आता इराणची सुत्रे कोणाच्या हाती येणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. इराणच्या सर्वोच्च नेत्याची निवडणूक कधी करण्यात येईल याबाबत अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. जरी अधिकृत घोषणा झालेली नसली तरीही सध्या खामेनींचा मुलगा या पदासाठी एक प्रबळ दावेदार मानला जात आहे.

US-Israel-Iran War: ‘Black Tomahawk’ युद्धातील अदृश्य शिकारी; रडारलाही न सापडणाऱ्या अमेरिकन ब्रह्मास्त्राची ‘अशी’ थरारक कहाणी

निवडणूक कशी घेतली जाते

इराणच्या संविधानानुसार 88 सदस्यीय समिती ‘असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स’ नव्या सर्वोच्च नेत्याची निवड करणार आहेत. केवळ शिया धर्मगुरुंचा समावेश असलेली ही संस्था दर आठ वर्षांनी जनमताने निवडली जाते. कायद्यानुसार, ‘असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स’ यांनी लवकरात लवकर सर्वोच्च नेत्याची निवड केली पाहिजे. जरी निवडीला विलंब झाला तर राष्ट्रपती, न्यायपालिकेचे प्रमुख आणि ‘गार्जियन काउंसिल’चे वरिष्ठ सदस्य यांचा समावेश असलेली नेतृत्व परिषद कार्यभार स्वीकारू शकतं.
उत्तराधिकाराच्या चर्चा सामान्यतः सार्वजनिक नजरांपासून दूर ठेवल्या जातात. यापूर्वी, अध्यक्ष इब्राहिम रायसी खामेनी यांना संभाव्य उमेदवार मानले जात होते, परंतु मे २०२४ मध्ये एका हेलिकॉप्टर अपघातात त्यांचं निधन झालं. त्यानंतर खामेनी यांचे पुत्र मोज्तबा खामेनी यांचे नाव संभाव्य दावेदार मानला जात आहे. जरी त्यांनी कोणतेही सार्वजनिक पद भूषवलेले नाही. तरीही त्यांचं नाव चर्चेत आहे.
१९७९ च्या इस्लामिक क्रांतीनंतर असं दुसऱ्या वेळा होणार आहे जिथे सर्वोच्च नेत्याचा उत्तराधिकारी नियुक्त केला जाणार आहे. १९८९ मध्ये अयातुल्लाह रुहोल्लाह खोमेनी यांच्या निधनानंतर खामेनी सर्वोच्च नेते बनले होते.

या Power मिळतात

इराणमध्ये, सर्वोच्च नेते हे देशाच्या शिया धर्मशासित व्यवस्थेतील सर्वोच्च पद आहे. या पदावर बसणाऱ्या व्यक्तीला सर्व राज्य कारभारावर अंतिम निर्णय घ्यायचा अधिकार आहे. सर्वोच्च नेते हे सशस्त्र दलांचे आणि ‘रिवोल्यूशनरी गार्ड’ यांचे कमांडर-इन-चीफ देखील असतात. ‘रिवोल्यूशनरी गार्ड’ हे एक निमलष्करी दल आहे ज्याला २०१९ मध्ये अमेरिकेने दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले होतं आणि खामेनेई यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत ते आणखी मजबूत आणि सशक्त बनवलं होतं.

अमेरिका आणि इस्रायली हल्ले

शनिवारी अमेरिका आणि इस्रायलने तेहरानसह अनेक इराणी प्रांतांवर हल्ले केले. ज्यामुळे मोठे नुकसान झाले आणि नागरिकांची जीवितहानी ही झाली. इराणी सरकारी टेलिव्हिजनने सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या मृत्यूची पुष्टी केली. इराणने इस्रायली भूभागावर तसेच पश्चिम आशियातील अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर प्रत्युत्तर म्हणून क्षेपणास्त्र हल्ले केले.

World War 3: Israel-Iran युद्धाचा ‘रिमोट कंट्रोल’ भारताच्या हातात? S. Jaishankar यांच्या ‘एका’ फोनने तेल अवीव ते तेहरानपर्यंत खळबळ

Web Title: How is iran supreme leader elected and what power does he have

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 01, 2026 | 01:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

US-Israel-Iran War: ‘Black Tomahawk’ युद्धातील अदृश्य शिकारी; रडारलाही न सापडणाऱ्या अमेरिकन ब्रह्मास्त्राची ‘अशी’ थरारक कहाणी
1

US-Israel-Iran War: ‘Black Tomahawk’ युद्धातील अदृश्य शिकारी; रडारलाही न सापडणाऱ्या अमेरिकन ब्रह्मास्त्राची ‘अशी’ थरारक कहाणी

US Iran Conflict : खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर आनंद व्यक्त करत Trump यांचा इराणला इशारा, संपूर्ण जगभरात खळबळ
2

US Iran Conflict : खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर आनंद व्यक्त करत Trump यांचा इराणला इशारा, संपूर्ण जगभरात खळबळ

