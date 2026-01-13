Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

अॅमेझॉन एमएक्स प्लेयरच्या वतीने ‘भारत के सुपर फाउंडर्स’ च्या ट्रेलरचे अनावरण, भारतातील नवोदित उद्योजकांसाठी 100 कोटींची गुंतवणूक

भारत के सुपर फाउंडर्स' च्या ट्रेलरचे अनावरण करण्यात आले असून सिरीजमध्ये मार्गदर्शक आणि होस्ट म्हणून सुनील शेट्टी दिसणार आहेत.

Updated On: Jan 13, 2026 | 07:49 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

अॅमेझॉनची विनामूल्य व्हिडिओ स्ट्रिमिंग सेवा एमएक्स प्लेयरने उद्योजकांसाठी नव्या रियलिटी सिरीज ‘भारत के सुपर फाउंडर्स’ चा ट्रेलर आज रिलीज केला आहे. ही सिरीज उद्योजकांची क्षमता, त्यांची कल्पना आणि निर्णय घेण्याची तयारी तपासेल. 16 जानेवारी 2026 पासून ही मालिका फ्रीमध्ये एमएक्स प्लेयरवर पाहता येणार आहे.

सिरीजमध्ये मार्गदर्शक आणि होस्ट म्हणून सुनील शेट्टी दिसणार आहेत. भारतातील आगामी उद्योजकांना योग्य मार्गदर्शन आणि प्रेरणा मिळावी म्हणून उद्योगपतींच्या एका प्रतिष्ठित पॅनेलने सहभागी होणार आहे. सिरीजची निर्मिती रस्क मीडिया आणि रिकर क्लब यांनी केली असून, स्टॉकग्रो, लेगसी कलेक्टिव्ह, वनप्लस पॅड 3 आणि बॉलर्स यांसारख्या कंपन्यांचा प्रायोजकांचा सहभाग आहे.

या सिरीजमध्ये भारतातील लहान शहरांतील आणि नवीन बाजारपेठेतील उद्योजकांची कल्पना आणि मेहनत दिसेल. संस्थापक आपले व्यवसाय स्पष्टता, धैर्य आणि जोखीम पत्करण्याच्या क्षमतेसह सादर करतील. ट्रेलरमध्ये 100 कोटींच्या गुंतवणुकीवरही लक्ष केंद्रित केले आहे, ज्यामुळे ही मालिका भारतातील सर्वात मोठी उद्योजक रियलिटी सिरीज ठरली आहे.

 

सिरीजबाबत बोलताना सुनील शेट्टी म्हणाले, “यश हे सातत्यातून येते, शॉर्टकटमधून नाही यावर माझा विश्वास आहे. ‘भारत के सुपरफाऊंडर्स” चा अर्थ हाच आहे. हा सगळा खेळ काम करणे, अपयश, शिकणे आणि पुन्हा उठून उभे राहण्याबद्दल आहे. खऱ्या कल्पनांना गांभीर्याने घेतले जाते आणि खऱ्या भांडवलाचा आधार दिला जातो. अशा ठिकाणी आगामी संस्थापक म्हणजे फाऊंडर्सना मार्गदर्शन करण्याला मी खरोखर महत्त्व देतो.”

उद्योगपती डॉ. ए. वेलूमणि म्हणाले, “ही सिरीज व्यवसाय उभारण्याचे वास्तविक आव्हान दाखवते, जोखीम आणि दबावाचा सामना करणाऱ्या उद्योजकांना मार्गदर्शन करते.” नितीश मित्तरसैन म्हणाले, “खऱ्या उद्योजकतेसाठी धैर्य, जोखीम पत्करणे आणि जुळवून घेण्याची क्षमता आवश्यक आहे. या सिरीजमुळे उद्योजकांना त्यांच्या कल्पना पूर्ण करण्याची संधी मिळणार आहे.”

