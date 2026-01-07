Happy Patel Movie: “दहा वर्ष त्यांच्याशी बोललोही नाही…” आमिर खानला सिनेमासाठी असे केले राजी; निर्मात्याने सांगितला किस्सा

वीर दासने अलीकडेच नवीन डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म हॅप्पी पटेल: खतरनाक जासूस संदर्भात आमिर खानशी झालेल्या भेटीबद्दल खुलून बोलले. त्याने सांगितले की जेव्हा एखादा सुपरस्टार एखाद्या प्रोजेक्टवर खऱ्या अर्थाने विश्वास ठेवतो, तेव्हा तो पूर्ण मनापासून त्या प्रोजेक्टला साथ देतो. त्या क्षणाला आठवत वीरने सांगितले की , आमिर खान ज्या उंचीवर आहेत, त्यामुळे त्यांच्याशी भेटायला जाणं थोडं धडकी भरवणारं होतं.
वीर म्हणाला, “त्यांचा अनुभव इतका आहे की तुम्ही त्यांच्याशी जास्त बोलायलाही घाबरता. मी जवळपास 10 वर्षे आमिर सरांशी बोललो नव्हतो. मग मी त्यांना मेसेज केला आणि लिहिलं, ‘आमिर सर, मी तुम्हाला कॉल करू का?’ त्यांनी लगेच उत्तर दिलं, ‘हो, आत्ताच कॉल करा.’ आणि जेव्हा त्यांनी फोन उचलला, तेव्हा असं वाटलं जणू आम्ही दर आठवड्याला बोलत असतो.”
यानंतर वीरने सांगितलं की त्याने किती प्रामाणिकपणे आमिर खानसमोर आपल्या फिल्मची कल्पना मांडली. विर म्हणाला, “मी त्यांना सरळ सांगितलं, ‘सर, माझ्याकडे एक फिल्म आहे आणि मला हवंय की तुम्हीच ती बनवा. तुम्ही नाही बनवली तर दुसरा कोणीही बनवणार नाही.’ त्यावर त्यांनी सांगितलं, ‘ठीक आहे, पुढच्या आठवड्यात येऊन मला नैरेशन द्या.’ मी आजवर असा सुपरस्टार पाहिलेला नाही जो इतक्या सहजपणे आणि इतक्या लवकर भेटायला वेळ देतो. मी त्यांना नैरेशन दिलं आणि त्यानंतर आणखी नऊ वेळा नैरेशन झालं. त्यांची सर्वात मोठी चिंता नेहमी स्क्रिप्टबाबतच असते. नऊ नैरेशननंतर त्यांनी सांगितलं, ‘थोडे पैसे घेत जा आणि पाच सीन शूट करून दाखव.’ मग मी टेस्ट शूट केलं आणि त्यानंतर त्यांनी सांगितलं, ‘गो ऑन फ्लोर्स.
”एखाद्या महिलेला नग्न दाखवले तर..”, बॉलिवूडमधील भेदभावावर स्मिता पाटीलची स्पष्ट भूमिका; जुन्या वक्तव्याची पुन्हा चर्चा
चित्रपट कधी होणार प्रदर्शित?
आमिर खान प्रोडक्शन्सच्या बॅनरखाली तयार झालेल्या‘हॅपी पटेल’: डेंजरस जासूस १६ जानेवारी २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.” आमिर खान त्याचे चित्रपट खूप काळजीपूर्वक निवडतो. तो फक्त अशा कथेवर काम करतो ज्यामध्ये काहीतरी नवीन असेल.
Irrfan Khan Birth Anniversary: आईच्या निधनानंतर 4 दिवसातच इरफानने घेतला जगाचा निरोप, Dialogues जे आजही चाहत्यांमध्ये आहेत प्रसिद्ध