Netanyahu चा गेम ओव्हर? इराणची इस्रायलच्या पंतप्रधानांना उडवण्याची धमकी; खामेनेईंच्या मृत्यूचा बदला घेणार
3

Netanyahu चा गेम ओव्हर? इराणची इस्रायलच्या पंतप्रधानांना उडवण्याची धमकी; खामेनेईंच्या मृत्यूचा बदला घेणार

Iran Israel वादाचे भारतात पडसाद; खामेनेईच्या मृत्यूनंतर शेकडो शिया मुस्लीम रस्त्यावर, श्रीनगरमध्ये जोरदार निदर्शने
4

Iran Israel वादाचे भारतात पडसाद; खामेनेईच्या मृत्यूनंतर शेकडो शिया मुस्लीम रस्त्यावर, श्रीनगरमध्ये जोरदार निदर्शने

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
राष्ट्रपतींपेक्षाही शक्तिशाली! Iranच्या सर्वोच्च पदाचा ‘पॉवर गेम’; निवड का आहे महत्त्वाची?

राष्ट्रपतींपेक्षाही शक्तिशाली! Iranच्या सर्वोच्च पदाचा ‘पॉवर गेम’; निवड का आहे महत्त्वाची?

Mar 01, 2026 | 01:25 PM
Kolhapur News : विक्री प्रमाणपत्रसाठी भाडेवाढ, फेरीवाल्यांचं होतंय आर्थिक शोषण; संतप्त संघटनेचं महापौरांना साकडं

Kolhapur News : विक्री प्रमाणपत्रसाठी भाडेवाढ, फेरीवाल्यांचं होतंय आर्थिक शोषण; संतप्त संघटनेचं महापौरांना साकडं

Mar 01, 2026 | 01:23 PM
पुरंदर तालुक्यात वनात आग लावताना दोघांना अटक; सासवड वन विभागाची करवाई

पुरंदर तालुक्यात वनात आग लावताना दोघांना अटक; सासवड वन विभागाची करवाई

Mar 01, 2026 | 01:19 PM
आजपासून नवा डिजिटल नियम लागू! सिम कार्डशिवाय नाही चालणार WhatsApp-Telegram, डेस्कटॉप लॉगिनवरही परिणाम

आजपासून नवा डिजिटल नियम लागू! सिम कार्डशिवाय नाही चालणार WhatsApp-Telegram, डेस्कटॉप लॉगिनवरही परिणाम

Mar 01, 2026 | 01:18 PM
March Shubh Muhurat: मार्चमध्ये विवाह, गृहप्रवेश आणि मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी कोणते शुभ मुहूर्त आहेत, जाणून घ्या

March Shubh Muhurat: मार्चमध्ये विवाह, गृहप्रवेश आणि मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी कोणते शुभ मुहूर्त आहेत, जाणून घ्या

Mar 01, 2026 | 01:14 PM
IND W vs AUS W: Alyssa Healy ने तिच्या शेवटच्या ODI सामन्यात ठोकले तुफानी शतक, भारतीय खेळाडूंनी दिला गार्ड ऑफ ऑनर

IND W vs AUS W: Alyssa Healy ने तिच्या शेवटच्या ODI सामन्यात ठोकले तुफानी शतक, भारतीय खेळाडूंनी दिला गार्ड ऑफ ऑनर

Mar 01, 2026 | 01:13 PM
Jab We Met चा सीक्वल येणार? ‘गीत’-‘आदित्य’साठी नव्या स्टारकास्टची चर्चा, दिग्दर्शक Imtiaz Ali यांनी दिले संकेत

Jab We Met चा सीक्वल येणार? ‘गीत’-‘आदित्य’साठी नव्या स्टारकास्टची चर्चा, दिग्दर्शक Imtiaz Ali यांनी दिले संकेत

Mar 01, 2026 | 01:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Feb 28, 2026 | 07:59 PM
Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Feb 28, 2026 | 07:53 PM
Sangli : मानाच्या गदा शासनाला परत करत, आझाद मैदानावर आंदोलनाचा ज्येष्ठ मल्लांचा इशारा

Sangli : मानाच्या गदा शासनाला परत करत, आझाद मैदानावर आंदोलनाचा ज्येष्ठ मल्लांचा इशारा

Feb 28, 2026 | 07:48 PM
Kolhapur Marathi School News राज्यातील एकही मराठी शाळा शाळा बंद करु देणार नाही,तीव्र लढा उभारला जाईल

Kolhapur Marathi School News राज्यातील एकही मराठी शाळा शाळा बंद करु देणार नाही,तीव्र लढा उभारला जाईल

Feb 28, 2026 | 07:43 PM
Latur Crime News : विविध भागात दहशत माजवत, गाड्यांची तोडफोड घरांवर केली होती दगडफेक

Latur Crime News : विविध भागात दहशत माजवत, गाड्यांची तोडफोड घरांवर केली होती दगडफेक

Feb 28, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Feb 28, 2026 | 06:45 PM
Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Feb 28, 2026 | 03:27 PM