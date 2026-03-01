Amitabh Bachchan यांच्या ट्विटवरून सोशल मीडियावर संताप; चाहत्यांची नाराजी, नेटकरी म्हणाले, ”तुम्ही मर्यादा…”

अमिताभ बच्चन नेहमीच त्यांच्या विचित्र ट्विट्सने सोशल मीडियावर खळबळ उडवून देतात, पण आता त्यांनी असे काही लिहिले आहे ज्यामुळे काही वापरकर्ते संतापले आहेत, जे म्हणतात की त्यांचा संयम अखेर संपला आहे. ८३ वर्षीय स्टार अनेकदा असे ट्विट करतात जे कोडे असतात. त्यांचा अर्थ समजून घेण्याचा प्रयत्न केल्याने वापरकर्त्यांना त्यांच्या आजींची आठवण येते, परंतु बिग बी फक्त हलक्याफुलक्या पद्धतीने पोस्ट करतात आणि नंतर आराम करतात. पण आता त्यांनी असे काही लिहिले आहे ज्यामुळे काहींना त्यांची पोहोच मर्यादित झाली आहे, तर काहींनी त्यांना चांगलीच फटकारले आहे.
१ मार्च रोजी अमिताभ बच्चन यांनी त्यांच्या एक्स अकाउंटवर फक्त दोन शब्द लिहिले – टी ५६७२—डन. यामुळे वापरकर्ते गोंधळले. काहींनी ते अमेरिका-इस्रायलने इराणवरील हल्ल्याशी जोडले, तर काहींनी ते इतर गोष्टींशी जोडले.अनेक वापरकर्त्यांनी आपला राग गमावला आणि त्यांनी अमिताभ बच्चनवर आपला राग काढला.
दुसऱ्याने लिहिले, “सर, कृपया काहीतरी समंजस ट्विट करा. दरवेळी १, २, ३, ४, ५ जोडून लोकांना काय समजेल? तुम्ही खूप मोठे कलाकार आहात, जग तुमचे ऐकू इच्छिते. काहीतरी सांगा… तुमचे विचार द्या… या गूढ नंबर गेमपेक्षा लोकांना तुमचे विचार ऐकायचे आहेत, सर. ट्विट… असे वागू नका.”
एकाने लिहिले, “मलाही ते सहन करावे लागले आहे, अमित जी. ते खरंतर खूप जास्त होते. तुम्हीही मर्यादा ओलांडता.”
T 5672 – हो गया — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 1, 2026
दुसऱ्याने ट्विट केले, “साहेब, लोकांना समजत नसलेल्या अशा क्षुल्लक गोष्टी ट्विट करणे तुम्हाला शोभते का? तुआजच्या तरुणांना काही चांगला सल्ला द्या जेणेकरून ते तुमच्या संघर्षातून शिकू शकतील. तुमचे मत व्यक्त करा; लोकांना ते ऐकायचे आहे.”अशा अनेक कमेंट्स नेटकऱ्यांनी त्यांच्या पोस्टवर करून त्यांचा राग व्यक्त केला आहे.
