Anil Kapoor Birthday : राज कपूरच्या गॅरेजमध्ये दिवसरात्र केले काम, तेलुगू चित्रपटातून पदार्पण आणि आता बॉलीवूडचा सुपरस्टार

अनिल कपूर हे चित्रपट निर्माते सुरेंद्र कपूर आणि निर्मल कपूर यांचा मुलगा आहे. चित्रपटसृष्टीत येण्यासाठी त्यांच्या कुटुंबाला संघर्ष करावा लागला. जेव्हा ते मुंबईत आले तेव्हा त्यांनी काही काळ राज कपूरच्या यांच्या गॅरेजमध्ये वास्तव्य केले. एका छोट्या खोलीत राहून आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करूनही, अनिलने कधीही हार मानली नाही. हा संघर्ष त्यांच्या कारकिर्दीचा पाया बनला. अनिल यांनी वयाच्या १२ व्या वर्षी चित्रपटसृष्टीत प्रवेश केला. १९७९ मध्ये “हमरे तुम्हारे” या हिंदी चित्रपटातील एका छोट्या भूमिकाने त्यांनी आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. त्यानंतर १९८० मध्ये “वंश वृक्षम” या तेलुगू चित्रपटात त्यांनी मुख्य अभिनेता म्हणून काम केले.
१९८३ मध्ये आलेल्या “वो सात दिन” या बॉलीवूड चित्रपटात अनिल कपूर मुख्य भूमिकेत दिसले. अभिनयाव्यतिरिक्त, त्यांनी “चमेली की शादी” या चित्रपटाचे शीर्षक गीत गाऊन त्यांची गायन प्रतिभा देखील दाखवली, त्यांना समीक्षकांनी प्रशंसा देखील मिळाली. सेटवर अनिल कपूरचा खेळकर स्वभाव नेहमीच चर्चेत असतो. “मिस्टर इंडिया” च्या चित्रीकरणादरम्यान, तो अनेकदा त्याच्या सहकलाकारांना घाबरवत असे. कधीकधी तो कॅमेऱ्याच्या मागून मजेदार आवाज काढत असे, तर कधीकधी तो अचानक कोणाच्या तरी मागे लपून बसून त्यांना घाबरवत असे. “राम लखन” च्या एका गाण्याच्या चित्रीकरणादरम्यान, अनिल इतका मजेदार होता की तो नाचताना हसायला लागायचा आणि संपूर्ण सेट हास्याने भरून जायचे.
अभिनेत्याचा खोडकरपणा फक्त त्यांच्या सहकाऱ्यांपुरता मर्यादित नव्हता. दिग्दर्शक आणि टीमसोबत अनिल यांचे मजेदार वर्तन अतुलनीय होते. “परिंदा” आणि “तेजाब” सारख्या चित्रपटांच्या सेटवर ते विनोदांनी सगळ्यांचा मूड हलका करायचे. कधीकधी, स्टंट करताना, ते स्वतःच्या भूमिकेवरही विनोदाने हसायचे. अनिल कपूर यांनी हिंदीसोबतच तेलुगू आणि कन्नड चित्रपटांमध्येही काम केले. १९८४ मध्ये रिलीज झालेला “मशाल” हा त्यांच्या कारकिर्दीला बदलून टाकणारा देणारा चित्रपट ठरला. त्यानंतर त्यांनी “मेरी जंग,” “कर्मा,” “मिस्टर इंडिया,” “तेजाब,” “राम लखन,” आणि “परिंदा” सारखे हिट चित्रपट दिले. 1990 च्या दशकात त्यांनी “लम्हे,” “लाडला,” “जुदाई,” “दीवाना मस्ताना,” “हम आपके दिल में रहते हैं,” आणि “बीवी नंबर 1” सारख्या चित्रपटांमध्ये देखील काम केले.
अनिल कपूर यांनी आंतरराष्ट्रीय चित्रपट आणि टीव्ही मालिकांमध्येही आपला ठसा उमटवला आहे. डॅनी बॉयलच्या ऑस्कर विजेत्या चित्रपट “स्लमडॉग मिलेनियर” मधील त्यांच्या भूमिकेचे खूप कौतुक झाले. “२४” या टीव्ही मालिकेतील त्यांच्या कामाचेही कौतुक झाले. त्यांनी हॉलिवूड चित्रपट “मिशन: इम्पॉसिबल: घोस्ट प्रोटोकॉल” मध्ये टॉम क्रूझसोबत काम केले. अनिलने त्यांच्या कारकिर्दीत सहा फिल्मफेअर आणि दोन राष्ट्रीय पुरस्कार जिंकले आहेत. ते त्यांच्या फिटनेससाठी प्रसिद्ध असलेले अभिनेते आहेत.