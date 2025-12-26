Tanya Mittal ची खिल्ली उडवल्यानंतर ‘या’ कॉमेडियन ने सोशल मीडियाला केला राम राम, ट्रोलर्सचा सामना केल्यानंतर घेतला हा निर्णय?

जेमी लिव्हर ही प्रसिद्ध विनोदी कलाकार आणि अभिनेता जॉनी लिव्हरची मुलगी आहे आणि त्याच्याइतकीच प्रतिभावान आहे. ती तिच्या मिमिक्री आणि विनोदाने सर्वांना हसवते.अलीकडेच एका व्हिडिओमुळे जेमी लिव्हरवर काही लोकांकडून टीका झाली, ज्यामुळे तिने आता सोशल मीडियापासून ब्रेक घेतला आहे. जेमी लिव्हरने अलीकडेच एक व्हिडिओ शेअर केला आहे ज्यामध्ये ती तान्या मित्तलची नक्कल करताना दिसत आहे. तान्याच्या चाहत्यांनी तिला फटकारले, तिला वाटले की ती तान्या मित्तलला खूप लाज वाटते. जेमीने आता सोशल मीडियापासून ब्रेक घेतला आहे आणि एक लांब पोस्ट लिहिली आहे.
जेमी लिव्हरने तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर लिहिले, “जे मला खरोखर ओळखतात त्यांना माहित आहे की मी माझ्या कामाबद्दल किती उत्कट आहे आणि मी ते किती प्रामाणिकपणे करते. इतरांना आनंद देण्याची आणि त्यांच्या आयुष्यात आनंद आणण्याची क्षमता मला दिल्याबद्दल मी देवाचे आभार मानते. गेल्या काही वर्षांत मला मिळालेल्या प्रेमाबद्दल मी नेहमीच आभारी आहे. या प्रवासात, मी शिकले आहे की प्रत्येकजण तुमच्यासाठी जयजयकार करणार नाही, तुमचे कौतुक करणार नाही किंवा तुमच्यासोबत हसणार नाही.”
View this post on Instagram
जेमी लिव्हर पुढे लिहिते, “अलिकडच्या घटनांमुळे मला असे वाटले आहे की मी स्वतःचा एक छोटासा भाग गमावला आहे. आणि ही जाणीव रागातून नाही तर चिंतनातून येते. ही आत्मनिरीक्षणातून जन्मलेली भावना आहे. मला माझे काम आवडते आणि मी नेहमीच लोकांचे मनोरंजन करत राहीन. सध्या मी ब्रेक घेत आहे आणि स्वतःला थोडा विश्रांती देत आहे. पुढच्या वर्षी भेटू. तुमच्या प्रेमासाठी, प्रार्थनांसाठी आणि पाठिंब्यासाठी नेहमीच धन्यवाद.”
Sharvari Wagh ची बहीण कस्तुरीचा लग्नसोहळा, सौंदर्याची खाणच; अभिनेत्रींना टाकेल मागे, रूप पाहून हुरळून जाल
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की जेमी लिव्हरने काही आठवड्यांपूर्वी एक व्हिडिओ शेअर केला होता ज्यामध्ये ती रडणाऱ्या तान्या मित्तलची नक्कल करताना दिसत होती. हा व्हिडिओ पाहून तान्या मित्तलचे चाहते संतापले आणि त्यांनी जेमीवर टीका केली. जेमी लिव्हरला ज्या व्हिडिओमुळे टीकेचा सामना करावा लागला होता.
pic.twitter.com/nYgVgtqovE — Nehasharmanewsbytes (@nehuvk) December 25, 2025
jo
liv