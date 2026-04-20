  • Akshay Kumar Makes A Big Revelation About His Marriage His Statement About Twinkle Khanna Sparks Discussion

लग्नाबाबत अक्षय कुमारचा मोठा खुलासा, ट्विंकल खन्नाबद्दल केलेलं वक्तव्य चर्चेत; म्हणाला, ”संपूर्ण कुटुंबाची वैद्यकीय …”

अक्षय कुमार सध्या 'भूत बंगला' या चित्रपटामुळे चर्चेत आहे नुकतेच त्याने एका शो मध्ये त्याच्या आणि ट्विंकल खन्नाच्या लग्नाबद्दल एक खुलासा केला आहे

Updated On: Apr 20, 2026 | 05:15 PM
अक्षय कुमार सध्या ‘भूत बंगला’ या चित्रपटात काम करत आहे. तो ‘व्हील ऑफ फॉर्च्यून’ या क्विझ रिॲलिटी शोचे सूत्रसंचालनही करत आहे. या शोमध्ये त्याने आपल्या लग्नाबद्दल एक रंजक खुलासा केला आहे. त्याने सांगितले की, त्याची पत्नी ट्विंकल खन्नाने लग्नाआधी त्याची संपूर्ण कुंडली पाहिली होती.

अक्षयने खुलासा केला की, ट्विंकल खन्नाने लग्नाआधी तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याची आणि त्याच्या संपूर्ण कुटुंबाची पत्रिका आणि वैद्यकीय अहवालसुद्धा तपासले होते. तो म्हणाला, “माझ्या लग्नाआधी, माझ्या पत्नीने केवळ माझीच नाही, तर माझ्या संपूर्ण कुटुंबाची पत्रिका तपासली होती.”

त्यांनी सर्व गोष्टींची कसून तपासणी केली, माझ्या वडिलांची, मामांची आणि चुलत्यांची पत्रिका पाहिली, आणि कुटुंबात कोणाला काही वैद्यकीय समस्या आहेत का हेदेखील शोधून काढले. सर्व काही ठीक असल्याची पूर्ण खात्री झाल्यावरच ते लग्नाला तयार झाले.

अक्षय कुमार आणि ट्विंकल खन्ना यांनी जानेवारी २००१ मध्ये लग्न केले. असे म्हटले जाते की ‘इंटरनॅशनल खिलाडी’ चित्रपटाच्या सेटवर ते एकमेकांच्या प्रेमात पडले. ट्विंकल ही दिवंगत सुपरस्टार राजेश खन्ना आणि अभिनेत्री डिंपल कपाडिया यांची मुलगी आहे. अक्षय आणि ट्विंकल यांना आरव आणि नितारा ही दोन मुले आहेत.

अक्षय कुमार लवकरच ‘भूत बंगला’ या चित्रपटात दिसणार आहे. हा चित्रपट १७ एप्रिल रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाद्वारे दिग्दर्शक प्रियदर्शन आणि अक्षय कुमार १४ वर्षांनंतर पुन्हा एकत्र येत आहेत.अक्षय कुमार व्यतिरिक्त, या चित्रपटात वामिका गब्बी, राजपाल यादव, मिथिला पालकर, परेश रावल, तब्बू आणि असरानी यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. या चित्रपटाने एकूण ५८ कोटी रुपयांची (अंदाजे ५.८ अब्ज डॉलर्स) कमाई केली आहे.

Published On: Apr 20, 2026 | 05:15 PM

IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

May 18, 2026 | 02:35 AM
शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

May 18, 2026 | 12:30 AM
Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

May 18, 2026 | 12:30 AM
DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

May 17, 2026 | 11:40 PM
Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM
RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

May 17, 2026 | 09:23 PM

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM