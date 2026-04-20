IPL 2026: GT vs MI मध्ये 3 खेळाडूंवर राहणार करडी नजर, रोहित शर्माला कोणापासून धोका?

आयपीएल २०२६ चा ३० वा सामना गुजरात आणि मुंबई यांच्यात होणार असून, यामध्ये सर्वांचे लक्ष रोहित शर्मा आणि शुभमन गिल यांच्यावर असेल. रोहित शर्मा नक्की कोणत्या बॉलर्सच्या चक्रव्यूहात अडकणार?

Updated On: Apr 20, 2026 | 05:10 PM
शुभमन गिल आणि रोहित शर्मा खेळाकडे चाहत्यांचे लक्ष (फोटो सौजन्य - Instgram)

  • मुंबई इंडियन्स आणि गुजरात टायटन्स आमनेसामने
  • कोण जिंकणार सामना
  • रोहित शर्माची विकेट कोण घेणार रंगली चर्चा 
आयपीएल २०२६ च्या उत्साहाच्या वातावरणात, आज गुजरात टायटन्स आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यात एक हाय-व्होल्टेज सामना पाहायला मिळणार आहे. अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जाणारा हा सामना केवळ संघांचेच नव्हे, तर काही रोमांचक खेळाडूंच्या लढतींमुळेही चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेईल. आयपीएल २०२६ चा ३० वा सामना २० एप्रिल रोजी खेळला जाईल. गुजरात टायटन्सने आतापर्यंत ५ सामन्यांत ३ विजय मिळवून ६ गुण मिळवले आहेत आणि ते गुणतालिकेत सहाव्या स्थानावर आहेत. 

दुसरीकडे, मुंबई इंडियन्सची कामगिरी निराशाजनक राहिली असून, ६ सामन्यांत केवळ १ विजय मिळवून हा संघ १० व्या स्थानावर आहे. गुजरात हा सामना जिंकून गुणतालिकेत वर जाण्याचा प्रयत्न करेल, तर मुंबई पुनरागमन करण्याच्या प्रयत्नात आहे. चला पाहूया कोणत्या ३ खेळाडूंच्या लढती चर्चेत असतील. 

शुभमन गिल विरुद्ध जसप्रीत बुमराह

शुभमन गिल आणि जसप्रीत बुमराह यांच्यातील स्पर्धा नेहमीच रंजक राहिली आहे. आयपीएलमध्ये बुमराहविरुद्ध आठ डावांत गिलने केवळ ३४ धावा केल्या असून, त्याची सरासरी १७ आहे आणि तो दोनदा बाद झाला आहे. त्यामुळे, यावेळी बुमराह एक कडवा प्रतिस्पर्धी ठरू शकतो. शुभमन गिल सध्या फॉर्ममध्ये असून त्याच्याकडे ऑरेंज कॅपदेखील आहे. या मॅचमध्ये शुभमनने चांगली कामगिरी केल्यास ही कॅप त्याच्याकडे टिकून राहील. 

साई सुदर्शन विरुद्ध ट्रेंट बोल्ट

गुजरातचा युवा सलामीवीर साई सुदर्शन आणि मुंबईचा वेगवान गोलंदाज ट्रेंट बोल्ट यांच्यातही एक जोरदार लढत पाहायला मिळेल. सुदर्शनने बोल्टविरुद्ध पाच डावांत ४३ धावा केल्या असून तो दोनदा बाद झाला आहे. त्याची सरासरी २१.५ आहे, यावरून ही लढत अटीतटीची होऊ शकते असे दिसते. यामुळे या दोन्ही खेळाडूंकडे चाहत्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. 

रोहित शर्मा विरुद्ध कागिसो रबाडा

मुंबईचा माजी कर्णधार रोहित शर्मासमोर कागिसो रबाडा एक मोठे आव्हान उभे करू शकतो. आयपीएलमध्ये रबाडाविरुद्ध सात डावांत रोहितने ३८ धावा केल्या असून, त्याची सरासरी १९ आहे आणि तो दोनदा बाद झाला आहे. त्यामुळे, रबाडा पुन्हा एकदा रोहितसमोर आव्हान उभे करू शकतो. जीटी विरुद्ध एमआय सामना केवळ गुणतालिकेच्या दृष्टीनेच महत्त्वाचा नाही, तर प्रमुख खेळाडूंमधील लढतींमुळे तो अत्यंत रोमांचकही ठरणार आहे. विशेषतः, रबाडाकडून रोहित शर्माला असलेला धोका आणि गिल-बुमराह यांच्यातील संघर्ष सामन्याचा निकाल ठरवू शकतात.

Published On: Apr 20, 2026 | 05:10 PM

