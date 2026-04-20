Chhattisgarh Plane Crash: छत्तीसगडमधील जशपूरमध्ये विमान कोसळले; खासगी विमान डोंगरावर आदळले

छत्तीसगडमधील जशपूर येथे एक खासगी विमान कोसळले आहे. हे चार्टर्ड विमान जशपूरच्या नारायणपूर भागातील रतनपही जंगलात कोसळले. अपघातानंतर आगीच्या ज्वाला आणि धूर उठताना दिसत होता.

Updated On: Apr 20, 2026 | 05:02 PM
छत्तीसगडमधील जशपूरमध्ये विमान कोसळले; खासगी विमान डोंगरावर आदळले

  • छत्तीसगडमधील जशपूरमध्ये विमान कोसळले
  • खासगी विमान डोंगरावर आदळले
  • हा अपघात जशपूर-नारायणपूर भागातील रतनपहली जंगलात
छत्तीसगडमधील जशपूर येथे एक खासगी विमान कोसळले आहे. हे चार्टर्ड विमान जशपूरच्या नारायणपूर भागातील रतनपही जंगलात कोसळले. या अपघातानंतर आगीच्या ज्वाला आणि धूर उठताना दिसत होता. स्थानिकांच्या मते, जंगल परिसरात एका झाडाला धडकल्याने विमान कोसळले. दरम्यान अपघाताच्या वेळी विमानात किती लोक होते, याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही.

छत्तीसगडच्या जशपूर जिल्ह्यात सोमवारी एक मोठा विमान अपघात झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, एक खाजगी चार्टर्ड विमान अचानक डोंगरावर कोसळले, ज्यामुळे परिसरात घबराट पसरली. हा अपघात जशपूर-नारायणपूर भागातील रतनपहली जंगलात झाला, जो घनदाट जंगल आणि उंच डोंगरांचा परिसर आहे. स्थानिक गावकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, विमान कमी उंचीवरून उडत होते, झाडांना धडकले आणि नंतर डोंगरावर कोसळले. धडक बसल्यानंतर लगेचच घटनास्थळावरून आगीच्या ज्वाला आणि काळ्या धुराचे लोट उठताना दिसले, ज्यामुळे आजूबाजूच्या गावांमध्ये घबराट पसरली.

रतनपहली जंगलात विमान कोसळले

स्थानिक गावकऱ्यांच्या माहितीनुसार, जशपूरच्या नारायणपूर भागातील रतनपहली जंगलावरून उडत असताना विमान अचानक झाडांना धडकले आणि थेट डोंगरावर कोसळले. प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, स्फोट इतका शक्तिशाली होता की त्याचा आवाज दूरच्या गावांमध्येही ऐकू आला. अपघातानंतर लगेचच विमानांच्या ढिगाऱ्यातून आगीच्या उंच ज्वाला उसळल्या.

मदत आणि बचाव कार्य सुरू

अपघाताची बातमी मिळताच, स्थानिक पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनाची पथके तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाली. डोंगराळ प्रदेश आणि घनदाट जंगलामुळे बचाव पथकांना घटनास्थळी पोहोचण्यात मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागला. या खाजगी विमानात किती लोक होते हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या घटनास्थळावरील विध्वंस पाहता, मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि मालमत्तेची हानी झाल्याची भीती आहे. पोलीस पथके ढिगाऱ्याजवळ पोहोचली असून आग विझवण्याचे आणि बेपत्ता लोकांचा शोध घेण्याचे काम करत आहेत.

धुराने आणि आगीच्या ज्वाळांनी परिसर व्यापला

अपघाताचे प्राथमिक व्हिडिओ आणि फोटोंमध्ये विमान डोंगरांमध्ये अडकलेले आणि घटनास्थळावरून दाट धूर निघत असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. स्थानिकांनी सर्वात आधी प्रतिसाद दिला, त्यानंतर प्रशासनाने सूत्रे हाती घेतली. हा अपघात काही तांत्रिक बिघाडामुळे झाला की खराब हवामानामुळे विमानाचा मार्ग अडवला गेला, याची चौकशी होणे बाकी आहे.

Published On: Apr 20, 2026 | 05:02 PM

