गोला, काजू नंतर किशमिश पण येणार? Bharti Singhने तिसऱ्या मुलाबद्दल स्पष्टपणे सांगिलते, म्हणाली…

कलर्स टीव्हीवरील लोकप्रिय शो “लाफ्टर शेफ्स सीझन ३” प्रेक्षकांचे मनोरंजन करत आहे. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच शूटिंग सुरू झाले आणि त्यात कृष्णा अभिषेक, कश्मीरा शाह, जन्नत झुबेर, करण कुंद्रा, एल्विश यादव, गुरमीत चौधरी आणि देबिना बॅनर्जी हे कलाकार होते. दरम्यान कॉमेडियन भारती सिंगने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. एका पापाराझीने भारती सिंगला तिसरे मूल होण्याबद्दल विचारले आणि तिच्या उत्तराने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला.
भारती सिंग “लाफ्टर शेफ्स सीझन ३” च्या सेटवर दिसली, जिथे तिने तिच्या दुसऱ्या मुलाच्या, काजूच्या जन्माचा आनंद पापाराझींना मिठाई देऊन साजरा केला. दरम्यान, पापाराझींनी विचारले की काजू कुठे आहे आणि ती त्यांची ओळख कधी करून देणार आहे. भारती म्हणाली की गोला आणि काजू दोघेही घरी आहेत आणि जेव्हा तुम्ही सर्वजण कॅमेऱ्यांशिवाय त्यांना भेटायला याल तेव्हा ती नक्कीच त्यांची ओळख करून देईल.
दरम्यान, एक पापाराझी म्हणतात की काजू नंतर किशमिश देखील येणार आहे? हे ऐकून भारती सिंग आश्चर्यचकित होते आणि विचारते, “मी एवढेच करत बसू का? गोला आणि काजू पुरेसे आहेत.”
भारतीला खूप आशा होती की तिला मुलगी होईल. तिला मुलगी हवी होती, पण काजूच्या जन्मावेळी ती खूप भावनिक झाली होती आणि रुग्णालयात पहिल्यांदाच त्याला पाहून ती खूप रडली. भारतीने अद्याप काजूची पहिली झलक सोशल मीडियावर शेअर केलेली नाही.
भारती सिंगने एप्रिल २०२२ मध्ये तिचा पहिला मुलगा लक्ष्य, ज्याला गोल म्हणूनही ओळखले जाते, याला जन्म दिला. भारती १९ डिसेंबर २०२५ रोजी दुसऱ्यांदा आई झाली. १५ दिवसांचा ब्रेक घेतल्यानंतर ही विनोदी अभिनेत्री कामावर परतली. गोलाच्या जन्मानंतर इतक्या लवकर कामावर परतल्यामुळे तिला ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला. युजर्सनी आरोप केला की भारती सिंग तिच्या मुलाला सोडून आर्थिक लाभ मिळवण्याच्या मागे लागली होती. तो काळ विनोदी अभिनेत्रीसाठी खूप कठीण होता, परंतु तरीही तिने मोठ्या धैर्याने काम आणि घराचे संतुलन साधले.