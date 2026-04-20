लग्नाबाबत अक्षय कुमारचा मोठा खुलासा, ट्विंकल खन्नाबद्दल केलेलं वक्तव्य चर्चेत; म्हणाला, ”संपूर्ण कुटुंबाची वैद्यकीय …”

अक्षय कुमार सध्या ‘भूत बंगला’ या चित्रपटात काम करत आहे. तो ‘व्हील ऑफ फॉर्च्यून’ या क्विझ रिॲलिटी शोचे सूत्रसंचालनही करत आहे. या शोमध्ये त्याने आपल्या लग्नाबद्दल एक रंजक खुलासा केला आहे. त्याने सांगितले की, त्याची पत्नी ट्विंकल खन्नाने लग्नाआधी त्याची संपूर्ण कुंडली पाहिली होती.
अक्षयने खुलासा केला की, ट्विंकल खन्नाने लग्नाआधी तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याची आणि त्याच्या संपूर्ण कुटुंबाची पत्रिका आणि वैद्यकीय अहवालसुद्धा तपासले होते. तो म्हणाला, “माझ्या लग्नाआधी, माझ्या पत्नीने केवळ माझीच नाही, तर माझ्या संपूर्ण कुटुंबाची पत्रिका तपासली होती.”
त्यांनी सर्व गोष्टींची कसून तपासणी केली, माझ्या वडिलांची, मामांची आणि चुलत्यांची पत्रिका पाहिली, आणि कुटुंबात कोणाला काही वैद्यकीय समस्या आहेत का हेदेखील शोधून काढले. सर्व काही ठीक असल्याची पूर्ण खात्री झाल्यावरच ते लग्नाला तयार झाले.
अक्षय कुमार आणि ट्विंकल खन्ना यांनी जानेवारी २००१ मध्ये लग्न केले. असे म्हटले जाते की ‘इंटरनॅशनल खिलाडी’ चित्रपटाच्या सेटवर ते एकमेकांच्या प्रेमात पडले. ट्विंकल ही दिवंगत सुपरस्टार राजेश खन्ना आणि अभिनेत्री डिंपल कपाडिया यांची मुलगी आहे. अक्षय आणि ट्विंकल यांना आरव आणि नितारा ही दोन मुले आहेत.
अक्षय कुमार लवकरच ‘भूत बंगला’ या चित्रपटात दिसणार आहे. हा चित्रपट १७ एप्रिल रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाद्वारे दिग्दर्शक प्रियदर्शन आणि अक्षय कुमार १४ वर्षांनंतर पुन्हा एकत्र येत आहेत.अक्षय कुमार व्यतिरिक्त, या चित्रपटात वामिका गब्बी, राजपाल यादव, मिथिला पालकर, परेश रावल, तब्बू आणि असरानी यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. या चित्रपटाने एकूण ५८ कोटी रुपयांची (अंदाजे ५.८ अब्ज डॉलर्स) कमाई केली आहे.
