Ikkis Movie Review : केवळ युद्धाचा आक्रोश नाही तर हृदयाजवळची आठवण आहे ‘हा’ चित्रपट, अगस्त्य नंदाचे कौतुक

दिग्दर्शक श्रीराम राघवन यांचा “इक्कीस” हा चित्रपट युद्ध संपते, पण त्यामागील कथा कधीच संपत नाही याचे उत्तम उदाहरण आहे. या चित्रपटामध्ये शौर्य, एखाद्याला गमावण्याचे दुःख, जबाबदारी आणि आठवणींचा शोध हे सगळे दाखवण्यात आलं आहे. जड संवाद किंवा कोणतेही ढोंग न करता, हा चित्रपट थेट हृदयापर्यंत पोहचणार आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, या चित्रपटामध्ये कोणाही गोंधळ नाही उलट शांतपणे या चित्रपटांने त्याचा संदेश दिला आहे. चाहत्यांना हा चित्रपट नक्की आवडणार आहे.
“इक्कीस” हा चित्रपट अरुण खेतरपाल यांच्या शौर्याची कथा सांगणारा आहे. दिग्दर्शक श्रीराम राघवन यांनी “इक्कीस” ची कथा सुंदरपणे मांडली आहे. दोन भागात असणारा हा चित्रपट प्रथम आपल्याला १९७१ च्या बसंतरच्या लढाईत घेऊन जातो, जिथे २१ वर्षीय अरुण खेतरपाल रणगाड्यासह युद्धभूमीवर असतो. हा चित्रपट युद्ध परिस्थितीला आक्रोशच्या स्वरूपात नव्हे तर एका तरुण अधिकाऱ्याच्या खांद्यावर येणाऱ्या भीती, गोंधळ आणि जबाबदारीतून दाखवण्यात आला आहे. चित्रपटातील प्रत्येक निर्णय महत्त्वाचा आहे, प्रत्येक क्षण भावुक आहे आणि हेच प्रेक्षकांना सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत खिळवून ठेवणारे आहे.
जेव्हा कथा २००१ मध्ये सुरु होते तेव्हा त्याचा खेळ बदलतो. हे युद्ध संपले आहे, पण त्याचा प्रभाव जिवंत आहे. धर्मेंद्र ब्रिगेडियर एम.एल. खेत्रपाल यांची व्यक्तिरेखा साकारतात, ज्यांनी आपला मुलगा गमावला आहे पण तरीही त्यांची उपस्थिती जाणवते. जयदीप अहलावत यांच्या ब्रिगेडियर ख्वाजा मोहम्मद नासिर यांच्यासोबतचे त्यांचे दृश्य साधे पण हृदयस्पर्शी आहेत. हा भाग युद्धापेक्षा मानवांमध्ये निर्माण होणाऱ्या शून्यतेबद्दल अधिक सांगत आहे.
‘इक्कीस’ मधील कलाकारांचा अभिनय
जयदीप अहलावत त्याच्या पात्रात संतुलन आणि गांभीर्य आणतात. अभिनेत्याने खूप काही पाहिलेल्या आणि आता कमी शब्दात जास्त अनुभवणाऱ्या माणसाच्या भूमिकेत आहे. धर्मेंद्र यांची उपस्थितीने काही सीन आणखी खास बनले आहेत. त्याच्या डोळ्यातील ओलावा, त्याच्या चेहऱ्यावरील थकवा आणि शांतता एकही शब्द न बोलता खूप काही सांगून जाते. दरम्यान, अगस्त्य नंदा पूर्णपणे अरुण खेत्रपालचे मूर्त रूप धारण करताना दिसला आहे. त्याचा अभिनय कृत्रिम किंवा अतिरेकी नाही. तो एक सामान्य, प्रामाणिक आणि जबाबदार सैनिकासारखा दिसतो आणि हेच त्याचे पात्र संबंधित बनवते. सिमर भाटिया देखील तिच्या पहिल्याच भूमिकेत मोहित करते. किरणच्या भूमिकेत, ती अरुणने गमावलेल्या आयुष्याची झलक दाखवते.
‘इक्कीस’ चित्रपटाचे पार्श्वसंगीत
चित्रपटाचा पार्श्वसंगीत सुखदायक आहे. युद्धादरम्यान, रणगाड्यांचा आवाज, आग आणि स्फोट वातावरण तयार करण्यात आले आहे. २००१ च्या भागात, संगीत खूप हलके आणि शांत आहे, जे आठवणी आणि अनुत्तरीत प्रश्नांना उजाळा देते. ‘इक्कीस’ मधील VFX केवळ दाखवण्यासाठी नाही. रणगाड्यांचे दृश्ये इतकी वास्तववादी आहेत की युद्धाचा दबाव आपोआप जाणवतो. स्फोट फक्त पाहण्यासाठी आणि ऐकण्यासाठी नाहीत; चित्रपटातील प्रत्येक क्षण कथेला पुढे नेण्याचे काम करतो.