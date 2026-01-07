Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Happy Patel Movie: “दहा वर्ष त्यांच्याशी बोललोही नाही…” आमिर खानला सिनेमासाठी असे केले राजी; निर्मात्याने सांगितला किस्सा

हॅपी पटेल’ साठी , आमिर खानला कसे राजी केले याचा किस्सा वीर दासने सांगितला आहे म्हणाला..,''त्यांचा अनुभव इतका आहे..''

Updated On: Jan 07, 2026 | 02:59 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

वीर दासने अलीकडेच नवीन डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म हॅप्पी पटेल: खतरनाक जासूस संदर्भात आमिर खानशी झालेल्या भेटीबद्दल खुलून बोलले. त्याने सांगितले की जेव्हा एखादा सुपरस्टार एखाद्या प्रोजेक्टवर खऱ्या अर्थाने विश्वास ठेवतो, तेव्हा तो पूर्ण मनापासून त्या प्रोजेक्टला साथ देतो. त्या क्षणाला आठवत वीरने सांगितले की , आमिर खान ज्या उंचीवर आहेत, त्यामुळे त्यांच्याशी भेटायला जाणं थोडं धडकी भरवणारं होतं.

वीर म्हणाला, “त्यांचा अनुभव इतका आहे की तुम्ही त्यांच्याशी जास्त बोलायलाही घाबरता. मी जवळपास 10 वर्षे आमिर सरांशी बोललो नव्हतो. मग मी त्यांना मेसेज केला आणि लिहिलं, ‘आमिर सर, मी तुम्हाला कॉल करू का?’ त्यांनी लगेच उत्तर दिलं, ‘हो, आत्ताच कॉल करा.’ आणि जेव्हा त्यांनी फोन उचलला, तेव्हा असं वाटलं जणू आम्ही दर आठवड्याला बोलत असतो.”

यानंतर वीरने सांगितलं की त्याने किती प्रामाणिकपणे आमिर खानसमोर आपल्या फिल्मची कल्पना मांडली. विर म्हणाला, “मी त्यांना सरळ सांगितलं, ‘सर, माझ्याकडे एक फिल्म आहे आणि मला हवंय की तुम्हीच ती बनवा. तुम्ही नाही बनवली तर दुसरा कोणीही बनवणार नाही.’ त्यावर त्यांनी सांगितलं, ‘ठीक आहे, पुढच्या आठवड्यात येऊन मला नैरेशन द्या.’ मी आजवर असा सुपरस्टार पाहिलेला नाही जो इतक्या सहजपणे आणि इतक्या लवकर भेटायला वेळ देतो. मी त्यांना नैरेशन दिलं आणि त्यानंतर आणखी नऊ वेळा नैरेशन झालं. त्यांची सर्वात मोठी चिंता नेहमी स्क्रिप्टबाबतच असते. नऊ नैरेशननंतर त्यांनी सांगितलं, ‘थोडे पैसे घेत जा आणि पाच सीन शूट करून दाखव.’ मग मी टेस्ट शूट केलं आणि त्यानंतर त्यांनी सांगितलं, ‘गो ऑन फ्लोर्स.

”एखाद्या महिलेला नग्न दाखवले तर..”, बॉलिवूडमधील भेदभावावर स्मिता पाटीलची स्पष्ट भूमिका; जुन्या वक्तव्याची पुन्हा चर्चा

चित्रपट कधी होणार प्रदर्शित?

आमिर खान प्रोडक्शन्सच्या बॅनरखाली तयार झालेल्या‘हॅपी पटेल’: डेंजरस जासूस १६ जानेवारी २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.” आमिर खान त्याचे चित्रपट खूप काळजीपूर्वक निवडतो. तो फक्त अशा कथेवर काम करतो ज्यामध्ये काहीतरी नवीन असेल.

Irrfan Khan Birth Anniversary: आईच्या निधनानंतर 4 दिवसातच इरफानने घेतला जगाचा निरोप, Dialogues जे आजही चाहत्यांमध्ये आहेत प्रसिद्ध

Web Title: How aamir khan was convinced for the film vir das shares the story

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 02:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Republic Day 2026: उरात अभिमानाचं वादळ येईल भरून! Airtel IPTV वर पहा ‘हे’ देशप्रेमी OTT कार्यक्रम
1

Republic Day 2026: उरात अभिमानाचं वादळ येईल भरून! Airtel IPTV वर पहा ‘हे’ देशप्रेमी OTT कार्यक्रम

महाराष्ट्रात पुन्हा भाषा वाद पेटला! “मराठी भाषेची सक्ती माझ्यावर करू नका..” , भाषा सक्ती वादावर स्पष्टच बोललं सुनील शेट्टी
2

महाराष्ट्रात पुन्हा भाषा वाद पेटला! “मराठी भाषेची सक्ती माझ्यावर करू नका..” , भाषा सक्ती वादावर स्पष्टच बोललं सुनील शेट्टी

प्रिया कपूरने ३०,००० कोटी रुपयांची मालमत्ता केली हडप? Rani Kapur चा आरोप, दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
3

प्रिया कपूरने ३०,००० कोटी रुपयांची मालमत्ता केली हडप? Rani Kapur चा आरोप, दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

‘कौन है ये अंकल…’ , Shahrukh Khan चा हा अपमान की कौतुक? चाहत्यांनी व्यक्त केला संताप
4

‘कौन है ये अंकल…’ , Shahrukh Khan चा हा अपमान की कौतुक? चाहत्यांनी व्यक्त केला संताप

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

Jan 22, 2026 | 02:35 AM
PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

Jan 21, 2026 | 11:45 PM
IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

Jan 21, 2026 | 11:36 PM
World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

Jan 21, 2026 | 11:23 PM
ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

Jan 21, 2026 | 10:09 PM
‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

Jan 21, 2026 | 09:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM