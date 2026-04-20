IPL 2026: मुंबई पलटण अहमदाबादमध्ये राडा घालणार; दुसऱ्या विजयासाठी हार्दिक सेना सज्ज...

गुजरात विरुद्ध मुंबईमध्ये आयपीएलचा थरार
रोहित शर्मा खेळणार की नाही याकडे लक्ष
हेड टू हेड रेकॉर्डमध्ये गुजरातचे पारडे जड
MI vs GT Tata IPL 2026 Live Updates: आज मुंबई इंडियन्स अन् गुजरात टायटन्समध्ये महामुकाबला होणार आहे. संध्याकाळी 7.30 वाजता हा सामना सुरू होणार आहे. अहमदाबादच्या (IPL 2026) नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर मुंबई गुजरात आमनेसामने येणार आहेत. दरम्यान आज आपण मुंबई विरुद्ध गुजरातचा हेड टू हेड रेकॉर्ड जाणून घेऊयात.
आज अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर संध्याकाळी 7.30 वाजता हा सामना खेळवला जाणार आहे. हार्दिक पंड्या मुंबईचा तर शुभमन गिल गुजरातचा कर्णधार आहे. मुंबई इंडियन्ससाठी आजचा सामना अत्यंत महत्वाचा असणार आहे. सलग 4 सामन्यात झालेला पराभव मुंबई इंडियन्सला झोंबतो आहे. त्यामुळे आज हार्दिक पंड्या आणि मुंबईच्या टीमकडे सर्वांचे लक्ष असेल.
जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर आणि अन्य गोलंदाजांच्या कामगिरीकडे सर्वांचे लक्ष असेल. टर कर्णधार हार्दिक पंड्या संघात काही महत्वाचे बदल करतो का ते देखील पहावे लागेल. रोहित शर्मा आजच्या सामन्यात खेळण्याची शक्यता आहे. हार्दिक पंड्याला देखील कर्णधारपदाला साजेशी कामगिरी करता आलेली नाही.
आतापर्यंत आयपीएलच्या हंगामात गुजरात टायटन्स आणि मुंबई इंडियन्स तब्बल 8 वेळेस आमनेसामने आलेले आहेत. यामध्ये गुजरात टायटन्सचे पारडे मजबूत दिसून येत आहे. गुजरात टायटन्सने 5 तर मुंबई इंडियन्सने 3 सामने जिंकले आहेत. यंदाच्या हंगामात दोन्ही संघ प्रत्येकी 5 सामने खेळले आहेत. त्यामध्ये गुजरातने 3 तर मुंबई इंडियन्सने 1 सामना जिंकला आहे. त्यामुळे आजच्या सामन्यात गुजरातच्या संघाचे पारडे जड असल्याचे दिसून येत आहे.
आजचा पीच रिपोर्ट काय?
अहमदाबाद येथील खेळपट्टी ही फलंदाजांसाठी नंदनवन समजले जाते. त्यामुळे आजच्या सामन्यात हाय स्कोअरिंग मुकाबला पाहायला मिळू शकतो. या पीचवर टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय योग्य ठरू शकतो. आतापर्यंत अहमदाबाद स्टेडियमवर आयपीएलचे 46 सामने खेळवले गेले आहेत. त्यामध्ये प्रथम फलंदाजी करताना या ठिकाणी 23 सामने जिंकले गेले आहेत. तर दुसऱ्या डावात फलंदाजी करताना देखील 23 सामने जिंकले गेले आहेत. मुंबई इंडियन्सच्या संघाने केकेआरविरुद्ध पहिला सामना जिंकून 12 वर्षांची परंपरा मोडली होती. मात्र त्यानंतर हार्दिक पंड्या आणि मुंबई पलटणला मिळालेला सूर हरवला असल्याचे दिसत आहे. बुमराह आणि हार्दिक पंड्यामध्ये मॅचदरम्यान बाचाबाची झाल्याचा एक व्हिडिओ समोर आला होता. मात्र त्यातली सत्यता नेमकी कळू शकलेली नाही.
गुजरात टायटन्सची संभाव्य टीम: शुभमन गिल (कर्णधार), साई सुदर्शन, जोस बटलर (यष्टीरक्षक) , वॉशिंग्टन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स्, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अशोक शर्मा, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.
मुंबई इंडियन्सची संभाव्य टीम: रोहित शर्मा, क्विंटन डी कॉक (यष्टीरक्षक), सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कर्णधार), शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, मिचेल सँटनर / ए. एम. गझनफर, शार्दुल ठाकूर, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह, मयंक मार्कंडे