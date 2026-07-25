शनिवार, 25 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • The Vadgaon Nimbalkar Police Have Busted A Gang That Stole Hyva Tipper Trucks

हायवा टिपर चोरणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश; वडगाव निंबाळकर पोलिसांनी दोघांना पकडले

Updated On: Jul 25, 2026 | 05:41 PM IST
जाहिरात
सारांश

वडगाव निंबाळकर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील मुढाळे येथील पेट्रोल पंपावरून हायवा टिपर चोरणाऱ्या टोळीला वडगाव निंबाळकर पोलीस ठाण्याच्या टीमने मोठ्या शिताफीने जेरबंद केले आहे.

हायवा टिपर चोरणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश; वडगाव निंबाळकर पोलिसांनी दोघांना पकडले

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

सोमेश्वनगर : राज्यासह देशभरात चोरट्यांनी धुमाकूळ घातला असून, दररोज चोरटे नागरिकांना लुटत आहेत. वाढत्या चोरीच्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये भिती पसरत आहे. अशातच आता एक मोठी बातमी समोर आली आहे. वडगाव निंबाळकर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील मुढाळे येथील पेट्रोल पंपावरून हायवा टिपर चोरणाऱ्या टोळीला वडगाव निंबाळकर पोलीस ठाण्याच्या टीमने मोठ्या शिताफीने जेरबंद केले आहे. याबाबत बारामतीचे उपविभागीय पोलीस अधिक्षक चैतन्य कदम यांनी पत्रकार परिषद घेत माहिती दिली.

 

दिनांक २४ जुलैच्या मध्यरात्री ते पहाटेच्या दरम्यान मुढाळे येथील किसन माळशिकारे यांच्या पेट्रोल पंपांवरुन हायवा टिपर चोरीला गेल्याची घटना घडली. याबाबत नवनाथ शंकर जगताप (रा. मुरूम ता. बारामती ) यांनी वडगाव निंबाळकर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली होती. त्यांच्या फिर्यादीनंतर सहाय्यक पोलीस निरीक्षक जीवन मोहिते यांनी तात्काळ गुन्हे शोध पथकाला पाचारण केले. सीसीटीव्ही फूटेज, तांत्रिक तपास तसेच गोपनीय माहितीच्या आधारे पोलिसांनी सुमारे २५० किलोमीटर असलेल्या छत्रपती संभाजीनगर येथील वाळूंज एमआयडीसीपर्यंत माग काढत हा टिपर चोरणाऱ्या राहुल किसन कराळे ( वय. ३१ रा. सिरेगाव ता. गंगाखेड जि. संभाजीनगर ) व आदित्य रमेश कराळे ( वय. २५ रा. सिसेगाव ता. गंगाखेड जि. संभाजीनगर ) यांना अटक करून त्यांच्याकडून हायवा टिपर हस्तगत करण्यात आला आहे.

ही कामगिरी पुणे जिल्हा ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल्ल, अप्पर पोलीस अधीक्षक गणेश बिरादार, उपविभागीय पोलीस अधिकारी चैतन्य कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक जीवन मोहिते, पोलिस हवालदार भगवान पाटील, महेश पन्हाळे, पोपट नाळे, अनिल खेडकर, हृदयनाथ देवकर, भाऊसाहेब मारकड, आबा जाधव, नरेंद्र यादव, धनंजय भोसले, विकास येटाळे यांनी केली आहे.

हे सुद्धा वाचा : मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेप्रकरणी मोठी अपडेट; उप अग्निशमन अधिकारी चिपाडेंवर निलंबनाची टांगती तलवार

मैत्रीणीच्या घरात डल्ला मारणाऱ्या मित्राला ठोकल्या बेड्या

पुण्यातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. शिक्षक असलेल्या मैत्रीणीला भेटण्यास आल्यानंतर २४ हजारांची रोकड, सोन्याचे दागिणे असा १४ लाख ६३ हजार रुपयांचा ऐवज चोरी करून फरार झालेल्या मित्राला कोंढवा पोलिसांनी जेरबंद केले आहे. पोलिसांनी त्याला गुजरात राज्यातील वडोदरा येथून अटक केली असून, मैत्रीण शेजारी डब्बा देण्यास गेल्यानंतर त्याने ही चोरी केली होती. यश कैलास भुलचंदानी (वय. 24, रा. मोहाडी, जि. म्हैसाणा, गुजरात) असे आरोपीचे नाव आहे. त्याच्याकडून चोरी केलेले १४ लाख ३९ हजार रुपये किंमतीचे १६ तोळे सोन्याचे दागिणे जप्त करण्यात आले आहेत.