2026 दीपिकासाठी खास ठरणार? दीपिका पादुकोण किंग आणि ‘या’ प्रोजेक्ट्समध्ये झळकणार; आगामी चित्रपटाची प्रचंड उत्सुकता

‘भारत के सुपर फाउंडर्स’ 16 जानेवारी 2026 पासून अॅमेझॉन एमएक्स प्लेयरवर विशेष स्ट्रिम होईल. जे एमएक्स प्लेयर अॅपद्वारे मोबाईल आणि कनेक्टेड टीव्हीवर, अॅमेझॉन शॉपिंग अॅप, प्राइम व्हिडिओ, फायर टीव्ही आणि एअरटेल एक्सट्रीमवर उपलब्ध असेल.

Talwiinder-Disha Patani: टायगर श्रॉफसोबतच्या ब्रेकअपनंतर दिशा पटानी पुन्हा प्रेमात? 5 वर्षांनी लहान गायकासोबतचा Video व्हायरल

Web Title: Amazon mx player unveils the trailer of bharat ke super founders

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 13, 2026 | 07:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

”मला काही मोठा स्टार बनायचं नव्हतं…”, ‘हॅपी पटेल’मध्ये एन्ट्रीबाबत इमरान खानचा खुलासा
1

”मला काही मोठा स्टार बनायचं नव्हतं…”, ‘हॅपी पटेल’मध्ये एन्ट्रीबाबत इमरान खानचा खुलासा

अजय देवगण घेऊन येतोय एआय निर्मित ‘बाल तन्हाजी’, टीझरने वाढवली चाहत्यांची उत्सुकता
2

अजय देवगण घेऊन येतोय एआय निर्मित ‘बाल तन्हाजी’, टीझरने वाढवली चाहत्यांची उत्सुकता

‘मला माहीत नाही मी परत येईन की नाही…’ सोशल मीडियावर नेहा कक्करची धक्कादायक पोस्ट, नक्की काय घडलंय?
3

‘मला माहीत नाही मी परत येईन की नाही…’ सोशल मीडियावर नेहा कक्करची धक्कादायक पोस्ट, नक्की काय घडलंय?

ॲमेझॉनच्या काळजात काय दडलंय? हजारो वर्षे जगापासून लपलेल्या ‘त्या’ जमातीचा उलगडा
4

ॲमेझॉनच्या काळजात काय दडलंय? हजारो वर्षे जगापासून लपलेल्या ‘त्या’ जमातीचा उलगडा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

Jan 19, 2026 | 10:11 PM
Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Jan 19, 2026 | 09:54 PM
PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

Jan 19, 2026 | 09:39 PM
द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक

द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक

Jan 19, 2026 | 09:37 PM
Ahilyanagar News: ‘या’ कारखान्यातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ! चक्क 10 महिन्यांपासून पगार झालाच नाही

Ahilyanagar News: ‘या’ कारखान्यातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ! चक्क 10 महिन्यांपासून पगार झालाच नाही

Jan 19, 2026 | 09:30 PM
Maharashtra Politics: वडगाव मावळमध्ये अनोखा अंदाज; एकूण 15 जागांवर ‘मविआ’ म्हणून ‘हे’ पक्ष लढणार

Maharashtra Politics: वडगाव मावळमध्ये अनोखा अंदाज; एकूण 15 जागांवर ‘मविआ’ म्हणून ‘हे’ पक्ष लढणार

Jan 19, 2026 | 09:29 PM
War Alert: मध्य-पूर्वेत वादळापूर्वीची शांतता! Iran-US रणभूमीच्या दिशेने; आकाशात B-2 Stealth, समुद्रात ‘USS अब्राहम लिंकन’ची धडक

War Alert: मध्य-पूर्वेत वादळापूर्वीची शांतता! Iran-US रणभूमीच्या दिशेने; आकाशात B-2 Stealth, समुद्रात ‘USS अब्राहम लिंकन’ची धडक

Jan 19, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM