Raja Shivaji Trailer: ‘पेरल्या’ गेलेल्या मराठ्यांचा इतिहास मांडतोय रितेश देशमुख; बॉलिवूडलाही लाजवेल असा ट्रेलर पाहिलात का?

रितेश देशमुखचा आगामी चित्रपट ‘राजा शिवाजी’ हा मराठा सम्राट छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गौरवशाली जीवन आणि वारसा प्रेक्षकांसमोर मांडतो. या भव्य चित्रपटाचा ट्रेलर आज मुंबईत आयोजित एका कार्यक्रमात प्रदर्शित करण्यात आला. या चित्रपटातील कलाकारही या प्रकाशन सोहळ्याला उपस्थित होते. १ मे २०२६ रोजी, म्हणजेच महाराष्ट्र दिनाच्या मुहूर्तावर, ‘राजा शिवाजी’ हा चित्रपट भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये हॉलिवूड चित्रपट ‘द डेव्हिल वेअर्स प्राडा २’ (The Devil Wears Prada 2) शी स्पर्धा करेल. या चित्रपटाच्या भक्कम मुख्य टीमला संगीतकार अजय आणि अतुल यांच्या प्रभावी संगीताचा भक्कम आधार लाभला आहे; आणि या संगीताची एक झलक गेल्या आठवड्यात इंटरनेटवर चांगलीच गाजली होती. ‘राजा शिवाजी’चा ट्रेलर अत्यंत भव्य आणि दृश्यांच्या दृष्टीने समृद्ध आहे.
सोशल मीडियावर, अभिनेता आणि दिग्दर्शक रितेशने या ऐतिहासिक चित्रपटाचा पहिला ट्रेलर प्रदर्शित केला. या चित्रपटात त्याचा मुलगाही शिवाजी महाराजांच्या बालपणीची भूमिका साकारत आहे. ॲक्शनने भरलेल्या या प्रोमोमध्ये अभिषेक, संजय, विद्या आणि रितेशची पत्नी जेनेलिया (जिने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पत्नीची—साईबाईंची—भूमिका साकारली आहे) यांना अत्यंत भव्य शैलीत सादर करण्यात आले आहे. ‘राजा शिवाजी’ हा चित्रपट त्या महान मराठा योद्ध्याच्या जीवनप्रवासावर आधारित आहे; यात अभिषेकने त्यांच्या थोरल्या भावाची भूमिका साकारली आहे. या अभिनेत्याने आणि चित्रपट निर्मात्याने या चित्रपटासाठी तब्बल २५ वर्षे मेहनत घेतली आहे.
रविवार, १९ एप्रिल रोजी ‘बिग बॉस मराठी’च्या सहाव्या पर्वाच्या महाअंतिम सोहळ्यात (Grand Finale) रितेश, जिनिलिया देशमुख आणि अभिषेक बच्चन यांनी ‘राजा शिवाजी’ या चित्रपटाचे प्रमोशन केले. या रिअॅलिटी शोचे सूत्रसंचालन करणाऱ्या देशमुख ने मंचावरच, या मराठी चित्रपटात सलमान खानची ‘कॅमिओ’ भूमिका (अतिथी कलाकार म्हणून सहभाग) असणार असल्याचे दुजोरा दिला. मात्र, त्याने या भूमिकेबाबत अधिक तपशील उघड केले नाहीत. ‘राजा शिवाजी’मध्ये सलमान एका महत्त्वपूर्ण भूमिकेत दिसणार असल्याचे रितेशने सांगितले. प्राप्त माहितीनुसार, या चित्रपटात तो ‘जीवा महाला’ यांची भूमिका साकारण्याची शक्यता आहे.
चित्रपटाचे लेखक आणि निर्माता म्हणून काम करणाऱ्या रितेश देशमुखने हेडलाइन आणि दिग्दर्शन केलेला, राजा शिवाजी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जीवन आणि वारसा साजरा करतो. राजा शिवाजीने अफझल खानच्या भूमिकेत संजय दत्त, संभाजी शहाजी महाराज (शिवाजी महाराजांचे भाऊ) म्हणून अभिषेक बच्चन, शहाजी राजे भोसलेच्या भूमिकेत सचिन खेडेकर, जिजाबाईच्या भूमिकेत भाग्यश्री, बडी बेगमच्या भूमिकेत विद्या बालन (आदिलशाहच्या पत्नीच्या भूमिकेत, फरदेशह खान, पी. जंत खान), पी. आदिलशाहच्या भूमिकेत अमोल गुप्ते आणि सईबाईच्या भूमिकेत जेनेलिया देशमुख.
जिओ स्टुडिओज प्रस्तुत आणि ‘मुंबई फिल्म कंपनी’ची निर्मिती असलेला ‘राजा शिवाजी’ हा चित्रपट ज्योती देशपांडे आणि जिनिलिया देशमुख यांनी निर्मित केला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जीवन आणि वारसा यावर आधारित असलेला हा ऐतिहासिक महाकाव्य चित्रपट, १ मे २०२६ रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये मराठी आणि हिंदी भाषांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