Web Title: The vadgaon nimbalkar police have busted a gang that stole hyva tipper trucks

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 25, 2026 | 05:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

एसटी बँकेच्या संचालकाला लाचं घेणं भोवलं; बारामती बसस्थानकासमोरच एसीबीने रंगेहात पकडलं
1

एसटी बँकेच्या संचालकाला लाचं घेणं भोवलं; बारामती बसस्थानकासमोरच एसीबीने रंगेहात पकडलं

‘…तर तुम्हाला मारून टाकेन’; रांजणगावात जावयाकडून सासर्‍याला चाकू दाखवून धमकी
2

‘…तर तुम्हाला मारून टाकेन’; रांजणगावात जावयाकडून सासर्‍याला चाकू दाखवून धमकी

मनपासमोरून रिक्षा चोरली, 10 वर्षांच्या चिमुकलीचे अपहरण केले अन्…
3

मनपासमोरून रिक्षा चोरली, 10 वर्षांच्या चिमुकलीचे अपहरण केले अन्…

घाटी परिसरातून महिलेचे अपहरण; पत्र्याच्या शेडमध्ये नेऊन सलग दोन दिवस अत्याचार
4

घाटी परिसरातून महिलेचे अपहरण; पत्र्याच्या शेडमध्ये नेऊन सलग दोन दिवस अत्याचार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
हायवा टिपर चोरणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश; वडगाव निंबाळकर पोलिसांनी दोघांना पकडले

हायवा टिपर चोरणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश; वडगाव निंबाळकर पोलिसांनी दोघांना पकडले

Jul 25, 2026 | 05:41 PM
‘मी स्वतः मोदींना भेटलो’; धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यावर शरद पवारांचा मोठा खुलासा, ‘त्या’ चर्चेच्या परिणामांमुळेच…

‘मी स्वतः मोदींना भेटलो’; धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यावर शरद पवारांचा मोठा खुलासा, ‘त्या’ चर्चेच्या परिणामांमुळेच…

Jul 25, 2026 | 05:38 PM
भारत पाकिस्तानची बॅंड वाजवण्यास सज्ज; पुरुष अन् महिला संघ प्रत्येकी 2 सामने खेळणार, काय आहे वेळापत्रक?

भारत पाकिस्तानची बॅंड वाजवण्यास सज्ज; पुरुष अन् महिला संघ प्रत्येकी 2 सामने खेळणार, काय आहे वेळापत्रक?

Jul 25, 2026 | 05:33 PM
Commonwealth Games 2026 मध्ये भारताला धक्का; पदकाची दावेदार तूलिका मानवर NADA ची कारवाई, प्रकरण काय?

Commonwealth Games 2026 मध्ये भारताला धक्का; पदकाची दावेदार तूलिका मानवर NADA ची कारवाई, प्रकरण काय?

Jul 25, 2026 | 05:31 PM
IranWarning :५०० मीटर अमेरेकी सैन्यापासून दूर रहा , इराणने आखातातल्या नागरिकांना केलं खुलं आवाहन

IranWarning :५०० मीटर अमेरेकी सैन्यापासून दूर रहा , इराणने आखातातल्या नागरिकांना केलं खुलं आवाहन

Jul 25, 2026 | 05:26 PM
Education Minister Resignation: केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा; साताऱ्यात पेढे वाटून तरुणांचा साजरा जल्लोष

Education Minister Resignation: केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा; साताऱ्यात पेढे वाटून तरुणांचा साजरा जल्लोष

Jul 25, 2026 | 05:25 PM
मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेप्रकरणी मोठी अपडेट; उप अग्निशमन अधिकारी चिपाडेंवर निलंबनाची टांगती तलवार

मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेप्रकरणी मोठी अपडेट; उप अग्निशमन अधिकारी चिपाडेंवर निलंबनाची टांगती तलवार

Jul 25, 2026 | 05:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा