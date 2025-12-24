Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

अक्षय खन्नाचा बदलला Attitude! ‘दृश्यम ३’ साठी जास्त फीची मागणी; चित्रपटात दिसणार नवा लूक

अक्षय खन्ना सध्या त्याच्या "धुरंधर" चित्रपटाच्या यशाचा आनंद घेताना दिसत आहे. दरम्यान, तो "दृश्यम ३" मधून माघार घेत असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. कारण अभिनेत्याने त्याच्या फी वाढवली आहे.

Updated On: Dec 24, 2025 | 11:13 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • अक्षय खन्नाचे बदलले आयुष्य
  • ‘दृश्यम ३’ साठी जास्त फीची मागणी
  • चित्रपटात दिसणार नवा लूक
 

रणवीर सिंग आणि अक्षय खन्ना यांचा चित्रपट “धुरंधर” बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड नफा कमवत आहे. यशाचा आनंद घेत असलेल्या अक्षयने “दृश्यम ३” चित्रपट सोडल्याचे वृत्त समोर आले आहे. असे म्हटले जात आहे की, निर्मात्यांशी असलेल्या सर्जनशील मतभेदांमुळे आणि आर्थिक मतभेदांमुळे अभिनेत्याने चित्रपट सोडला आहे. तसेच अभिनेत्याने धुरंधर चित्रपटाच्या यशानंतर त्याची फी वाढवली आहे.

“बॉलीवूड मशीन” च्या एका अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की, “धुरंधर” चित्रपटाच्या जबरदस्त बॉक्स ऑफिस यशानंतर अक्षय खन्नाने त्याच्या मानधनात लक्षणीय वाढ करण्याची मागणी केली होती. आर्थिक बाबींव्यतिरिक्त, अभिनेत्याने “दृश्यम ३” चित्रपटाच्या त्याच्या ऑन-स्क्रीन लूकमध्येही लक्षणीय बदल करण्याची मागणी केली होती. या मागण्यांमुळे मतभेद निर्माण झाले आणि शेवटी तो या प्रकल्पातून बाहेर पडला.

Anil Kapoor Birthday : राज कपूरच्या गॅरेजमध्ये दिवसरात्र केले काम, तेलुगू चित्रपटातून पदार्पण आणि आता बॉलीवूडचा सुपरस्टार

निर्मात्यांमध्ये बोलणे सुरु आहे

सूत्रांनुसार, अक्षय खन्ना आणि निर्मात्यांमध्ये अजूनही चर्चा सुरू आहे आणि त्याच्या बाहेर पडण्याबाबत कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. अभिनेता या प्रकल्पात परत येईल की निर्माते त्याची जागा दुसऱ्या कलाकाराला देतील हे सध्या अद्यापही स्पष्ट झालेले नाही आहे.

“धुरंधर” हा अक्षय खन्नाच्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा चित्रपट आहे. यात रणवीर सिंग, सारा अली खान, आर. माधवन आणि संजय दत्त यांच्यासह इतर कलाकार देखील पाहायला मिळणार आहेत. चित्रपट रिलीज झाल्यानंतर तीन आठवड्यांनंतरही हा चित्रपट हिट ठरत आहे. चित्रपटाने १७ दिवसांत भारतात ५५५ कोटी आणि जगभरात ८४७ कोटी रुपयांचा गल्ला पार केला.

हिंदुस्थानी भाऊचा जया बच्चनवर संताप, पापाराझींवर दिलेल्या वक्तव्याबद्दल म्हणाला, ‘ त्यांना त्यांची लायकी समजेल…’

“धुरंधर २” कधी होणार प्रदर्शित?

पहिल्या भागाच्या शेवटी या चित्रपटाच्या सिक्वेलची घोषणा करण्यात आली. “धुरंधर २” १९ मार्च २०२६ रोजी प्रदर्शित होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच ‘दृश्यम’ चित्रपटाबद्दल बोलायचं झालं तर चाहते अक्षय खन्नाला ‘दृश्यम ३’ मध्ये पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत.

Web Title: Akshaye khanna dropped out of drishyam 3 for demand change in his look and higher fee

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 24, 2025 | 11:13 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Movie Collection: ‘क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम’ बॉक्स ऑफिसवर सुस्साट, दोन आठवड्यात केली एवढ्या कोटींची कमाई!
1

Movie Collection: ‘क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम’ बॉक्स ऑफिसवर सुस्साट, दोन आठवड्यात केली एवढ्या कोटींची कमाई!

