Hyundai VENUE चा स्पेशल एडिशन लाँच! जाणून घ्या वैशिष्ट्य आणि किंमत

भारतात आपल्याला अनेक लोकप्रिय कार पाहायला मिळतात. अशीच एक ग्राहकांची आवडती कार म्हणजे ह्युंदाई व्हेन्यू. नुकतेच या कारचे Knight Edition लाँच झाले आहे. चला याबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Apr 20, 2026 | 04:57 PM
  • भारतात कॉम्पॅक्ट एसयूव्हीला चांगली मागणी
  • Hyundai Venue ला भारतात मोठी मागणी
  • व्हेन्यू कारचा Knight Edition लाँच
भारतीय बाजारात कॉम्पॅक्ट SUV सेगमेंटमध्ये Hyundai Venue ही लोकप्रिय एसयूव्ही Hyundai Motor Company कडून विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. आता कंपनीने या एसयूव्हीचे नवीन Knight Edition लाँच केले असून, त्यात अनेक आकर्षक बदल करण्यात आले आहेत. चला या एडिशनची वैशिष्ट्ये आणि किमतीबद्दल जाणून घेऊयात.

Knight Edition लाँच

ह्युंदाईने Venue चा Knight Edition भारतीय बाजारात सादर केला आहे. या नवीन एडिशनमध्ये डिझाइन आणि फीचर्समध्ये खास बदल करून त्याला अधिक प्रीमियम लूक देण्यात आला आहे.

काय आहेत खास वैशिष्ट्ये?

Venue Knight Edition मध्ये काळ्या रंगाची फ्रंट रेडिएटर ग्रिल, मॅट ब्लॅक फ्रंट आणि रियर लोगो, ब्लॅक स्किड प्लेट, काळ्या रंगाच्या रूफ रेल्स आणि ORVM, 16-इंच अलॉय व्हील्स, लाल रंगाचे ब्रेक कॅलिपर्स यांचा समावेश आहे. याशिवाय, ब्रोन्झ इन्सर्टसह ब्लॅक थीम इंटीरियर आणि सीट अपहोल्स्ट्री देण्यात आली आहे, ज्यामुळे SUV ला अधिक स्पोर्टी आणि स्टायलिश लुक मिळतो.

Venue ला मिळाले नवे फीचर्स

ह्युंदाईने Venue च्या HX6T, HX10 आणि N10 व्हेरिएंट्समध्ये नवीन फीचर म्हणून डॅशकॅम दिला आहे. तसेच, Hazel Blue Matte आणि Mystic Sapphire Matte असे नवीन रंग पर्यायही उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

इंजिनमध्ये बदल नाही

या एडिशनमध्ये इंजिनमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. यामध्ये 1.2 लिटर पेट्रोल, 1.0 लिटर टर्बो GDi पेट्रोल आणि 1.5 लिटर CRDi डिझेल इंजिन पर्याय देण्यात आले आहेत. हे सर्व इंजिन मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनसह उपलब्ध आहेत.

किंमत

Venue Knight Edition ची एक्स-शोरूम किंमत 9.69 लाख रुपयांपासून सुरू होते, तर टॉप व्हेरिएंटची किंमत 15.48 लाख रुपये आहे.

कोणाशी आहे स्पर्धा?

कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये Venue Knight Edition चा मुकाबला Kia Sonet, Kia Syros, Mahindra XUV 3XO, Tata Nexon आणि Maruti Brezza यांसारख्या गाड्यांशी होतो.

Published On: Apr 20, 2026 | 04:57 PM

