Talwiinder-Disha Patani: टायगर श्रॉफसोबतच्या ब्रेकअपनंतर दिशा पटानी पुन्हा प्रेमात? 5 वर्षांनी लहान गायकासोबतचा Video व्हायरल

टायगर श्रॉफशी दीर्घकाळ संबंध असलेली अभिनेत्री दिशा पटानी पुन्हा एकदा तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहे. दिशा आणि टायगरने कधीही त्यांच्या नात्याची सार्वजनिकपणे कबुली दिली नसली तरी, २०२२ मध्ये त्यांचा ब्रेकअप होण्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. आता, त्यांच्या ब्रेकअपनंतर जवळजवळ चार वर्षांनी, दिशा पुन्हा प्रेमात पडली आहे असे दिसते – आणि यावेळी, तिचे नाव पंजाबी गायक तलविंदर सिंगशी जोडले जात आहे.
दिशा पटानीला अलीकडेच उदयपूरमध्ये पाहिले गेले, जिथे ती कृती सेननची बहीण नुपूर सेनन आणि गायिका स्टेबिन बेन यांच्या लग्नाला उपस्थित होती. तिला उदयपूर विमानतळावर तिची जवळची मैत्रीण, अभिनेत्री मौनी रॉय आणि तिचा पती सूरज नांबियार यांच्यासोबत पाहिले गेले. पण सर्वात जास्त लक्ष वेधून घेतले ती दिशासोबत पंजाबी गायक तलविंदरची उपस्थिती होती.
तलविंदर, जो सहसा सार्वजनिक ठिकाणी आपला चेहरा दाखवत नाही, तो विमानतळावर तोंडावर मास्क घालून दिसला. हा त्याच्यासाठी एक परिचित लूक आहे, कारण तो अनेकदा कार्यक्रमादरम्यान चेहऱ्यावर रंग भरून दिसतो आणि स्टेजबाहेर आपली ओळख लपवून ठेवतो. दोघेही विमानतळ टर्मिनलमध्ये एकत्र प्रवेश करताना दिसले, जिथे दिशा त्याला बोर्डिंग पासच्या औपचारिकतेत मदत करताना दिसली.
सीआयएसएफ पडताळणी दरम्यान तलविंदरला तिचा चेहरा थोडक्यात उघड करावा लागला तेव्हा एक मनोरंजक क्षण घडला. या छोट्याशा झलकामुळे सोशल मीडियावर आणखी अफवा निर्माण झाली. लोक अंदाज लावू लागले की ते दोघे खरोखर डेटिंग करत आहेत का.
पंजाबी संगीत उद्योगातील एक प्रसिद्ध नाव तलविंदर, “गल्लान ४”, “पल पल”, “हसीन”, “युअर आयज”, “तू”, “विशेस” आणि “ख्याल” सारख्या अनेक हिट गाण्यांसाठी ओळखला जातो. त्याने अलीकडेच कार्तिक आर्यन आणि अनन्या पांडे यांच्या “तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी” चित्रपटातील “तेनु झ्यादा मोहब्बत” या गाण्याला आवाज दिला आहे. तलविंदर नेहमीच आपला चेहरा लपवून ठेवतो आणि सार्वजनिक ओळख टाळून मास्क घालताना दिसतो. दिशा पटानीसोबत त्याचा चेहरा पहिल्यांदाच समोर आला आहे. ही चर्चा केवळ योगायोग आहे की दिशा पटानीच्या आयुष्यात खरोखरच एक नवीन सुरुवात होणार आहे हे पाहणे मनोरंजक ठरेल. सध्या, चाहते अधिकृत पुष्टीकरणाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
