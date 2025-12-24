Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Anil Kapoor Birthday : राज कपूरच्या गॅरेजमध्ये दिवसरात्र केले काम, तेलुगू चित्रपटातून पदार्पण आणि आता बॉलीवूडचा सुपरस्टार

बॉलीवूडमध्ये असे काही कलाकार आहेत ज्याचे वय कितीही असतो तरी अजूनही ते तरुण आणि उत्साही दिसतात. अनिल कपूर हा असाच एक अभिनेता आहे. त्याची ऊर्जा, फिटनेस, स्टाईल अजूनही चाहत्यांना आवडत आहे.

Updated On: Dec 24, 2025 | 09:09 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • राज कपूरच्या गॅरेजमध्ये दिवसरात्र केले काम
  • तेलुगू चित्रपटातून पदार्पण आणि आता बॉलीवूडचा स्टार
  • अनिल कपूर यांचा ६९ वा वाढदिवस
गाण्याचे चित्रीकरण असो किंवा अ‍ॅक्शन सीन असो, अनिल कपूर त्यांच्या सहकलाकार आणि टीमसोबत मजा करायला आणि विनोद करायला कधीच विसरत नाहीत. म्हणूनच सेटवरचे त्यांचे किस्से नेहमीच चर्चेत राहिलेले आहेत. प्रेक्षक त्यांना केवळ अभिनेता म्हणून नव्हे तर एक मजेदार व्यक्ती म्हणून लक्षात ठेवतात. अनिल कपूरचा जन्म २४ डिसेंबर १९५६ रोजी मुंबईत झाला. आणि आज या अभिनेत्याचा वाढदिवस आहे. अनिल कपूर त्यांचा आज ६९ वा वाढदिवस साजरा करत आहे. आज या खासनिमित्ताने आपण त्यांच्याबद्दल जाणून घेणार आहोत.

Murder Mystery: नेटफ्लिक्सच्या नव्या चित्रपटाने केलाय कल्ला, विचारात पाडणारा Climax

अनिल कपूर हे चित्रपट निर्माते सुरेंद्र कपूर आणि निर्मल कपूर यांचा मुलगा आहे. चित्रपटसृष्टीत येण्यासाठी त्यांच्या कुटुंबाला संघर्ष करावा लागला. जेव्हा ते मुंबईत आले तेव्हा त्यांनी काही काळ राज कपूरच्या यांच्या गॅरेजमध्ये वास्तव्य केले. एका छोट्या खोलीत राहून आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करूनही, अनिलने कधीही हार मानली नाही. हा संघर्ष त्यांच्या कारकिर्दीचा पाया बनला. अनिल यांनी वयाच्या १२ व्या वर्षी चित्रपटसृष्टीत प्रवेश केला. १९७९ मध्ये “हमरे तुम्हारे” या हिंदी चित्रपटातील एका छोट्या भूमिकाने त्यांनी आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. त्यानंतर १९८० मध्ये “वंश वृक्षम” या तेलुगू चित्रपटात त्यांनी मुख्य अभिनेता म्हणून काम केले.

१९८३ मध्ये आलेल्या “वो सात दिन” या बॉलीवूड चित्रपटात अनिल कपूर मुख्य भूमिकेत दिसले. अभिनयाव्यतिरिक्त, त्यांनी “चमेली की शादी” या चित्रपटाचे शीर्षक गीत गाऊन त्यांची गायन प्रतिभा देखील दाखवली, त्यांना समीक्षकांनी प्रशंसा देखील मिळाली. सेटवर अनिल कपूरचा खेळकर स्वभाव नेहमीच चर्चेत असतो. “मिस्टर इंडिया” च्या चित्रीकरणादरम्यान, तो अनेकदा त्याच्या सहकलाकारांना घाबरवत असे. कधीकधी तो कॅमेऱ्याच्या मागून मजेदार आवाज काढत असे, तर कधीकधी तो अचानक कोणाच्या तरी मागे लपून बसून त्यांना घाबरवत असे. “राम लखन” च्या एका गाण्याच्या चित्रीकरणादरम्यान, अनिल इतका मजेदार होता की तो नाचताना हसायला लागायचा आणि संपूर्ण सेट हास्याने भरून जायचे.

भारती सिंगने दोन दिवसांनी दाखवली काजूची झलक, बाळाला हातात घेऊन कॉमेडियन भावुक; म्हणाली…

अभिनेत्याचा खोडकरपणा फक्त त्यांच्या सहकाऱ्यांपुरता मर्यादित नव्हता. दिग्दर्शक आणि टीमसोबत अनिल यांचे मजेदार वर्तन अतुलनीय होते. “परिंदा” आणि “तेजाब” सारख्या चित्रपटांच्या सेटवर ते विनोदांनी सगळ्यांचा मूड हलका करायचे. कधीकधी, स्टंट करताना, ते स्वतःच्या भूमिकेवरही विनोदाने हसायचे. अनिल कपूर यांनी हिंदीसोबतच तेलुगू आणि कन्नड चित्रपटांमध्येही काम केले. १९८४ मध्ये रिलीज झालेला “मशाल” हा त्यांच्या कारकिर्दीला बदलून टाकणारा देणारा चित्रपट ठरला. त्यानंतर त्यांनी “मेरी जंग,” “कर्मा,” “मिस्टर इंडिया,” “तेजाब,” “राम लखन,” आणि “परिंदा” सारखे हिट चित्रपट दिले. 1990 च्या दशकात त्यांनी “लम्हे,” “लाडला,” “जुदाई,” “दीवाना मस्ताना,” “हम आपके दिल में रहते हैं,” आणि “बीवी नंबर 1” सारख्या चित्रपटांमध्ये देखील काम केले.

अनिल कपूर यांनी आंतरराष्ट्रीय चित्रपट आणि टीव्ही मालिकांमध्येही आपला ठसा उमटवला आहे. डॅनी बॉयलच्या ऑस्कर विजेत्या चित्रपट “स्लमडॉग मिलेनियर” मधील त्यांच्या भूमिकेचे खूप कौतुक झाले. “२४” या टीव्ही मालिकेतील त्यांच्या कामाचेही कौतुक झाले. त्यांनी हॉलिवूड चित्रपट “मिशन: इम्पॉसिबल: घोस्ट प्रोटोकॉल” मध्ये टॉम क्रूझसोबत काम केले. अनिलने त्यांच्या कारकिर्दीत सहा फिल्मफेअर आणि दोन राष्ट्रीय पुरस्कार जिंकले आहेत. ते त्यांच्या फिटनेससाठी प्रसिद्ध असलेले अभिनेते आहेत.

 

Published On: Dec 24, 2025 | 09:09 AM

