Laughter Chef Season 3 : ईशा मालवीयानंतर ‘या’ अभिनेत्याने सोडलं’लाफ्टर शेफ्स ३’ , जाणून घ्या कारण काय?

लाफ्टर शेफ्स ३” हा लोकप्रिय शो प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय आहे. दरम्यान, हा शो पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय बनला आहे. ईशा मालवीयाने अलीकडेच हा शो सोडला, ज्यामुळे बरीच चर्चा निर्माण झाली. दरम्यान, आता आणखी एका अभिनेत्याने या शोला अलविदा म्हटले आहे. फक्त एका महिन्यानंतर, विवियन डसेनाने “लाफ्टर शेफ्स ३” सोडला आहे, ज्यामुळे शोला मोठा धक्का बसला आहे. विवियनने हा शो का सोडला ते जाणून घेऊया.
खरं तर, विवियन डिसेना “लाफ्टर शेफ्स” चा तिसरा सीझन फक्त एक महिन्यानंतर सोडला आहे. त्याच्या जाण्याने शोच्या निर्मात्यांना मोठा धक्का बसला आहे. अहवालांनुसार विवियन दुसऱ्या सीझनसाठी शो सोडून गेला आहे. डीएनएच्या अहवालानुसार, चॅनेलच्या जवळच्या सूत्रांनी सांगितले की विवियन डिसेना कलर्सच्या नवीन काल्पनिक मालिकेत सामील होण्यासाठी शो सोडून गेला आहे.
शिवाय, सूत्राने सांगितले की विवियन मालिकेसाठी प्री-प्रॉडक्शन मीटिंग्ज आणि वर्कशॉप्समध्ये व्यस्त आहे आणि त्याने “लाफ्टर शेफ्स ३” सोडले आहे. सूत्राने असेही म्हटले आहे की विवियनला वेळ आल्यावर या नवीन प्रकल्पाबद्दल लोकांना कळावे अशी इच्छा आहे.
शिवाय, सूत्रांनी असेही सांगितले की ही नवीन मालिका रिअॅलिटी शोसारखीच आहे, परंतु ती एका नवीन अवतारात सादर केली जाईल. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की विवियन डिसेना आणि ईशा सिंग यांची जोडी होती आणि ईशा मालवीय यांची जोडी एल्विश यादव यांची होती. आता विवियन आणि ईशा मालवीय दोघेही शो सोडले आहेत, त्यामुळे त्यांची जागा कोण घेणार हे पाहणे बाकी आहे.
विवियन डसेना याच्या नवीन मालिकेबद्दल बोलायचे झाले तर, तो अभिनेता कोणत्या मालिकेत दिसणार हे अद्याप निश्चित झालेले नाही, परंतु अशी चर्चा आहे की विवियन डसेना “द ५०” नावाच्या एका नवीन रिअॅलिटी शोमध्ये दिसू शकतो. याबद्दल अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती नाही, परंतु अधिकृत घोषणा प्रलंबित आहे.