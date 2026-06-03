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‘द पिरॅमिड स्कीम’मधून अल्फिया जाफरीचे दमदार पदार्पण; अरुणाभ कुमार यांना म्हटले सर्वात मोठा आधारस्तंभ

Updated On: Jun 03, 2026 | 07:55 PM IST
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सारांश

TVFच्या आगामी ‘द पिरॅमिड स्कीम’ या मालिकेतून दिग्दर्शक रूमी जाफरी यांची कन्या अल्फिया जाफरी अभिनय क्षेत्रात पदार्पण करत आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

TVFची बहुप्रतीक्षित कॉमेडी-ड्रामा मालिका ‘द पिरॅमि ड स्कीम’ प्रेक्षकांच्या भेटीला येण्यास सज्ज झाली असताना अभिनेत्री अल्फिया जाफरी विशेष चर्चेत आली आहे. प्रसिद्ध दिग्दर्शक रूमी जाफरी यांची कन्या असलेल्या अल्फियाने सोशल मीडियावर TVFचे संस्थापक अरुणाभ कुमार यांच्यासोबतचा एक खास फोटो शेअर करत आपल्या अभिनय क्षेत्रातील पहिल्या प्रवासाबद्दल भावना व्यक्त केल्या आहेत.

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भारतातील सर्वाधिक लोकप्रिय आणि दर्जेदार कंटेंट स्टुडिओंपैकी एक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या TVFने गेल्या काही वर्षांत वास्तववादी आणि हृदयाला भिडणाऱ्या कथांमुळे प्रेक्षकांमध्ये वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. अनेक नवोदित कलाकारांना संधी देत त्यांना मोठे व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यातही TVFचा मोठा वाटा राहिला आहे. अशाच प्रतिष्ठित संस्थेच्या माध्यमातून अल्फिया जाफरी अभिनय क्षेत्रात पदार्पण करत आहे.

सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये अल्फियाने सांगितले की, ती लहानपणापासून TVFच्या मालिका आणि कथाकथन शैलीची चाहती आहे. TVFच्या कथा विविध वयोगटातील प्रेक्षकांशी सहजपणे जोडल्या जातात आणि त्यामुळे या संस्थेसोबत पहिल्याच प्रकल्पात काम करण्याची संधी मिळणे तिच्यासाठी अत्यंत खास असल्याचे तिने नमूद केले.

अल्फियाने विशेषतः अरुणाभ कुमार यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. अभिनय क्षेत्रात पहिल्यांदाच पाऊल टाकताना मनात भीती, उत्सुकता आणि अनेक प्रश्न होते. मात्र, अशा परिस्थितीत अरुणाभ कुमार यांनी तिला सातत्याने मार्गदर्शन केले आणि आत्मविश्वास दिला. त्यामुळेच तिने त्यांना आपला सर्वात मोठा ‘सपोर्ट सिस्टीम’ आणि ‘मार्गदर्शक प्रकाश’ असे संबोधले आहे. त्यांच्या मदतीशिवाय हा प्रवास अधिक कठीण झाला असता, असेही तिने स्पष्ट केले.

याशिवाय, विजय कोशी, श्रेयांश पांडे आणि आशीष आर. शुक्ला यांचेही तिने आभार मानले. या प्रकल्पादरम्यान अनेक नवीन गोष्टी शिकण्याची संधी मिळाली, अनेक अनुभव प्रथमच घेतले आणि आयुष्यभर लक्षात राहतील अशा आठवणी निर्माण झाल्याचे अल्फियाने आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

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दरम्यान, ‘द पिरॅमिड स्कीम’ ही मालिका ५ जूनपासून प्राइम व्हिडिओवर प्रदर्शित होणार आहे. आशीष आर. शुक्ला आणि श्रेयांश पांडे दिग्दर्शित या मालिकेत परमवीर सिंह चीमा, रणवीर शौरी, शेखर सुमन, अंजन श्रीवास्तव, अल्फिया जाफरी आणि आशीष राघव यांसारखे कलाकार प्रमुख भूमिकांमध्ये झळकणार आहेत. विनोद आणि नाट्य यांचा सुरेख संगम असलेली ही मालिका प्रेक्षकांचे मनोरंजन करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. अलीकडच्या काळात ‘पंचायत’, ‘अस्पिरंट्स’, ‘संदीप भैया’ आणि ‘सपने वर्सेस एव्हरीवन’ यांसारख्या गाजलेल्या मालिकांमुळे TVFने प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड लोकप्रियता मिळवली आहे. त्यामुळे ‘द पिरॅमिड स्कीम’ या नव्या मालिकेकडूनही प्रेक्षकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. अल्फिया जाफरीच्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात या मालिकेतून होत असल्याने तिच्या कामगिरीकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Alfiya jafry makes a powerful debut in the pyramid scheme

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Published On: Jun 03, 2026 | 07:55 PM

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