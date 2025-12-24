हिंदुस्थानी भाऊचा जया बच्चनवर संताप, पापाराझींवर दिलेल्या वक्तव्याबद्दल म्हणाला, ‘ त्यांना त्यांची लायकी समजेल…’

भारती सिंगने दोन दिवसांनी दाखवली काजूची झलक, बाळाला हातात घेऊन कॉमेडियन भावुक; म्हणाली…
हिंदुस्थानी भाऊ एका कार्यक्रमात जया यांनी पापाराझींवर केलेल्या वक्त्यावर उत्तर दिले. ते म्हणाले, “तिने कपड्यांवर टिप्पणी केली, बरोबर? अमिताभ बच्चनच्या पत्नीचे नाव काय आहे? जया बच्चन, ती स्वतः कुराड बाजारची १५० रुपयांची साडी घालते. आणि ती या लोकांना गरीब म्हणते. ते कोणते घाणेरडे कपडे घालतात? तुम्ही अशा लोकांच्या मागे का जाता जिथे तुम्हाला आदर मिळत नाही? जेव्हा तुम्ही त्यांना दाखवणे थांबवाल तेव्हा त्यांना त्यांची जागा कळेल. समजले?” हे लोक तुमच्यामुळे दिसतात. अन्यथा, साधं त्यांना कुत्राही ओळखणार नाही.’ असे भाऊ म्हणाला आहे.
जया बच्चन यांच्या टिप्पणीवर हिंदुस्थानी भाऊ संतापले
विकास पाठक पुढे म्हणाले, “जिथे तुम्हाला आदर मिळणार नाही, तिथे मी तुम्हाला हात जोडून सांगतो, आम्ही जे काही झालो आहोत ते तुमच्यामुळेच आहे. जर आम्ही स्वतः तुमचा आदर करणार नाही, तर तुम्ही विचार करणे खूप महत्वाचे आहे, खूप महत्वाचे आहे. तुम्ही का जाता? तुमच्या वर एक बॉस बसलेला आहे, त्याला जाण्यास सांगा. तिथे आमचा आदर केला जात नाही, एकदा जा. जेव्हा तुमचा अपमान होईल, तेव्हा तुम्हाला कळेल. म्हणून अशा लोकांचे अनुसरण करू नका. जिथे तुम्हाला आदर मिळत नाही. तुम्ही लोकांनी त्यांना बनवले आहे.”
जया बच्चन यांनी पापाराझींला फटकारले
जया बच्चन यांनी बरखा दत्तच्या मोजो स्टोरी शो “वी द वुमन” मध्ये पापाराझींबद्दल सांगितले की, “माझे मीडियाशी चांगले संबंध आहेत, पण माझे पापाराझींशी अजिबात चांगले संबंध नाहीत. हे लोक कोण आहेत? बाहेर घाणेरडे, घट्ट पँट घालून, हातात मोबाईल घेऊन बसलेले हे लोक असे मानतात की त्यांच्याकडे मोबाईल फोन आहे म्हणून ते तुमचा फोटो काढू शकतात आणि त्यांना जे हवे ते बोलू शकतात. ते कोणत्या प्रकारच्या कमेंट्स करतात? तुम्ही माझा तिरस्कार करता, ते तुमचे मत आहे. माझे मत असे आहे की मला तुम्ही आवडत नाही. तुम्हाला वाटते की तुम्ही मोबाईल कॅमेरा घेऊन उंदीरासारखे एखाद्याच्या घरात घुसू शकता?”