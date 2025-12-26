Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Sharvari Wagh ची बहीण कस्तुरीचा लग्नसोहळा, सौंदर्याची खाणच; अभिनेत्रींना टाकेल मागे, रूप पाहून हुरळून जाल

शर्वरी वाघची बहीण कस्तुरी लग्नबंधनात अडकली आहे. मुंबईच्या गर्दीपासून थोडे बाहेर जाऊन पार पडला लग्नसोहळा

Updated On: Dec 26, 2025 | 05:21 PM
शर्वरी वाघ हीने सुमारे पाच वर्षांपूर्वी २०२० मध्ये कबीर खानच्या युद्ध नाटक मालिकेतून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले होते. तेव्हापासून, तिने चित्रपटसृष्टीत लक्षणीय यश मिळवले आहे, “बंटी और बबली २,” “मुंज्या,” आणि “वेदा” सारख्या हिट चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. ती आता तिची मोठी बहीण कस्तुरी वाघ हिच्या लग्नामुळे चर्चेत आहे, जिने विनीत हिंगोरानीशी लग्न केले आहे.

अभिनेत्री शर्वरी आणि तिच्या जवळच्या मैत्रिणी तिच्या बहिणी कस्तुरीच्या लग्नानंतर आनंदाच्या मूडमध्ये आहेत. शर्वरीला कस्तुरी वाघ नावाची एक मोठी बहीण आहे. शर्वरीची बहीण कस्तुरी हिने विनीत हिंगोरानीशी लग्न केले आहे, ज्याचे फोटो अभिनेत्रीने तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर शेअर केले आहेत.

कस्तुरी वाघ आणि तिचे पती विनीत हिंगोराणी यांनी या ट्रेंडला विरोध करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी सेलिब्रिटींच्या लग्नात आपण नेहमी पाहतो त्या पंचतारांकित स्थळांपेक्षा वेगळे लग्न करण्याचा पर्याय निवडला. त्याऐवजी, या जोडप्याने कस्तुरी आणि विनीत यांनी एकत्रितपणे डिझाइन केलेला बंगला ‘द हाऊस बाय द लेक’ नावाच्या एका सुंदर ठिकाणी लग्न केले. हे ठिकाण वधू-वरांसाठी खूप खास होते आणि ते मुंबईच्या गर्दीपासून थोडे बाहेर आहे.

कस्तुरी वाघ आणि विनीत हिंगोराणी यांच्या लग्नाचे खास फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ज्यामुळे चाहत्यांना त्यांच्या लग्नाची झलक पाहता आली. २४ डिसेंबर २०२५ रोजी इंस्टाग्रामवर पोस्ट केलेल्या फोटोंमध्ये सर्वकाही अतिशय सुंदर दिसत आहे. रंगीबेरंगी मेहंदी आणि रोमांचक हळदी समारंभापर्यंत, शर्वरीच्या बहिणीच्या लग्नाच्या प्रत्येक विधीचे फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.

Salman Khan च्या ६० वा वाढदिवसाचा जल्लोष; भाईजान बनला पेंटर, जाणून घ्या पार्टी कुठे आणि कधी होणार सुरु

तिच्या लग्नाशी संबंधित बहुतेक गोष्टींप्रमाणे, तिचा पोशाख ट्रेंडपेक्षा वेगळा होता, जिथे बहुतेक वधू पेस्टल गुलाबी किंवा ठळक लाल रंगाची निवड करतात. कस्तुरीने तिच्या आणि तिच्या वराच्या पोशाखांसाठी एक सुंदर आयव्हरी थीम निवडली. ती फ्लोरल प्रिंट्स आणि सिल्व्हर एम्ब्रॉयडरी असलेल्या तपकिरी-टोनच्या लेहेंग्यात खूपच सुंदर दिसत होती.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अभिनेत्री शर्वरीची बहीण कस्तुरी वाघ हिने २१ डिसेंबर २०२४ रोजी विनीत हिंगोराणीशी झालेल्या तिच्या साखरपुड्याचे फोटो शेअर केले होते, ज्यामध्ये ती तिच्या पतीसोबत रोमँटिक पोज देताना दिसले होते.

Drishyam 3 मधून का बाहेर पडला अक्षय खन्ना? कारण आले समोर, ‘धुरंधर’च्या प्रसिद्धीमुळे अभिनेत्याचे वाढले मानधन

Published On: Dec 26, 2025 | 05:21 PM

