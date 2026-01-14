‘कुटुंबासोबत बघता येणार नाही, असे असे सीन करणारच नाही’, यशने मोडले दिलेले वचन; Toxic च्या वादादरम्यान जुना Video Viral

सर्वांच्या नजरा साऊथ सुपरस्टार यशच्या आगामी चित्रपट “टॉक्सिक” वर आहेत. यश नयनतारा आणि कियारा अडवाणीसह इतर अनेक अभिनेत्रींसोबत दिसणार आहे. यशच्या “टॉक्सिक” या चित्रपटाचा टीझर नुकताच प्रदर्शित झाला, ज्यामुळे लोकांना प्रचंड आनंद झाला. चाहत्यांना हा टीझर आवडला असला तरी, यशच्या बोल्ड स्टाईलमुळे अनेकांना नाराजी वाटली आहे. हे प्रकरण इतके वाढले की एका सामाजिक कार्यकर्त्याने तक्रार दाखल केली आहे. दरम्यान, यशची एक जुनी मुलाखत आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे आणि लोक म्हणत आहेत की अभिनेत्याने त्याचे वचन मोडले आहे.
यशची जुनी मुलाखत व्हायरल व्हिडिओ
गेल्या आठवड्यात रॉकिंग स्टार यशच्या वाढदिवशी, त्याच्या आगामी चित्रपट “टॉक्सिक: अ फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स” चा फर्स्ट लूक आणि टीझर रिलीज झाला. टीझरमध्ये यश एका स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कारात गाडी चालवताना दिसत आहे. एका महिलेसोबत गाडीत बसल्यानंतर, हाय-ऑक्टेन ॲक्शन होते. काही प्रेक्षकांनी या सीन वर आक्षेप घेतला आहे. दरम्यान, यशची एक जुनी मुलाखत देखील समोर आली आहे, जी लोकांना चकीत करणारी आहे. क्लिपमध्ये यश म्हणतो, “मी कधीही असा चित्रपट किंवा सीन करणार नाही जो माझ्या पालकांसोबत पाहण्यास प्रेक्षकांना अस्वस्थ वाटेल.” लोक या क्लिपवर तीव्र प्रतिक्रिया देत आहेत आणि बरेच जण यशला ट्रोलही करत आहेत.
यशचा टॉक्सिक हा चित्रपट कधी होणार प्रदर्शित?
सुपरस्टार यशचा टॉक्सिक हा चित्रपट १९ मार्च रोजी मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित होणार आहे. रणवीर सिंगचा धुरंधर २ हा चित्रपटही त्याच दिवशी थिएटरमध्ये दाखल होणार आहे. टॉक्सिक आणि धुरंधर २ यांच्यात बॉक्स ऑफिसवर जोरदार लढाई सुरू आहे. धुरंधरने आधीच बॉक्स ऑफिसचे सर्व रेकॉर्ड मोडले आहेत. यशच्या चित्रपटाने जगभरात १२८० कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली आहे.