‘हिंदी मध्ये? हा महाराष्ट्र आहे भाऊ’, आता भाषेच्या वादात अडकला आमिर खान, अभिनेत्याने हिंदीत बोलणे टाळले
2

‘हिंदी मध्ये? हा महाराष्ट्र आहे भाऊ’, आता भाषेच्या वादात अडकला आमिर खान, अभिनेत्याने हिंदीत बोलणे टाळले

नवीन हॉरर वेब सिरीज ‘खोताची वाडी – एक शापित वास्तू’ हिंदी आणि मराठी भाषेत प्रेक्षकांच्या भेटीला!
3

नवीन हॉरर वेब सिरीज ‘खोताची वाडी – एक शापित वास्तू’ हिंदी आणि मराठी भाषेत प्रेक्षकांच्या भेटीला!

Daldal Teaser : ‘दलदल’ या खतरनाक वेब सीरिजचा टीझर रिलीज; भूमी पेडणेकर दिसणार अनोख्या शैलीत
4

Daldal Teaser : ‘दलदल’ या खतरनाक वेब सीरिजचा टीझर रिलीज; भूमी पेडणेकर दिसणार अनोख्या शैलीत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Amazon Sale 2026: फोन खरेदी करायचाय? हीच योग्य वेळ! 99,999 हजार रुपयांचा Motorola फोन आता घरी घेऊन या केवळ इतक्या किंमतीत

Amazon Sale 2026: फोन खरेदी करायचाय? हीच योग्य वेळ! 99,999 हजार रुपयांचा Motorola फोन आता घरी घेऊन या केवळ इतक्या किंमतीत

Jan 17, 2026 | 11:59 AM
PMC Election Result 2026: पुण्यात भाजपाचा डंका; अजित पवार निष्प्रभ! काँग्रेसने कसेबसे अस्तित्व राखले

PMC Election Result 2026: पुण्यात भाजपाचा डंका; अजित पवार निष्प्रभ! काँग्रेसने कसेबसे अस्तित्व राखले

Jan 17, 2026 | 11:55 AM
कमी पाणी पिणे करेल शरीराचा घातक! डिहायड्रेशन झाल्यानंतर आरोग्यासंबंधित उद्भवतात ‘या’ गंभीर समस्या

कमी पाणी पिणे करेल शरीराचा घातक! डिहायड्रेशन झाल्यानंतर आरोग्यासंबंधित उद्भवतात ‘या’ गंभीर समस्या

Jan 17, 2026 | 11:45 AM
लग्जरी बर्थ, ऑटोमॅटिक दरवाजे…; पंतप्रधान मोदी देशातील पहिली वंदे भारत स्लीपर ट्रेनला दाखवणार हिरवा झेंडा, काय आहेत तिकीट दर?

लग्जरी बर्थ, ऑटोमॅटिक दरवाजे…; पंतप्रधान मोदी देशातील पहिली वंदे भारत स्लीपर ट्रेनला दाखवणार हिरवा झेंडा, काय आहेत तिकीट दर?

Jan 17, 2026 | 11:41 AM
U19 World Cup Points Table : अफगाणिस्तानने केला मोठा उलटफेर, गुणतालिकेमध्ये पाकिस्तान तळाला! भारत नंबर 1

U19 World Cup Points Table : अफगाणिस्तानने केला मोठा उलटफेर, गुणतालिकेमध्ये पाकिस्तान तळाला! भारत नंबर 1

Jan 17, 2026 | 11:39 AM
व्हेनेझुएलावरील अमेरिकेच्या कारवाईचे आंतरराष्ट्रीय पडसाद; दक्षिण आफ्रिकेत ट्रम्पच्या दडपशाही विरोधात लोक एकजुट

व्हेनेझुएलावरील अमेरिकेच्या कारवाईचे आंतरराष्ट्रीय पडसाद; दक्षिण आफ्रिकेत ट्रम्पच्या दडपशाही विरोधात लोक एकजुट

Jan 17, 2026 | 11:35 AM
Belgaum crime: विधवा मुलीच्या पैशांवर डोळा? प्रेमसंबंधाच्या संशयातून अभियंत्यावर जीवघेणा हल्ला

Belgaum crime: विधवा मुलीच्या पैशांवर डोळा? प्रेमसंबंधाच्या संशयातून अभियंत्यावर जीवघेणा हल्ला

Jan 17, 2026 | 11:28 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Jan 16, 2026 | 07:01 PM
Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Jan 16, 2026 | 06:56 PM
Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Jan 16, 2026 | 06:39 PM
Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Jan 16, 2026 | 06:34 PM
Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Jan 16, 2026 | 06:29 PM
Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी

Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी

Jan 16, 2026 | 06:24 PM
Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय

Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय

Jan 16, 2026 | 03:17 PM